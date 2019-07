Karbauskis: nesu žmogus, kurio bijoma

Šeštadienį vyksiančiame Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) demokratijos forume, kurį organizuoja „valstietis“ Tomas Tomilinas, partijos pirmininkas Ramūnas Karbauskis teigia dalyvauti negalįs, tačiau pabrėžė labai palaikąs tokią iniciatyvą. Pasak jo, tai gera galimybė bendražygiams pasikalbėti apie vertybes ir idėjas bei pasireikšti kritiškai nuomonei, tačiau, mano R. Karbauskis, jis nėra tas žmogus, kurio partiečiai bijotų.

Jo teigimu, LVŽS organizuojamas demokratijos forumo renginys nėra partijos opozicijos siekis maištauti.

„Aš pats nedalyvausiu, bet labai tam renginiui pritariu. Tas, kas bando traktuoti, kad čia yra kažkoks vidinės opozicijos renginys, tai yra netiesa – aš pats pritariu tam renginiui, tik negaliu jame dalyvauti ne dėl to, kad nenoriu, bet tiesiog, aš ir pats sakiau, kad norint išsišnekėti, tai diskusijai mano nebuvimas tikrai nepakenks“, – Eltai sakė R. Karbauskis.

Forumo metu bus galimybė pasireikšti kritikams bei paskatinti bendražygius labiau įsitraukti į partijos veiklą, sako „valstiečių“ lyderis, pridūręs, kad jis nėra žmogus, kurio bijoma.

„Jeigu yra kažkokių kritiškų nuomonių, tai kaip tik jos bus dar geriau išreikštos, bet ne dėl to, kad aš esu žmogus, kurio bijotų. Aš manau, kad (...) realiai reikia šnekėti apie tai, kaip įsitraukia žmonės aktyviau, nes daugeliu atvejų problemos yra susijusios ne su demokratijos trūkumu, o tiesiog su žmonių įsitraukimu“, – sakė R. Karbauskis.

Tai bus gera galimybė LVŽS sustiprėti, sako partijos pirmininkas.

„Ten (LVŽS demokratijos forume. – ELTA) pagrindinis klausimas bus keliamas – kaip dar sustiprinti idėjinį pagrindą ir įtraukti žmones per idėjas, nes yra naujų žmonių atėję, jaunų žmonių, kai kurie matė galbūt bloguosius pavyzdžius, kada į politiką žmonės eina tik dėl to, kad gautų postus, o čia bus šnekama apie tai, kad taip neturėtų būti, kad mes pirmiausia turime vienytis per vertybes. Daugelis ten dalyvausiančių žmonių taip daro ir tą supranta, o jeigu pasitaiko vienas kitas, tai jie turi suvokti, kad šita organizacija tikrai nėra ta, kuri pagerins žmogaus gyvenimą, dėl to, kad tu į ją įstojai“, – sakė R. Karbauskis.

ELTA primena, kad nesutarimai „valstiečių“ gretose paaštrėjo pasirašius naujos koalicijos sutartį, kuria numatoma Seimo pirmininko postą perleisti koalicijos partneriams „socialdarbiečiams“. Vis dėlto bendrapartietis Seimo vadovas Viktoras Pranckietis kėdės atiduoti neketina ir kaltina LVŽS pirmininką spaudimu bei nedemokratiniu elgesiu.

Šeštadienį Anykščiuose T. Tomilinas organizuoja renginį „LVŽS demokratijos forumas“.