Prezidentūros puslapyje pasirodė Nausėdos biografija: už brūkšnio – ir asmeninio gyvenimo detalės

Po penktadienį įvykusios inauguracijos Gitanas Nausėda oficialiai pradėjo eiti prezidento pareigas ir pakeitė kadenciją baigusią Dalią Grybauskaitę. Netruko atsinaujinti ir oficiali prezidentūros internetinė svetainė, kurioje jau pateikta G. Nausėdos biografija.

Joje be prezidento išsilavinimo ir darbinės patirties už brūkšnio aprašytos ir G. Nausėdos asmeninio gyvenimo detalės. Pavyzdžiui, biografijoje nurodoma, kad prezidentas vadovaujasi filosofija „nelipk per kitų galvas, lipk per savąją“.

Prie šių faktų taip pat parašyta, kad D. Nausėda nemėgsta veidmainystės, o žavisi „besąlygiška meile Tėvynei“.

Prezidento biografijoje nurodyta ir jo mėgstamiausiu muzikos kūriniai bei atlikėjai: išskirtas klasikos kūrinys Claude Debussy „Clair de Lune“, muzikos grupė „Emerson, Lake & Powell“, albumas Peter Gabriel „Scratch my back“ ir daininkas Freddie Mercury.

Be to, nurodoma, kad G. Nausėda labiausiai mėgsta sodriai mėlyną spalvą, „patinka žaisti puolėju futbole ir krepšinyje, o valandų valandas gali praleisti žaisdamas šachmatais“.

Pateikiame visa biografiją:

Prezidentas Gitanas Nausėda gimė 1964 m. gegužės 19 d. Klaipėdoje. Mokėsi Klaipėdos 5-ojoje vidurinėje mokykloje, taip pat Klaipėdos muzikos mokykloje, berniukų chore „Gintarėlis“.

1987 m. baigė ekonomikos studijas tuometiniame Vilniaus universiteto Pramonės ekonomikos fakultete.

1987–1989 m. Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto aspirantas.

1987–2004 m. dėstė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete.

1990–1992 m. DAAD programos dalyvis Manheimo universitete, Vokietijoje.

1993 m. gavo socialinių mokslų daktaro laipsnį.

1993–1994 m. Valstybinėje kainų ir konkurencijos tarnyboje dirbo Finansų rinkos skyriaus viršininku.

1994 m. atliko politologijos praktiką Bundestage, Bonoje, Vokietijoje.

1994–1996 m. Lietuvos banke dirbo Komercinių bankų priežiūros departamento Metodikos ir analizės skyriaus viršininko pavaduotoju.

1996–2000 m. Lietuvos banke ėjo Pinigų politikos departamento direktoriaus pareigas.

1998–2000 m. buvo Lietuvos banko Valdybos narys.

2004 m. buvo J. E. Prezidento Valdo Adamkaus patarėjas.





2000–2008 m. AB Vilniaus banke dirbo Valdybos pirmininko patarėju.

2009 m. tapo asocijuotuoju profesoriumi Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykloje.

2008–2018 m. dirbo SEB banko Prezidento patarėju ir vyriausiuoju ekonomistu.

______________________________________________________________________________

Prezidento filosofija: nelipk per kitų galvas, lipk per savąją.

Užsienio kalbų mokėjimas: anglų, rusų, vokiečių.

Brangiausia vertybė: laisvė.

Žmonės, be kurių neįsivaizduoja savo gyvenimo: žmona Diana, dukros Gedailė ir Ugnė.

Nemėgsta: veidmainystės.

Žavisi: besąlygiška meile Tėvynei.

Mėgstamiausias klasikos kūrinys: Claude Debussy „Clair de Lune“.

Mėgstamiausia spalva: sodriai mėlyna.

Patinka žaisti puolėju futbole ir krepšinyje, o valandų valandas gali praleisti žaisdamas šachmatais.

Keri estetika: lauko tenisas.

Nuotaikos užtaisas: muzikos grupė „Emerson, Lake & Powell“.

Nepakartojamas dainininkas: Freddie Mercury.

Muzikos diskas sielai: Peter Gabriel „Scratch my back“.