Savivaldybei grąžinus daiktus Zuokienė nesusilaikė: tai gėdinga, eisiu į policiją

„Neškite, rytoj vėl išnešime“, – taip dėžes parvežusius vyrus pasitiko Agnė Zuokienė, skelbiama „Lrytas TV“ reportaže.

Į klausimą, ko dabar imsis A. Zuokienė, ji atsakė: „Ką darysiu? Eisiu į policiją“. Vilniaus miesto tarybos narė tvirtino, kad jos niekas neinformavo apie parvežamus daiktus, kuriuos ji pati prieš savaitę perdavė savivaldybei kaip galimą vertingą J. Meko paveldą.

Dėžes parvežę savivaldybės atstovai jas iškrovė jau ne Zuokų namų patalpose, o tuo pačiu adresu esančiose BNA grupės patalpose. Daiktus BNA grupės patalpose pasitikęs vyras sulaukė A. Zuokienės replikų.

„Čia yra BNA grupės patalpos, kurios yra areštuotos, – žiniasklaidai ir savivaldybės atstovams teigė A. Zuokienė bei pridūrė. – Priimtos laikinosios priemonės ir štai šitas žmogus, kuris pavogė iš manęs akcijas, jis šiandien nori rodytis čia didvyriu ir jis nori parodyti, kad čia yra Jono Meko fondas.“

„Lrytas TV“ žurnalistams paprašius patikslinti, kas areštuota ir kodėl, ji teigė: „Viskas areštuota, jie čia žaidžia žaidimus ir „pakišo“ savivaldybę. Tai gėdinga“.

A. Zuokienės replikų sulaukęs vyras teigė, kad jei A. Zuokienė rytoj nuspręs išnešti dėžes, jie jai turbūt padės.

„Tas planas, kuris buvo sugalvotas, kad atiduoti savivaldybei – neišėjo, – kalbėjo vyras ir pridūrė, kad patalpos nėra areštuotos. – Aš sakau, kad neareštuotos, Zuokienė teigia, kad areštuotos, tai jūs tikite arba ne.“

DELFI primena, kad dėžės su J. Mekui ir kitiems menininkams priklausančiomis dėžėmis, kurios iš JAV buvo atsiųstos J. Meko fondui, antradienį buvo grąžintos tuo adresu, iš kurio buvo paimtos.

Savivaldybė grąžino daiktus:

Savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis pirmadienį atsiprašė savivaldybės vardu už skubotus sprendimus.

Autobusiukai su sukrautomis dėžėmis iš Zuokų namų buvo išgabenti prieš savaitę. Visi rasti daiktai perduoti savivaldybės žinion. Į savivaldybę kreipėsi daiktus radusi A. Zuoko žmona Agnė.

„Į savivaldybę kreipiausi dėl to, kad noriu atlaisvinti šeimos būstą dėl to, kad po skyrybų ten planuoju gyventi su savo dukra. Noriu atlaisvinti kambarį dukrai, kuriai keturiolika metų. Darydama tvarką namuose radau to, ko nesitikėjau“, – teigė A. Zuokienė, pridurdama, kad didžioji dauguma dėžių nebuvo atidarytos, todėl džiugu, nes tikėtina, kad niekas nedingo. Tai, anot jos, gali būti savivaldybės, J. Meko fondo arba valstybės turtas.





„Negaliu teigti, ar tai ta dalis kolekcijos, kuri buvo nupirkta savivaldybės, ar tai kažkokie papildomi daiktai. Deja, šiandien negaliu nieko atsakyti. Galiu pasakyti tiek, kad tai tikrai nėra mano šeimos turtas. Jei tai būtų mums padovanota, aš žinočiau, – kalbėjo A. Zuokienė. – Tikrai būčiau apie tai žinojusi, jei tai būtų buvę sandoriai, jei būtų buvę kažkokie susitarimai. Faktas, kad tai niekaip nesusiję su mūsų šeima ir šitie dalykai negali būti mūsų šeimos namuose.“

Į klausimą, ar A. Zuokas informuotas apie daiktų iškraustymą, ji atsakė pajuokaudama, kad, matyt, informuotas, jei ir žiniasklaida yra jos namų kieme. Savivaldybės administracijos direktorius P. Poderskis teigė, kad turtas kaip bešeimininkis bus nuvežtas į savivaldybę ir ten laikomas kol bus išsiaiškinta, kas yra viduje.

Viešosios įstaigos „Jono Meko fondas“ direktorius Edgaras Stanišauskas tikina, kad Zuokų namuose rasti daiktai, nors ir susiję su J. Meku, yra mažaverčiai. Pasirodo, politiko namuose sandėliuojami jie buvo jau maždaug penkerius metus.

„Tose dėžėse – ne kūriniai, o knygos, plakatai, eskizai, projektorius, priklausantis J. Meko fondui. Jį atsisiuntėme gal prieš devynerius metus, norėjome kurti J. Meko kino centrą. Ten nėra kolekcinių darbų, dirbinių, meno kūrinių“, – nurodė jis.





Paklausus, kodėl aptariami daiktai buvo Zuokų namuose, fondo direktorius patikino, kad, kai užsidarė „Fluxus Ministerija“, nebuvo vietos, kur viską sandėliuoti. „Tiesiog ten dėžėse, sausai ir panašiai... Kaip supratau, tas butas nebuvo naudojamas, jie tiesiog priglaudė ir viskas, kad sausai būtų <...>. Mes biurą labai mažą turime, tų dėžių yra, laikyti... Tiesiog priglaudė“, – aiškinti bandė jis.

Vėliau paaiškėjo, kad dalis daiktų priklauso kitiems menininkams. Jų rasti daiktai, kaip teigė P. Poderskis, bus perduoti J. Meko fondui.

Pirmadienį Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis žiniasklaidai teigė, kad daiktų iš Zuokų namų paėmimas buvo jo ir dar kelių žmonių sprendimas.

„Pasiekėme susitarimą tuos daiktus pervežti atgal, į jų nurodytas patalpas, tą su džiaugsmu padarysime šią savaitę. Taip pat norime atsiprašyti Jono Meko fondo vadovo ir Artūro Zuoko už viešoje erdvėje paskleistą informaciją ir veiksmus, kurie buvo šiek tiek skuboti“, – pirmadienį žurnalistams po susitikimo su fondo advokate sakė Povilas Poderskis, skelbia BNS.

Jis tvirtino, kad daiktai šią savaitę bus grąžinti J. Meko fondui. Taip pat J. Meko fondui bus perduoti ir daiktus atpažinusių menininkų darbai. „Gavome iš visų menininkų, kurie kreipėsi į savivaldybę dėl to turto, dėl savo rastų darbų, jie prašo juos perduoti Jono Meko fondui, su ta mintimi irgi sutinkame“, – teigė P. Poderskis.

Paėmus daiktus iš Zuokų namų Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius šiandien nusprendė atleisti iš pareigų viešosios įstaigos „Jono Meko vizualiųjų menų centras“ direktorių Gintarą Sodeiką. Vėliau buvo patikslinta, kad jis ne atleistas, o nušalintas nuo pareigų mėnesiui.

Tolesnis ėjimas pareigose spręsis R. Šimašiui grįžus iš atostogų.

Daiktai išvežami iš Zuokų namų: