Lietuvos karinių oro pajėgų lėktuvas „Spartan“ su prezidento delegacija nusileido Varšuvos oro uoste, jį sutiko Garbės sargybos kuopa.

Susipažinimo vizite svarbių sprendimų nesitikima, bet naujasis šalies vadovas jame sieks pradėti brėžti savo užsienio politikos gaires.

G. Nausėda sieks užmegzti asmeninį ryšį su Lenkijos prezidentu Andrzejumi Duda ir galbūt sutarti su juo dėl reguliarių kontaktų. Lietuvos prezidentas taip pat susipažins su Lenkijos valdančiosios konservatyvios partijos „Įstatymas ir teisingumas“ vadovu Jaroslawu Kaczynskiu ir premjeru Mateuszu Morawieckiu.

G. Nausėdą ir pirmąją ponią Dianą Nausėdienę prezidento rūmų kieme pasitiko Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda su sutuoktine.

Nuskambėjus valstybių himnams, raudonu kilimu žengę prezidentai apžiūrėjo Garbės sargybos kuopą, po jos parado prasidėjo dvišalis susitikimas.

Apie 14 val. Lietuvos laiku prezidentai surengs bendrą spaudos konferenciją.

First official visit to a close partner and ally of #Lithuania – #Poland. Centuries long friendship and historic ties between our two countries discussed in warm meeting w/ President @AndrzejDuda. pic.twitter.com/EGpX5dTTZ5