Koalicija artėja prie sprendimo dėl vaiko pinigų dydžio, PVM lengvatos daržovėms idėjos atsisako papildyta 19:04

Koalicija artėja prie sutarimo dėl vaiko pinigų daugiavaikėms šeimoms – 100 eurų, o likusiems – 70 eurų. Šiuo metu vaiko pinigai – 50 eurų visiems, ir 70 eurų - daugiavaikėms šeimoms.

„Toks noras yra, dabar skaičiuos, ir mes labai tikimės, kad tie skaičiai leis mums tai padaryti“, - sakė R. Karbauskis. Didinti vaiko pinigus iki 100 eurų reikalavo Lietuvos lenkų rinkimų akcija.

Pasak jo, pagal ankstesnį optimistinį scenarijų buvo ketinama didinti vaiko pinigus po 20 eurų visiems vaikams, ir papildomai 20 eurų - daugiavaikėms šeimoms. Dabar svarstoma, kad tas optimistinis planas turi būti įgyvendintas, bet, anot jo, būtų gerai, kad antroji dalis (daugiavaikėms šeimoms) augtų ne 20 eurų, o 30 eurų.

Koalicijos partneriai linkę pritarti Lietuvos lenkų rinkimų akcijos siūlymui kompensuoti senjorams nuo 75 m. būtiniausius vaistus.

„Atrodo, kad tai galėtų būti padaryta. Ten nėra didelės išlaidos“, – sakė R. Karbauskis.

Pasak jo, atsisakyta idėjos dėl Pridėtinės vertės mokesčio lengvatos daržovėms. Lengvatos vietinei produkcijai norėjo „tvarkiečiai“.

„Mes turime Latvijos pavyzdį. Latvija sumažino PVM – pas mus per tą patį laiką vaisiai ir daržovės brango 2 proc., o Latvijoje (po to, kai jie sumažino PVM) atpigo 1 proc. Kitaip sakant, skirtumo tarp Lietuvos ir Latvijos praktiškai nėra, nors jie sumažino PVM. Jų yra ta pati prekybos struktūra – rinkos pagrindas yra prekybos centrai, ir efekto iš to nebūna.

Jeigu būtų tokia konkurencija kaip Lenkijoje, tai visi mažinimai duotų efektą. (…) Deja, mes gyvename ne tokioje konkurencijoje aplinkoje, kokia yra Lenkija“, – sakė R. Karbauskis.

Pasak R. Karbauskio, skaičiuojama, kad PVM lengvata biudžetui kainuotų 46 mln. eurų negautų pajamų, „o efekto nebūtų jokio“.

Pasak R. Karbauskio, nerealu įgyvendinti „tvarkiečių“ siūlymą dėl tėvystės-motinystės išmokų nustatymo 100 proc. algos pirmaisiais metais ir 75 proc. – antraisiais. Tai kainuotų apie daugiau nei 100 mln. eurų.

„Tai yra nerealu. Efektas, žinoma, būtų, bet manome, kad prioritetas yra vaiko pinigai“, – sakė jis.

R. Karbauskis skeptiškai vertino ir siūlymą PVM mokėjimą perkelti į atsiskaitymo momentą.

„Čia iš viso neaišku, koks efektas gautųsi iš to perkėlimo. Mes diskutavome, kad gali būti, kad tie, kuriems mes norime padėti, jie labai dėl to nesidžiaugs, o kaip tik atvirkščiai“, – sakė R. Karbauskis.

Valstiečių-žaliųjų lyderis neskubėjo tvirtinti, ar apsimoka, kaip siūlo socialdarbiečiai, įvesti papildomą – 32 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą – padarant istemą dar labiau progresyvesnę.

„Viskas realu, tik ekonominis efektas, pagal Finansų ministeriją, yra 4 milijonai. Tiek būtų naudos valstybei iš tokio sprendimo“, – sakė jis.

Pasak R. Karbauskio, prieš svarstant tokius dalykus, reikėtų pasverti, ar tokie siūlymai neišgąsdintų užsienio investuotojų.

Valstiečių-žaliųjų lyderis tikisi, kad iki kitos savaitės būsimi koalicijos partneriai jau turės dokumentą, kurį jau galės pasirašyti, dėl programinių punktų.

Jis neabejoja, kad partneriai susitars ir dėl pozicijų, kurios kiekvienam iš koalicijos dalyvių priklausys.

„Mes norime, kad Vyriausybėje būtų atstovaujamos visos partijos, kurios būtų koalicijoje“, – sakė R. Karbauskis.

Pasak jo, kol kas iš viso nėra kalbėta su Lietuvos lenkų rinkimų akcija, kokios pozicijos juos domintų.

Posėdyje dalyvavęs Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis žurnalistams į klausimus neatsakinėjo. Posėdyje taip pat dalyvavo finansų viceministras Darius Sadeckas ir socialinės apsaugos viceministrė Eglė Radišauskienė.

Koalicija derasi dėl programinių punktų

Kaip rašė BNS, praėjusią savaitę susitikę buvo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Lietuvos socialdemokratų darbo partijos bei partijos „Tvarka ir teisingumas“ atstovai. Penktadienį prisidėti prie derybų dėl valdančiosios koalicijos nusprendė Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos nariai.

Tarp svarstomų siūlymų Vyriausybės programos priemonių planui – vaiko pinigų didinimas, didesnis savivaldybių finansavimas, gyventojų pajamų progresyvumo didinimas, tarėjų įteisinimas teismuose, tiesioginiai seniūnų rinkimai, 5 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas šviežiems maisto produktams, pagamintiems vietos žemės ūkyje, PVM mokėjimo perkėlimas į atsiskaitymo momentą, tėvystės-motinystės išmokų nustatymas 100 proc. algos pirmaisiais metais ir 75 proc. – antraisiais, nemokami vaistai senjorams, pirmą kartą įsidarbinusių asmenų iki 25 metų atleidimas nuo mokesčių ir kt.

Po prezidento rinkimų „valstiečiai“ ėmėsi iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.

Jeigu koalicijos sutartį pasirašytų „valstiečiai“, „socialdarbiečiai“, „tvarkiečiai“ ir Lietuvos lenkų rinkimų akcija, tokia koalicija turėtų 77 balsus Seime.

Koalicijos memorandume numatyta, kad premjeru toliau turėtų dirbti Saulius Skvernelis, o Seimo pirmininko postas atitektų „socialdarbiečiams“. Susitarus dėl daugumos, būtų pertvarkomas Ministrų kabinetas.