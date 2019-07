Atidaromas naujasis Vilniaus policijos areštinės pastatas

Vilniuje ketvirtadienį oficialiai atidaromas naujasis areštinės pastatas.

Kaip BNS sakė Vilniaus policijos atstovė Julija Samorokovskaja, pastate jau kelias savaites dirba policijos pareigūnai, vežami sulaikyti asmenys.

Anot jos, šiuo metu areštinėje gali būti apie 20 sulaikytųjų.

Į šį pastatą T. Ševčenkos gatvėje perkeltas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Areštinės ir konvojaus skyrius.

Iki šiol jis buvo įsikūręs T. Kosciuškos gatvėje. Sename pastate tilpo 40 sulaikytųjų, o naujoji areštinė jų talpins 100.

Į naująjį pastatą perkeltos nuo Operatyvaus valdymo skyriaus nutolusios darbo vietos iš Žirmūnų ir Algirdo gatvių, taip pat ir dalis specializuotų policijos padalinių – Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba, Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdyba bei Kriminalinės policijos nusikalstamų veikų registravimo skyrius.

Naujoji areštinė T. Ševčenkos gatvėje ir naujasis komisariato pastatas P. Vileišio gatvėje buvo statyti kaip bendras policijos ir privataus verslo projektas.

Abu pastatai pastatyti per dvejus metus. Per 15 metų policija išsipirks šiuos pastatus. Per visą šį laikotarpį jų priežiūra rūpinsis privatus investuotojas.

Patikėjimo teise šie pastatai priklauso Policijos departamentui, o pagal panaudą – įmonių grupės „Darnu Group“ bendrovei „PPP Projektas“.

Šie pastatai iš viso kainavo apie 56 mln. eurų. Į šią sumą įeina ir pastatų priežiūros paslaugos ateinančius 15 metų.