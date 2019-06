Papasakojo, kaip vestuves švenčia lietuviai: suskaičiavus preliminarią kainą retas išeina su šypsena

Vestuvių šventėje svečiams nereikia visų įmanomų pramogų, teigia vestuvių planuotoja Laura Vagonė ir vardija, ko lietuviai tikrai galėtų atsisakyti ir sutaupyti, planuodami sutuoktuvių šventę.

L. Vagonei antrino ir dekoratorius Mantas Petruškevičius, teigdamas, kad kartais besituokiančias poras ir pats atkalba nuo kai kurių puošybos elementų.

Senosios tradicijos išgyvena tam tikrą renesansą

„Anksčiau niekas neįsivaizdavo prabangių vestuvių be limuzinų, o šiais laikais su limuzinais važiuoja geriausiu atveju per bernvakarį arba mergvakarį, tačiau vestuvėms to nei aš, nei kas nors kitas nerekomenduotų“, – laidoje DELFI 11 kalbėjo vestuvių planuotoja L. Vagonė.

Ji teigia, kad nors vestuvių tendencijos kinta, tam tikros tradicijos iš šventės niekada nebuvo išnykusios. Viena jų – šeimos židinio perdavimas. Tai tradicija, kuri išlaikoma net ir moderniose vestuvėse. „Piršlio korimas, išlydėjimas ir panašūs dalykai buvo kurį laiką pamiršti, kaip ir kalbos. Kurį laiką visi sakė, kad ne, per vestuves tikrai nenorime kalbų, o dabar jau kelerius metus kalbos grįžta į vestuves ir visi maloniai jų klauso, nes tos kalbos nebėra tos, kurias pasiimame iš interneto ir perskaitome iš lapo, bet yra nuoširdūs prisiminimai, – kalbėjo L. Vagonė. – Tos senosios tradicijos išgyvena tam tikrą renesansą ir manau, kad jų po truputį net gausės šventėse.“

Vestuvių planuotoja pažymėjo, kad tradicijų į šventę dažniausiai įpinama tuo metu, kai tuokiasi lietuvis ar lietuvė su kitataučiu. Tada norima parodyti, kaip atrodo tikros lietuviškos vestuvės.

Milžiniški gėlių kiekiai tampa reikalingesni už kitas detales

Dekoratorius Mantas Petruškevičius teigė, kad jo kuriamos kompozicijos tikrai nėra pigios ir kainą, anot jo, sudaro ne jo paslaugos, o įspūdingi gėlių kiekiai. „Dabar prioritetą dažnai skiria būtent dekorui, po to galvoja apie pigesnius gėrimus ar dar kažką. Kartais dėl gėlių atsisako ir brangaus šampano“, – tvirtino M. Petruškevičius.

Apie tai, kad pastaruoju metu besituokiančios poros linkusios nemažą šventės biudžeto dalį atriekti dekoracijoms, tvirtino ir L. Vagonė. „Kuo toliau, tuo labiau žmonės investuoja į gėles, jų kiekiai šventėse didėja. Jei seniau dekoras būdavo įsivaizduojamas kaip maža vazelė ant stalo, tai dabar tie dalykai jau yra praeityje, dabar – kuo daugiau, – kalbėjo L. Vagonė. – Dekoruojamas ne tik stalas, bet ir erdvė, kabinamos kai kurios konstrukcijos, gėlės nuleidžiamos, apšvietimas ir panašiai.“

O kiek gali kainuoti M. Petruškevičiaus kuriamos dekoracijos? Jo teigimu, vienos kainos įvardyti neįmanoma, nes dekoracijos susideda ne tik iš gėlių kompozicijų, bet ir iš įvairių elementų: veidrodžių, šviestuvų ir panašiai. Vis dėlto, planuojant kreiptis dėl jo paslaugų, reiktų kišenėje turėti bent tris tūkstančius eurų.

Lauros Vagonės organizuotų vestuvių akimirkos:

Beje, dekoratoriaus teigimu, toks gėlių populiarumas, tikėtina, yra atkeliavęs iš tolimų kraštų. „Nuotakos, prisižiūrėjusios internete Dubajaus vestuvių, ateina su tam tikrais norais, kad jų šventė būtų bent jau panaši į tas nuotraukas ir iš to viskas išauga“, – kalbėjo M. Petruškevičius.

„Pirmo susitikimo metu aš pagal maksimalius jų norus ir vizijas sudėlioju preliminarią sąmatą ir labai retu atveju jie išeina su šypsena. Paprastai tai būna didesni skaičiai, nei jie įsivaizdavo prieš tai“, – kalbėjo L. Vagonė ir įvardijo, kad dažnai sulaukia užklausų su prašymu suruošti gražią šventę už 10 tūks. eurų.

Norint sutaupyti kai kuriose vietose galima atsisakyti gėlių

L. Vagonė, vardydama vietas, kuri galima susituokti, pabrėžė, kad yra tokių vietų, kuriose rengiant šventę net nereikia persistengti su puošmenomis. Viena jų – Užutrakio dvaras.

„Kartais aš atkalbu susitikęs su jaunaisiais sakydamas, kad galbūt šioje vietoje iš viso nereikia gėlių arba ten nieko nestatome, nes jos tiek dekoratyvios savo skulptūromis, architektūra ir taip toliau, kad ten net nesinori nieko sugadinti su pigiomis baltomis kolonomis ar gėlėmis“, – teigė M. Petruškevičius.

Norint sutaupyti, anot L. Vagonės, galima atsisakyti ir bažnyčios puošimo. „Jos beveik visos yra dekoratyvios, tai kam papildomai išleisti“, – teigė L. Vagonė, o jai pritardamas M. Petruškevičius teigė, kad reikia arba labai gausiai puošti, arba iš viso atsisakyti puošybos elementų.

Įvardijo, kokios detalės jau tapo atgyvenomis ir kaip sutaupyti

M. Petruškevičius teigė, kad dažnai klientus tenka atkalbinėti nuo noro savo šventę nuspalvinti lazerių šou ar panašiais elementais. „Esu klasikos mėgėjas, todėl visą laiką bandau perteikti tokias tikras vestuves su klasikiniu pojūčiu“, – kalbėjo dekoratorius.

L. Vagonė taip pat teigė, kad kartais klientus tenka atkalbinėti: „Labai dažnai sulaikau jaunuosius nuo noro „prifarširuoti“ savo vestuves visomis pramogomis, kokias siūlo Lietuvos vestuvių rinka. Ir ne tik Lietuvos. Nes nebūtinai jos visos yra skoningos“.

Vestuvių planuotoja pabrėžė, kad gerai vestuvių šventei reikia labai nedaug. „Svarbiausi yra trys dalykai: kad žmonės būtų pavalgę, kad nešaltų ir kad būtų ko išgerti. Visa kita yra tik detalės, kurias galite sau leisti arba negalite, – teigė vestuvių planuotoja ir pridūrė, kad net ir vedėjas šventei yra visiškai nebūtinas. – Jei yra vakarienė, tai jos metu vedėjas nebūtinas, visi suaugę žmonės ir per prievartą jų neriekia kažkaip labai stipriai kviesti prie stalo, per prievartą kviesti žiūrėti vestuvinio šokio irgi nereikia. Jei natūraliai suplanuota šventės eiga, natūralus plaukimas ir vyksta.“

L. Vagonės teigimu, kai kurie vedėjai gali tik sugadinti šventę. „Šiais laikais suaugę žmonės tų žaidimų ir žaidimėlių nebenori. Nenori žaisti, nenori būti varinėjami iš vieno kampo į kitą. Žmonės nori bendrauti, nes didžiausia vertybė ir brangiausias dalykas šiais laikais yra laikas“, – tvirtino vestuvių planuotoja.

M. Petruškevičiaus teigimu, sutaupyti galima ir atsisakius įmantrios vestuvinės puokštės. Jo teigimu, tai jau atgyvena, dabar populiaru tiesiog surištos gėlių puokštelės. „Puokštė turėtų būti paprastas ir elementarus dalykas. Visame pasaulyje tai populiaru – tiesiog pritaiko gėles, prieš valandą suriša ir paduoda. Visiškai paprastai, lengvai, be jokių narpliojimų, nes tai nebemadinga, – kalbėjo dekoratorius. – Į puokštę visiškai nereikia koncentruotis, nes tai tik detalė.“

Jis taip pat pridūrė, kad norint sutaupyti reiktų rinktis gražias vietas, kurias reiktų kuo mažiau dekoruoti.

L. Vagonės teigimu, jaunikiams reikėtų atsisakyti į švarko atlapą segamos gėlės. „Tos švarko gėlytės yra kažkoks nesusipratimas, – kalbėjo L. Vagonė. – Ją norisi išplėšti, bet negaliu, jei žmogus pasirinko.“