Lietuvos pramonės produkcijos kainos per metus sumenko labiausiai Baltijos šalyse

Lietuvoje pramonės produkcijos gamintojų kainų indeksas per metus nukrito labiausiai Baltijos valstybėse.

Nacionalinių statistikos tarnybų duomenimis, praėjusį mėnesį, palyginti pernai rugpjūčiu, Lietuvos pramonės produkcijos gamintojai kainas sumažino vidutiniškai 3,5 proc., Estijos – 1,3 proc., o Latvijos – padidino 0,4 procento.

Per mėnesį (rugpjūtį, palyginti su liepa) parduota Lietuvos pramonės produkcija atpigo 1,4 proc., Latvijos – 0,1 proc., Estijos – 0,2 procento.

Be naftos produktų, kurie Lietuvoje gaminami vienintelėje iš Baltijos valstybių, Lietuvos pramonės produkcijos gamintojų kainų indeksas per mėnesį sumenko 0,4 proc., o per metus – 1,2 procento.