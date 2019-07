Ekspertai dėlioja Ukrainos likimo scenarijus: galimas ir pats blogiausias

Ukrainos likimas – tikroje kryžkelėje. Prezidento Volodymyro Zelenskio partija „Liaudies tarnas“ („Sluha narodu“) pirmauja parlamento rinkimuose ir veikiausiai turės Aukščiausiojoje Radoje absoliučią daugumą.

Žiniasklaidos prognozės rodo, kad „Liaudies tarnas“ turėtų laimėti daugiau kaip pusę mandatų 450 vietų parlamente.

V. Zelenskis, jokios politinės patirties neturintis 41 metų komikas, prieš tris mėnesius triuškinamai laimėjo Ukrainos prezidento rinkimus ir tapo jauniausiu šios šalies lyderiu.

Aukščiausiosios Rados rinkimai turėjo vykti spalį, bet V. Zelenskis inicijavo pirmalaikį balsavimą liepos 21-ąją, tikėdamasis sutvirtinti savo valdžią.

Po sekmadienio rinkimų į parlamentą ir vyriausybę pateks daug politikos naujokų.

Jie susidurs su daugybe iššūkių smarkiai nuo užsienio paramos priklausomoje ir karo su Rusijos remiamais separatistais nualintoje šalyje.

Kojala įvertino naujausius rezultatus

Rytų Europos studijų centro direktorius, politologas Linas Kojala laidoje „DELFI Diena“ įvertino dabartinio Ukrainos prezidento V.Zelenskio veiksmus ir galimą šalies likimą. Politologas nemano, kad nauji veidai valdžioje ar politinės patirties neturėjimas yra tik pozityvus ženklas, o vertinant praėjusios nakties rezultatus, akivaizdu, kad triuškinama pergalė yra būtent V.Zelenskio rankose.

„Man atrodo, kad visi puikiai žinojo, kad Zelenskio partija laimės rinkimus. Vienintelis klausimas buvo tik tas, ar tai bus absoliuti dauguma, ar ne. Panašu, kad lemtinga riba buvo peržengta, ir netgi gerokai peržengta.

Jeigu Zelenskio partija laimės apie 250 mandatų, tai jie turės maždaug 25 mandatais daugiau nei, kad būtų ta dauguma. Valdžia tikrai bus Zelenskio ir jo partijos rankose“, - DELFI laidoje sakė L.Kojala.

Kaip pasiskirstys galios centrai



Seimo narys Laurynas Kasčiūnas stebėjo rinkimus Ukrainoje ir mano, jog šiuo metu vienas svarbiausių klausimų – kaip pasiskirstys galios centrai.

„Manau, kad pagrindinis klausimas, kas bus tie pagrindiniai galios centrai, kurie priiminės sprendimus. Mes tikrai turėsime naujos kartos politikų, taip pat tokių, kurie yra profesionalai, bet, patirties neturėjimas, tam tikrų Ukrainos politikos užkulisinių dalykų neišmanymas gali lemti ir tai, kad įtakos nepaleis ir tie užkulisiniai veikėjai, kurie ilgą laiką už virvučių tampė valstybę. Būdavo taip, kad stambus verslas maigo savo mygtukus ir kontroliuoja savo politinius agentus.

Aš nenoriu pasakyti, kad Zelenskio partija yra kažkoks aiškus oligarchinis produktas, bet jų sėkmė atspindi vsuomenės lūkestį. Reikia prezidentui palinkėti sėkmės, akivaizdu, kad jis tikrai turi viltį. Kita vertus, net ir jo partijos sąraše yra asmenų, kurie yra siejami su oligarchais“, - DELFI atsakė L.Kasčiūnas.

Naujas veidas - nebūtinai patikimas

L.Kojalos pasiteiravus, kaip, jo manymu, ateityje seksis Ukrainai, jis tikino, kad dar toli gražu nežinia, ar partija, kai ji atsidurs Parlamente, priims vieningus sprendimus. Todėl gana sunku vertinti, ar dabar vykstančios valdžios rokiruotės yra geros.

„To norėjo patys ukrainiečiai ir jie siuntė labai aiškią žinią, kad į politinį elitą turėtų ateiti asmenys, kurie anksčiau neturėjo jokių sąsajų su politika, su Vyriausybe, sprendimų priėmimu. Visi, kurie anksčiau yra dalyvavę tame procese, yra susitepę. Vienintelis būdas to išvengti – nauja valdžia ir visiškai nauji žmonės. Šiuo atveju „Tautos tarnas“ būtent tai rinkėjams ir pasiūlė, kryptingai savo sąraše iškėlę žmones, kurie visai neturi politinės patirties, arba labai menką.

Tai tam tikra prasme yra iššūkis. Mes turime partiją ir jos pavadinimą, bet kai ji susirinks į Parlamentą, mes pasižiūrėsime, ar ta partija yra vieninga, ar ją tiesiog sudaro atskiri žmonės, kurie negali rasti bendro sutarimo“, - DELFI sakė L.Kojala.

Įžvelgia kelias kryptis

Anot L.Kojalos, dabar galima įžvelgti kelias kryptis, kuriomis, tikėtina, žengs Ukraina. Viena iš krypčių gali pranašauti ir gana liūdną scenarijų.

„Mes matome kelias kryptis, kurias siūlo dabartinė Zelenskio aplinka ir pats prezidentas. Visų pirma, tai atsigręžimas atgal į praėjusią valdžią ir bandymas išnagrinėti kai kuriuos sprendimus. Kai kam Vakaruose tai kelia nerimą. Jie mano, kad galbūt Zelenskis pradės buvusių oponentų medžioklę ir sodinti juos į kalėjimą. Tai būtų turbūt pats blogiausias scenarijus. Žvilgsnis atgal nebūtinai reiškia pozityvų dalyką. Kitas dalykas, planai yra ambicingi. Pavyzdžiui, per vienerius metus pasiekti, kad Ukrainos kariuomenė būtų visiškai perėmusi NATO standartus. Ar tai yra įmanoma? Ko gero, daug kas turėtų abejonių. Ambicijos yra didelės, prezidentas jau nebeturės to argumento, kad jis turi gerą idėją, bet Parlamentas to nepalaiko“, - pabrėžė L.Kojala.

Jo teigimu, koją pakišti gali kai kurie asmenys, kurie yra siejami su oligarchais.

„Trukdis bus tas, kad iš esmės „Tautos tarnas“ yra niekas. Tik šūkis, kurį sudaro labai daug skirtingų žmonių. Klausimas, ar jie sugebės dirbti kartu. Balsavimai parodys, ar atsiras vieninga kryptis. Kita vertus, pats faktas, kad politinį elitą sudarys nauji žmonės, dar nereiškia, kad ženkliai sumažės oligarchų įtaka, nes ji vis dar jaučiama, kertiniuose ekonomikos sektoriuose tai gali būti dar akivaizdžiau. Tiek Zelenskiui, tiek jo žmonėms, reikės įrodyti, kad jie sugeba perlipti tą oligarchijos barjerą, nes iki dabar to pasiekti nepavyko“, - aiškino politologas.

Žmonės suteikė pasitikėjimo kreditą

Tuo tarpu L.Kasčiūnas pabrėžė, kad Ukrainoje yra atliktos apklausos, kurios parodė, kad žmonės naujai valdžiai dažniausiai suteikia vienerių arba dvejų metų pasitikėjimo kreditą.

„Ukrainoje atlikti tyrimai parodė, kad žmonės suteikia naujajai valdžiai pasitikėjimo kreditą kažkur nuo metų iki pusantrų. Po to jie jau reikalauja rezultatų, jeigu jų nebus, jeigu ekonominė gerovė neauga, tada žmonės pradeda protestuoti ir ieškoti alternatyvų“, - sakė L.Kasčiūnas.

Anot L.Kasčiūno, dabar jau po truputį dėliojama, kaip galėtų atrodyti naujoji valdžia.

„Kai turėjome konferecniją, man teko pabendrauti su kai kuriais partijos nariais. Vienas iš jų atsakė, kad jis tkrai nedirbs su Petro Porošenka ir taip pat jis paminėjo bloką, kuris yra už valstybės interesų ribų. Iš to, ką šiandien girdėjau, Vakarčiukui buvo oficialiai pasiūlyta vadovauti koalicijai“, - kalbėjo L.Kasčiūnas, pabrėždamas, kad dar reikia sulaukti galutinių rezultatų.