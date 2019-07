Skvernelis svarstytų vadovauti mažumos Vyriausybei

„Socialdarbiečiams“ nenusileidus dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) posto, premjeras Saulius Skvernelis sako, kad koalicijos sutartis gali būti pasirašoma ir be jų, be to, jis svarstytų vadovauti mažumos Vyriausybei.

Pasak premjero, diskusijų dėl ministrų postų dalybų metu jis pasiūlė alternatyvas „socialdarbiečiams“. „Viskas yra įmanoma, ir aš esu pasiūlęs partijos pirmininkui Gediminui Kirkilui, jeigu norima turėti svarbias atsakomybės sritis (...), variantus ir šiandien jie svarstys sprendimus“, – teigė premjeras. Pasak jo, tikimasi su Lietuvos socialdemokratų darbo partija susitarti, tačiau, pridūrė S. Skvernelis, SADM liks valstiečių ir žaliųjų atsakomybė. Susiję straipsniai Karbauskis abejoja Kirkilo iškelta idėja dėl dalyvavimo rinkimuose Kirkilas apie jungimąsi prie koalicijos: sunku pasakyti, koks bus partijos sprendimas „Kalbant apie atsakomybės sritį, tai šita sritis (SADM. - ELTA) išliks Lietuvos valstiečių ir žaliųjų atsakomybės sritimi“, – po Vyriausybės posėdžio trečiadienį sakė S. Skvernelis. Pasak jo, apie konkrečias asmenybes Vyriausybėje bus galima kalbėti po liepos 12 d. jo susitikimo su išrinktuoju prezidentu Gitanu Nausėda. Vis dėlto, pažymėjo S. Skvernelis, dabartinio socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio darbas jį tenkina, nes, sakė premjeras, ministerijos darbas yra efektyvus ir pokyčiai yra akivaizdūs. „Mane tenkina ministro Lino Kukuraičio darbas, aš tikrai matau milžiniškas problemas, kurios buvo, kurios dar yra, progresą, pokytį. Atsakomybės sritis tikrai nėra paprasta, bet aš esu patenkintas ministro darbu“, – sakė S. Skvernelis. Premjero teigimu, nepavykus sudaryti valdančiosios koalicijos, jis svarstytų vadovauti mažumos Vyriausybei. „Manau, kad tikrai svarstyčiau tokį klausimą labai realiai“, - sakė S. Skvernelis. ELTA primena, kad vykstant deryboms dėl valdančiosios koalicijos formavimo, G. Kirkilas teigia, jog „socialdarbiečių“ prioritetas yra gauti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos postą. „Socialinė apsauga yra numeris vienas“, – dar praėjusią sakė G. Kirkilas, pridūręs, jog nuo pastarojo reikalavimo partija neatsitraukia. Derybose dėl koalicijos sudarymo dalyvauja Tvarkos ir teisingumo partija, „socialdarbiečiai“, „valstiečiai“ iš Lietuvos lenkų rinkimų akcija – krikščioniškų šeimų sąjunga.

