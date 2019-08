Karbauskis apie Pranckietį: nė viena save gerbianti partija nenorės tokio žmogaus žada tikrti išlaidas kelionėms

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderio Ramūno Karbauskio Seimo pirmininko sprendimas trauktis iš „valstiečių“ partijos nenustebino.

Pasak jo, V. Pranckietis puikiai supranta, kad atsisakius vykdyti koalicinės sutarties sąlygas, jo likimas partijoje jau rugsėjį būtų nuspręstas – pašalinimas iš „valstiečių“ gretų, tikino R. Karbauskis, neišvengiamas.

Politikas labai skeptiškai atsiliepia apie pasitraukiantį kolegą, kalba apie naujas aplinkybes V. Pranckiečio interpeliacijai ir pabrėžia manąs, kad nė viena save gerbianti partija dabartinio Seimo vadovo į savo gretas priimti nenorėtų.

„Akivaizdu, kad rugsėjo 6 dieną per vykstantį Tarybos posėdį jis būtų pašalintas“, – iškart po V. Pranckiečio pareiškimo sakė R. Karbauskis.

Visgi R. Karbauskis Eltai tvirtino nemanąs, kad su koalicinėmis derybomis atsiradusi didelė įtampa tarp jo ir parlamento vadovo atlėgs šiam palikus partiją. R. Karbauskis įsitikinęs, V. Pranckietis ir toliau „pils šiukšles“ ant jo.

„Aš suprantu, kad viešieji ryšiai jam siūlo tai anksčiau padaryti nei tai padarys partija, o tokiu būdu dar ir progą turės ant mūsų papilti kokių nors šiukšlių. Kartu jis ir toliau seks pasakas, kad neva jam kažkas keršija. Tačiau tai yra akivaizdus melas“, - sakė R. Karbauskis, tikindamas, kad pats asmeniškai V. Pranckiečio trauktis iš posto niekada neragino. Jo teigimu, tai buvo LVŽS frakcijos sprendimas.

Paklaustas, į kokią partiją pasitraukęs iš LVŽS V. Pranckietis galėtų pasukti, R. Karbauskis atsakė griežtai.

„Aš manau, kad nė viena save gerbianti partija nenorės tokio žmogaus, kuris visiškai nesupranta, kas yra partinė drausmė ir partiniai sprendimai, kurie savanaudiškai rūpinasi tik savo reikalais. Visgi jei jis susitartų su Socialdemokratų darbo partija, kad jie pripažintų, jog jis yra jų atstovas – tai čia jau klausimas ne mums“, – kalbėjo politikas.

ELTA primena, kad V. Pranckietis pirmadienį užsiminė, jog svarstytų jungimosi prie „socialdarbiečių“ galimybę. Įsijungimas į šią partiją leistų jam išlaikyti Seimo vadovo postą.

Tačiau R. Karbauskis leidžia suprasti, kad interpeliacija V. Pranckiečiui gresia net tuo atveju, jei jis asmeniškai surastų sutarimą su valdančiojoje koalicijoje esančiais „socialdarbiečiais“.

„Valstiečių“ lyderio teigimu, esama ir kitų aplinkybių, galinčių tapti rimtu pretekstu versti trauktis atsisakantį V. Pranckietį iš posto.

Pirmiausia tai užlaikytos Valstybės saugumo departamento informacijos apie Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) frakcijos narę Iriną Rozovą istorija bei faktas, kad V. Pranckietis valstybės lėšomis kasdien važinėja namo į Kauno rajoną.

„Mes eisime iki galo. Opozicija kalba apie tai, kad gali svarstyti ir interpeliaciją V. Pranckiečiui dėl I.Rozovos situacijos. Tad gali būti, kad tas klausimas tęsis ir dėl to, kad koalicija to nori ir dėl to, kad opozicija to pradės norėti“, - svarstė R. Karbauskis.

Kartu jis pridūrė, kad ne kartą į viešumą kelta istorija dėl Seimo vadovo kasdienio, kortežo lydimo, važinėjimo namo į Kauno rajoną, taip pat gali tapti rimta aplinkybe sprendžiant tolesnį V. Pranckiečio likimą poste. Pasak R. Karbauskio, Lenkijos Seimo pirmininko atsistatydinimas sulaukus kaltinimų dėl asmeninio naudojimosi vyriausybės lėktuvais, pretenzijas V. Pranckiečiui tik sustiprina.

„Po istorijos su Lenkijos Seimo pirmininku, kuris atsistatydino ir kuris pateiks skraidymo išlaidas... Tai mums kyla klausimas taip pat, kiek čia yra išlaidų, kodėl jos yra dengiamos. Kiek jis išleidžia dėl savo noro papulti kasdien į namus“, - teigė R. Karbauskis.

Po užsitęsusios įtampos tarp LVŽS lyderio ir Seimo pirmininko pastarasis ketvirtadienį pareiškė, kad traukiasi iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos savo noru.

Įtampa tarp LVŽS pirmininko R. Karbauskio ir V. Pranckiečio atsirado pastarajam nesutinkant savanoriškai pasitraukti iš Seimo pirmininko posto. R. Karbauskio teigimu, V. Pranckietis turi užleisti poziciją „socialdarbiečiams“, nes taip yra numatyta pasirašytoje valdančiosios koalicijos sutartyje.

Pats V. Pranckietis tokį spaudimą vadina šantažu ir asmeninėmis R. Karbauskio ambicijomis. Dėl viešų V. Pranckiečio pasisakymų LVŽS lyderis ir partijos valdyba apskundė V. Pranckietį partijos etikos sargams, kurie Seimo pirmininko elgesyje pažeidimų neįžvelgė.

Tuo tarpu LVŽS trečiadienį informavo, kad rugsėjo 6 d. tarybos posėdyje planuojama spręsti tolesnį iš posto trauktis po pasirašytos koalicinės sutarties atsisakančio Seimo pirmininko V. Pranckiečio likimą partijoje.