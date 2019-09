Paskelbus itin pavojingo iš Pravieniškių pabėgusio vyro paiešką – skaudus pripažinimas: padaryta didelė klaida

Arnas Mazėtis, laida „DELFI diena“ ; Agnė Vasiliauskaitė , www.DELFI.lt

„Padaryta didelė klaida. Niekas nesitikėjo, kad jis taip pasielgs. Tokių atvejų per šiuos metus yra šeši. Per visus metus tokių atvejų būna iki 9. Tai yra skaudi klaida ir padarysime visas išvadas“, – apie per pastarąjį laiką pabėgusius nuteistuosius laidoje „DELFI diena“ kalbėjo teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.

Laidoje jis taip pat sureagavo į naujausias žinias apie pabėgusius asmenis, tačiau tikino, kad resocializacijos procesai Lietuvoje sparčiai keičiasi į gerąją pusę. Tikina, kad situacija keičiasi Tiesa, jis taip pat mano, kad 6-9 nuteistieji, tiek ministras įvardijo nuteistųjų, kurie pabėga, dar nėra toks didelis skaičius, kaip kai kuriose užsienio šalyse. „Resocializacija, mano požiūriu, vyksta gerai. Mes tik pradedame ją daryti, žinoma, ji vyko ir prieš kelerius metus, bet toks stipresnis impulsas prasidėjo dabar. Mums svarbu, kad Lietuvoje mažėtų pakartotinas nusikalstamumas. Turime statistiką ir sakau tai daug kartų, kad 62 proc. kalinčių asmenų nusikalsta pakartotinai. Jie vėl grįžta į įstaigas. Taip yra todėl, kad resocializacjos procesas vykdavo labai prastai. Mūsų tikslas, kad žmonės pasitaisytų. Ilgą laiką buvę kamerose, žmonės, grįžę į laisvę, nei susiras darbo, nei žinos, nuo ko pradėti. Tai palaipsniui keičiasi“, – DELFI laidoje sakė E.Jankevičius. Susiję straipsniai Tradicija tęsiasi – bus išrinkti geriausi Lietuvos Respublikos Konstitucijos žinovai Teisingumo ministras: kalinio pabėgimas iš darbo vietos laisvėje per daug dramatizuojamas Kalinio pabėgimas – didžiulė klaida DELFI primena, kad per pastarąjį laiką pabėgo net trys kaliniai. Vienas iš jų kaunietis Andrius Kalasiūnas nuteistas net 9-erių metų laisvės atėmimo bausme. Elvinas Jankevičius Foto: DELFI / Karolina Pansevič Laidoje „DELFI diena“ ministras patikino, kad nuteistasis vis dar nerastas, o šis atvejis yra didžiulė klaida. „Andrius Kalasiūnas vis dar laisvėje, kol kas teisėsauga jo neranda, bet vykdomos paieškos. Tikimės, kad anksčiau ar vėliau jis bus rastas. Kol kas per penkerius metus, jeigu neklystu, pasišalinimų iš darbo vietų yra buvę 33 atvejai. Visi jie buvo surasti, išškyrus šį atvejį“, – tikino teisingumo ministras. Primename, kad, kaip anksčiau rašo „Kauno diena“, devynerių metų laisvės atėmimo bausme 2016-ųjų lapkritį Kauno apygardos teismo nuteistas A. Kalasiūnas pabėgo iš statybvietės, esančios kaltinimą joje palaikiusio prokuroro darbovietės kaimynystėje, kur dirbo su kitais tokiais pačiais, anot Pravieniškių pataisos namų vadovybės, paleisti į laisvę ruošiamais nuteistaisiais bei, pirminiais duomenimis, imigrantais iš Ukrainos. Paklaustas, ar pavojingu laikomas nusikaltėlis turi teisę taip laisvai dirbti, ministras dar kartą pabrėžė procentalią statistiką ir tikino, kad šie atvejai – labai skaudžios klaidos. „Situacija buvo šiek tiek kitokia, bet faktas tas, kad net 62 proc. pakartotinai kali ir tie, kas sėdi kalėjimuose, tai nėra žmonės, kurie būtų pasodinti už kiaušinių vagystes. Tai žmonės, kurie dažniausiai yra padarę rimtus nusikaltimus. Speciali komisija vertina jų elgesį, dirba psichologai ir mato, ar jis gali dirbti laisvėje ar ne. O šioje vietoje, matyt, buvo komisijos padaryta klaida. Deja, turime pasakyti, kad tokių klaidų pasitaiko. Kalėjimų departamentas į tai reaguoja labai skaudžiai, kiekvienas atvejis yra rimtai analizuojamas, daromos išvados“, – pabrėžė teisingumo ministras. Elvinas Jankevičius Foto: DELFI / Karolina Pansevič „Kaip jau ir minėjau, padaryta didelė klaida. Niekas nesitikėjo, kad jis taip pasielgs. Tokių atvejų per šiuos metus yra šeši. Per metus tokių atvejų būna iki 9 atvejų. Tai yra skaudi klaida ir padarysime visas išvadas“, – taip pat pridūrė politikas. Dar vienas nuteistasis, kurio jau du mėnesius nerandama ir jis neatvyksta į Probacijos tarnybą. „Probacijos pareigūnai turėdavo informaciją, kada ir kur jis lankėsi. Negaliu dabar tiksliai pasakyti, bet, matyt, jis tą apykoję yra pašalinęs ar kažkokiu būdu nuėmęs. Tokie atvejai nei Lietuvoje, nei visoje ES nėra nepasitaikantys. Deja, bet tokios klaidos pasitaiko. Pavyzdžiui, Lenkijoje 250 kalinių pasišalina iš darbo vietos. Tokie atvejai atsitinka“, – sakė E.Jankevičius.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 25 žmonės įvertino) 2.0000

Susiję straipsniai

Rekomenduojame: