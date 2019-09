Zuokas: skyrybų priežastis nėra moteris, bet nereikia painioti priežasčių ir pasekmių

„Mūsų skyrybų priežastis nėra moteris. Jokiu būdu nėra neištikimybė. Tą galiu pasakyti labai tvirtai, kaip vyras, kuris vertina ir supranta. Tai tikrai nėra priežastis, – teigia Artūras Zuokas ir pridūria. – Aišku, nereikia painioti priežasčių ir pasekmių.“

27-erius metus santuokoje gyvenę Zuokai apie tai, kad jų šeima subyrėjo, patvirtino šių metų birželį, nors gandai apie griūvančią santuoką sklandė jau kurį laiką.

Įsisiūbavus skandalingajai dėžių istorijai, A. Zuokas DELFI eteryje prisipažino, kad apie norą skirtis A. Zuokienė jam pranešė prieš dvejus metus, jo 50-ojo jubiliejaus rytą.

Dabar, anot jo, nurimus skandalingai istorijai, vyksta „standartinė teisminė procedūra“.

Skyryboms pasiekus teismą, buvo areštuotos visos A. Zuoko akcijos ir turtas. Kiek anksčiau jis teigė, kad tai sudaro kliūčių vystant verslą, tačiau dabar, kalbėdamas su DELFI, tvirtino, kad jokių papildomų priemonių dėl to, kad galėtų valdyti savo turtą vykstant skyryboms, nesiims.

„Tai nėra didelė problema. Yra kaip yra, – tvirtino A. Zuokas. – Tai kenks šiek tiek įmonių veiklai, neabejotinai. Arba procedūra bus ilgesnė, nes priimant tam tikrus sprendimus reikės gauti sutikimus tų asmenų, kurie kreipėsi į teismą ir uždėjo areštą.“

Skyrybos teisme gali užtrukti. „Gali būti. Tai apsunkina (darbą įmonėse dėl turto areštavimo – DELFI) ir tai nėra gerai, bet ką darysi. Toks gyvenimas“, – tvirtino buvęs Vilniaus meras.

Dalinsis vienu kiemu

Besiskiriantys Zuokai vis dar gyvena viename kieme. Vienoje pusėje – nuomojamame bute – gyvena A. Zuokas, o kitoje pusėje – šeimai priklausančiame būste – kuriasi A. Zuokienė.

„Tame aš niekada nemačiau problemos. Žmonės gyvena tame pačiame name, skirtinguose butuose, bet toje pačioje laiptinėje. Šiuo atveju mūsų laiptinė gana nemaža“, – nusijuokė A. Zuokas, įsikūręs prestižiniame Vilniaus Užupio rajone, sklype, iš kurio atsiveria vaizdas į Gedimino pilį.

A. Zuokienė šiuo metu kuriasi kurį laiką negyventose patalpose, tačiau A. Zuokas teigia į procesą nesikišantis. „Nesikišu į jokius veiksmus, ką daro Agnė. Natūralu, kad jei žmogus kažką daro, jis nori daryti taip, kaip jam atrodo geriausia, – teigė buvęs meras. – Klaustų – mielai atsakyčiau ir padėčiau.“

Kalbos apie kitą moterį

Kas būtų, jei viename kieme gyvenantys Zuokai susirastų antras puses? „Kam jas atsivesti? – klausė A. Zuokas. – Nemanyčiau, kad šiandien esu atviras kažkokiems ilgalaikiams rimtiems santykiams. O tam, kad atsivestum žmogų į namus, ypač ten, kur yra vaikų, turi būti rimti, įsipareigojantys santykiai.“

A. Zuokas teigė, kad naujiems santykiams prireiks laiko: „Manau, ir dukra per tą laiką užaugs ir taps pilnamete“.

Vis dėlto, pasklidus žiniai apie skyrybas, kalbų apie tai, kad šalia A. Zuoko yra kita moteris, buvo. Ar tai buvo tik gandai? „Mūsų skyrybų priežastis nėra moteris. Jokiu būdu nėra neištikimybė. Tą galiu pasakyti labai tvirtai, kaip vyras, kuris vertina ir supranta. Tai tikrai nėra priežastis, – teigė A. Zuokas ir pridūrė. – Aišku, nereikia painioti priežasčių ir pasekmių.“

Dar kartą paklausus, ar kita moteris galėjo tapti pasekme, A. Zuokas teigė: „Aš esu vyras. Dvejus metus, gal net daugiau, mes su Agne gyvename tokį gyvenimą, kai esame kartu, bet tik šalia. Bet dar kartą galiu aiškiai pasakyti: jokia moteris, jokie kiti dalykai nėra priežastis dėl to, kad Agnė padavė pareiškimą skyryboms. Nepaisant to, ką ji besakytų. Priežastys yra daug didesnės (...). Priežastys yra daug didesnės ir sudėtingesnės. Ir trunkančios daug ilgiau nei tai, kas matoma viešumoje“.

Teigia, kad tokių skyrybų nenusipelnė

Beveik tris dešimtmečius šeimoje gyvenęs A. Zuokas teigia, kad tokios skyrybos nėra malonios. „Manau, kad aš tikrai nesu nusipelnęs tokių veiksmų, bet yra kaip yra“, – teigė buvęs meras.

„Mes kelerius metus turėjome sudėtingą laikotarpį, bet kad jis baigs skyrybų procesu... Sunku pasakyti, kas būtų, jeigu būtų, bet man niekada nebūtų užtekę vidinio ryžto arba apsisprendimo priimti tokį drastišką sprendimą, kurį yra padariusi Agnė“, – apie tai, kad būtent A. Zuokienė, o ne jis kreipėsi į teismą, kalbėjo A. Zuokas.

Ar iki tol, kol skyrybų dokumentai atsidūrė teisme, buvo vilčių, kad viskas baigsis gerai? „Pakeisti gyvenimą, kai tiek metų kartu, nėra paprasta. Galbūt yra ta tėkmė, kuri teka, bet vis tiek viduje yra kažkas tokio, kad „kas žino, kas bus, kas žino, kas bus po dešimt, po dvidešimt metų“. Niekada negalvojau, kad man gali būti taip, kaip dabar yra. Norėčiau ir nebeprognozuoti savo ateities“, – teigė A. Zuokas.

Susitaikymo neįsivaizduoja

„Reikia labai daug laiko, kad tai, kas yra, užsimirštų. Reikia labai daug pastangų iš abiejų pusių, kad tas laikotarpis, kuris buvo sudėtingas, ypatingai dabartinis laikotarpis, kad jį galėtum pamiršti, – apie tai, kad susitaikymo nebeįsivaizduoja, kalbėjo A. Zuokas. – Būti vien dėlto, kad būti, nėra prasmės. Jei tas buvimas šiandien yra toks.“

Skyrybas išgyvenantis vyras iki šiol stebisi kai kuriais procesais. „Kad taip galėtų padaryti Agnė? Man? Savo vyrui, kuris buvo 27 metus ir kuris rūpinosi šeima, ir ja, ir trimis vaikais? Net turėdamas lakią fantaziją aš nebūčiau galėjęs taip sugalvoti“, – stebėjosi A. Zuokas.

Ji tvirtino, kad norėtų civilizuoto ir teisingo proceso. „Pažįstu daug porų, kurie yra išsiskyrę ir draugauja, bendrauja, jų santykiai yra normalūs, – kalbėjo A. Zuokas. – Santuokose žmonės po tam tikro laiko nustoja stengtis, nustoja kurti santykius, o santykius reikia kurti kiekvieną dieną. Bet atsiranda tingumas, rutina. Todėl kartais skyrybos sukrečia žmones ir jie nusistebi, kad gal ne viskas buvo taip blogai, žmonės pradeda stengtis.“

Vis dėlto, jo teigimu, jo šeimos skyrybos nėra tas teigiamas pavyzdys: „Svarbu tokiame procese nepadaryti jokių veiksmų, kurie gali panaikinti bet kokį moralinį įsipareigojimą. Šiandien, deja, Agnės veiksmai man kaip tėvui, kaip buvusiam vyrui, kaip žmogui, su kuriuo tiek kartu gyventa, yra labai skaudūs“.

Dėžių skandalas – netikėta staigmena

„Tikrai nesitikėjau“, – į klausimą, ar nustebo, kai A. Zuokienė su savivaldybės pagalba kraustė namuose buvusias dėžes prieš žiniasklaidos fotoobjektyvus, nė neabejodamas atsakė A. Zuokas.

Buvo staigmena? „Šveliai tariant, – nedaugžodžiavo buvęs meras ir pridūrė, kad tos dėžės jai buvo matytos. – Negalima nežinoti, kai tos dėžės yra namuose tiek metų ir kartas nuo karto pernešamos, priklausomai nuo poreikio. Neabejotinai viskas buvo žinoma.“

Prie A. Zuokienės namų stoviniuojančią žiniasklaidą, dar prieš patenkant į Zuokų kiemą, nufotografavo tai pamatęs vyras. „Taip, tuo metu vienas iš įmonės atstovų nufotografavo masę žmonių ir atsiuntė man, tuo metu su dukra būnant atostogose Italijoje. Buvo klausimas, kas čia vyksta“, – patvirtino A. Zuokas.

Vėlesnius įvykius A. Zuokas teigia tiesiog sekęs spaudoje. „Bet aš viską priimu su humoru. Dar kartą pakartosiu – Agnė pasinaudojo galimybe iškraustyti sandėliukus ir tą paslaugą labai greitai ir efektyviai suteikė Vilniaus miesto savivaldybė: Remigijus Šimašius ir administracijos direktorius. Ir jei savivaldybė visas paslaugas tokiu greičiu teiktų visiems miesto gyventojams, tai Vilniaus miestas būtų pats geriausias miestas pasaulyje.“

Žinia apie skyrybas ir dėžių skandalas

DELFI primena, kad oficialiai apie skyrybas Zuokai patvirtino birželį, nors gandai apie byrančią šeimą sklandė jau anksčiau. Į teismą dėl skyrybų kreipėsi A. Zuokienė.

Rugpjūčio pradžioje A. Zuokienė pakvietė Vilniaus miesto savivaldybės atstovus į savo namus ir pranešė, kad namuose rado dėžių, kuriose galimai yra vertingi Jono Meko kūriniai.

„Į savivaldybę kreipiausi dėl to, kad noriu atlaisvinti šeimos būstą dėl to, kad po skyrybų ten planuoju gyventi su savo dukra. Noriu atlaisvinti kambarį dukrai, kuriai keturiolika metų. Darydama tvarką namuose radau to, ko nesitikėjau“, – teigė A. Zuokienė, pridurdama, kad didžioji dauguma dėžių nebuvo atidarytos, todėl džiugu, nes tikėtina, kad niekas nedingo. Tai, anot jos, galėjo būti savivaldybės, J. Meko fondo arba valstybės turtas.

„Negaliu teigti, ar tai ta dalis kolekcijos, kuri buvo nupirkta savivaldybės, ar tai kažkokie papildomi daiktai. Deja, šiandien negaliu nieko atsakyti. Galiu pasakyti tiek, kad tai tikrai nėra mano šeimos turtas. Jei tai būtų mums padovanota, aš žinočiau, – kalbėjo A. Zuokienė. – Tikrai būčiau apie tai žinojusi, jei tai būtų buvę sandoriai, jei būtų buvę kažkokie susitarimai. Faktas, kad tai niekaip nesusiję su mūsų šeima ir šitie dalykai negali būti mūsų šeimos namuose.“

Į klausimą, ar A. Zuokas informuotas apie daiktų iškraustymą, ji atsakė pajuokaudama, kad, matyt, informuotas, jei ir žiniasklaida yra jos namų kieme. Savivaldybės administracijos direktorius P. Poderskis teigė, kad turtas kaip bešeimininkis bus nuvežtas į savivaldybę ir ten laikomas kol bus išsiaiškinta, kas yra viduje.

Vėliau paaiškėjo, kad dalis daiktų priklauso kitiems menininkams.

A. Zuokas savo poziciją paaiškino „Facebook“ tinkle. Jis teigia: „kuo skubiau gražinkite į vietą, kas ne jums priklauso“.

„LT vyksta fluxus performansas. Ir, matau, turiu pareigą paaiškinti. Mielai, tai darau, nors ir esu ne Lietuvoje, – „Facebook“ tinkle teigė A. Zuokas. – Vilniaus miesto savivaldybėje ne visi turi minimalų kultūrinį išsilavinimą bei teisines žinias, bet būtent tokie ir tinka fluxus gatvės pokštams. Pirma: R. Šimašius ir AD (administracijos – DELFI) direktorius neskira Vilniaus miesto savivaldybės įstaigos „Jono Meko vizualinių menų centro“ (JMVMC) nuo privačios VŠĮ „Jono Meko fondas“ (JMF). Todėl iš Užupio g. 30 paimtos dėžės, kuriose ne meno kūriniai, o knygos bei žurnalai apie kiną ir ir jo istoriją priklauso būten Jono Meko fondui. Kaip ir kiti artefaktai iš Fluxus ministerijų Vilniuje ir Kaune laikotarpio.“

A. Zuokas teigia, kad daiktus reikia grąžinti: „Todėl, kuo skubiau gražinkite į vietą, kas ne jums priklauso. Ir saugiai“.

