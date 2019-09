Nausėda ir Skvernelis suderino planus: kartu imsis griauti „gyvulių ūkį“ papildyta

Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį su premjero Sauliaus Skvernelio vadovaujamu ministrų kabinetu bei profesinių sąjungų ir verslo asociacijų atstovais aptarė Seimo rudens sesijos darbus.

Trečiadienį prezidentas Prezidentūroje susitiko su visais Vyriausybės nariais, premjeru S. Skverneliu. Susitikimas skirtas aptarti prasidėjusią Seimo rudens sesiją, jos darbus, apkalbėtos ir glaudesnio Prezidentūros ir Vyriausybės bendradarbiavimo aspektai.

Prezidentas G. Nausėda po susitikimo su premjeru S. Skverneliu sakė, kad pokalbiu džiaugiasi.

„Džiaugiuosi, kad Lietuvoje vyksta naujoviška politinė kultūra, kurioje aptariami darbai, kuriuos dar reikia padaryti šiai Vyriausybei iki kitų Seimo rinkimų. Ir kuriais bus mėginama artėti prie tų lūkesčių, kurių yra labai laukiama“, – teigė prezidentas.

Jis teigė, kad nepaisant to, kad iki kitų metų Seimo rinkimų liko vos metai, tai nėra priežastis neatlikti tam tikrų darbų.

„Nepaisant to, kad ši politinė kadencija artėja į pabaigą, tie vieneri metai neturi būti išbraukti kaip priešrinkiminiai metai“, – kalbėjo prezidentas.

„Mūsų sutarimas, mūsų vizija į gerovės valstybės įgyvendinimą yra ganėtina panaši, gal skiriasi kai kur taktikos elementai. Bet tiek aš, tiek premjeras sutinkame, kad reikia atkreipti dėmesį į skaudžiausiai gyvenančius“, – teigė G. Nausėda.

„Žmonės, kurie augina vaikus ir tam tikslui be jokios abejonės reikia daugiau solidarumo visuomenėje, nes jokia socialinė priemonė negali būti įgyvendinama be tam tikrų išlaidų. Tai jokiu būdu nenuneigdamas Vyriausybės bandymą mažinti šešėlinę ekonomiką ir gauti papildomai pajamų iš tenai, visokeriopai remčiau idėją didinti per biudžetą perskirstomą BVP dalį, kuri šiuo metu yra nepateisinamai mažos. Ir kalbėti apie kažkokią manevro teisę, įgyvendinti gerovės valstybę, su tokiu santykių, yra tiesiog demagogija“, – kalbėjo prezidentas.

„Mes pateikėme pasiūlymus mažinti „gyvulių ūkio“ apraiškas Lietuvoje, suvienodinti kai kuriuos tarifus. Tikimės ta linkme ir judėti toliau, tiek besiremdami Vyriausybės formuojamu biudžetu, tiek einant į Seimą“, – teigė ji.

Prezidentas sakė, kad nenori, kad šis paketas būtų suvokiamas tik kaip fiskalinių, ar socialinių priemonių paketas, anot G. Nausėdos, jis „apims“ ir daugiau dalykų: korupcijos prevencijos įstatymo nauja redakcija, Viešųjų pirkimų tarnybos įstatymo pakeitimai.

„Manau, kad Seime tikrai surasime pakankamai supratimo, tų sprendimų įgyvendinimo reikalingumui ir viskas persikels į mūsų parlamentą“, – kalbėjo prezidentas.

Dėl planų sutarė

Premjeras S. Skvernelis Prezidentūroje žurnalistams sakė, kad taip pat itin džiaugiasi tokiu susitikimu.

„Galiu tik patvirtinti, kad mes girdime, kartu darbuojamės ir darysime viską, kad būtų pasiekti tie tikslai, kurie yra keliami – dėl pagalbos pensininkams, šeimoms, kurios augina vaikus, gausinti ir pildyti dirbančių pajamas, mažinti skurdą. Girdime lūkesčius, tie sprendimai bus suprojektuoti sekančių metų biudžete. Dėl NPD augimo, vidutinės pensijos augimas, kuris bus tikrai didesnis, nei vidutinio atlyginimo, dėl vaiko pinigų, dėl to, kad bus padidintos šalpos pensijos ir mažų pensijų priemokos“, – planus žėrė premjeras S. Skvernelis, besidžiaugdamas, kad yra „bendras vardiklis“.

„Rinkiminiai metai visą laiką suponuoja rizikas tam tikram populizmui, bet manau, kad surėmę pečius laikysime, kad nebūtų išlaidaujama nepagrįstai. O visi mokestiniai pakeitimai, jie bus įgyvendinti. Kai kurie – šių metų projektuose, kiti – palaipsniui, tik 2021. Jie visi yra nukreipti vienu tikslu – mažinti skurdą ir socialinę atskirtį“, – Prezidentūroje kalbėjo premjeras.

Šią mintį dar papildė ir prezidentas. Jis pateikė ir dar planuojamų pakeitimų.

„Bet mes dėl to nenusiraminsime, atitinkamai teiksime indeksavimo sistemos patobulinimą, kuris numatytų ir de jure aplenkiantį vidutinės pensijos augimą palyginti su vidutiniu darbo užmokesčiu. Nes mūsų nuomone, tai yra nepaprastai svarbu tiek siekiant sumažinti absoliutaus skurdo lygį, santykinio skurdo lygį, bet ir pakelti pakitimo normą, kuri šiuo metu plūduriuoja dugne“, – kalbėjo prezidentas, pridurdamas, kad ji dabar yra viena mažiausių Europoje.

„Mes tikrai galime suderinti tikslą, pasiekti jį bendrą, gal ir bendrą šūkį – „Gerovės valstybė“ „Tėvynės labui“, kuri apjungia idėjas ir prezidento, ir Vyriausybės. Belieka įgyvendinti“, – sakė premjeras.

„Mes radome kompromisus, bendrus vardiklius, vienokia ar kitokia forma, dėl visų“, – apie sutarimą su prezidentu kalbėjo premjeras.

Paklaustas, kiek dėl mokestinių pakeitimų, kuriuos siūlo Prezidentūra, turėtų keistis pensija ir išmoka neįgaliajam.

„Jūs taip suformulavote klausimą, jog atrodo, kad viskas bus nukreipta vien tik į pensijas. Savaime suprantama, kad mes negalime apsibrėžti, kad pensijoms nusimatome tokį tikslą, kitoje balanso siūlome tam tikras mokestines priemones. Tai yra viso balo yra tik dešimtosios procento dalys viso nacionalinio biudžeto. Ir jeigu mes matome, kad likusi biudžeto dalis yra nekvestionuotina, nieko negalima ten padaryti ir kalbėkime tik apie šitą dalį, kurią pasiūlė prezidentas, yra neteisinga. Manau, kad tam ir yra Seimas, biudžetas, kad būtų galima drąsiai kalbėtis apie visas biudžeto eilutes“, – kalbėjo prezidentas.

Jis pridūrė, kad netrukus prasidės diskusija Seime dėl biudžeto formavimo. Ir ten atsiras ir mokestinėms iniciatyvos, tiek ir socialinės politikos planams. „Bet tai turi būti gerokai platesnio konteksto ir masto diskusija, nei tik lentelę“, – teigė G. Nausėda.

Premjeras S. Skvernelis dar pridūrė, kad Vyriausybė biudžeto projektą tvirtins spalio viduryje.

Vėliau vyksiančiuose susitikimuose savo pasiūlymus Seimo rudens sesijai šalies vadovas aptars su profesinių sąjungų ir verslo asociacijų atstovais.