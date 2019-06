Linksmybės su alkoholiu sodybose gali baigtis labai liūdnai: pareigūnai perspėja – masinės susibūrimų vietos žinomos

Atėjus šiltajam metų laikui daugelis moksleivių ir abiturientų Mokslo metus skuba atšvęsti sodybose besilinksmindami su alkoholiu. Net ir dažnam tėvui nėra paslaptis, kad tokiose šventėse alkoholis, galima sakyti, liejasi laisvai. Laidoje „DELFI diena“ generalinis komisaras Linas Pernavas patvirtino, kad policija žino masines jaunimo mėgstamas susibūrimo vietas. Tiesa, nors masinės psichozės dėl patikrinimų sodybose komisaras tikrai nežada, tačiau patikino, kad patikrinti, kaip švenčia nepilnamečiai, pareigūnai gali.

Kalbasi su mokyklų administracija

Paklaustas apie tai, ką mano apie tokias jaunimo linksmybes, kai tėvų yra prašoma pinigų sodybos nuomai, kur bus vartojamas ir alkoholis, komisaras sakė, kad tai visų pirma yra tėvų sąmoningumo klausimas.

„Policija daro kelis dalykus. Ką darėme anksčiau, tai kalbame su mokyklų administracija, kalbame su tėvais ir moksleiviais. Mokiniams bandome paaiškinti, kokia jų laukia atsakomybė už netinkamą elgesį. Žinoma, į vieną ar kitą sodybą mes užsukame. Yra buvę, kad sulaikėme ir išgėrusių jaunuolių, vairuojančių automobilius.

Tokie pažeidimai yra fiksuojami, bet net ir šioje vietoje nereikia galvoti, kad policija gali viską išpręsti, nes jokia viena institucija negali išspręsti bėdos.Jeigu sodyboje nėra vartojamas alkoholis, jokių ir klausimų nekyla, bet jeigu ten yra vartojamas alkoholis, tai kyla klausimas, kodėl jie vartoja, ar tėvai tai toleravo ir leido.

Galų gale, ar mes savo vaikų paklausiame, kai jie kažkur važiuoja, nuomojasi sodybą, ar ten bus suaugusių, ką jie ten darys, ką jie valgys, ką gers, kada grįš, iš kur gavo pinigus. Tai yra mūsų visų problema, mes visi už tai atsakingi“ , - tikino L.Pernavas.

Pareigūnai sulaukia pastabų

Tiesa, dėl kai kurių patikrinimų pareigūnai vis sulaukia pastabų, neva jie neturi teisės trikdyti jų vaikų privatumo tikrindami jų daiktus, ar vietas, kuriose jie leidžia laiką.

„Mes labai dažnai nukrypstame į kraštutinumus. Jeigu pamenate, prieš porą savaičių buvo feisbuke pasirodę pranešimai, kokie neva yra negeri policininkai, kad mokykloje patikrino vaikų kuprines su kinologais. Tada policininkai buvo labai smerkiami, visi ragino žiūrėti, ką gi mes čia darome, kad pažeidžiamos vaikų teisės. Praėjo dvi savaitės ir mes jau kalbame apie tai, kad mums reikia aktyviau tikrinti. Mes dažnai nematome visumos ir nukrypstame į detales.

Vieną dieną visuomenė smerkia, kad mes kažko darome per daug, kitą dieną gauname pastabas, kad per mažai. Tai jeigu mes būtume su kinologais atvykę į kokią nors sodybą, ir ten nieko nebūtų nutikę, turbūt būtume gavę pastabą, kad mes per daug kišamės. Atsitikus tokiai situacijai, kokia atsitiko, mes jau gauname labai nemažai pastabų, kodėl jūs nevažiavote ir nepatikrinote“ , - tikino L.Pernavas.

Jis pabrėžė, kad informacijos, kurias sodybas renkasi jaunimas ir kur yra girtaujama, yra tikrai užtektinai.

„Jokių masinių priemonių nesiimsime, bet mes žinome masines susibūrimo vietas, žinome jaunimo susibūrimo vietas. Jeigu matysime, kad ten yra kažkokių problemų, mes tikrai reaguosime, nesvarbu, koks tai bus miestas, ar mažas kaimelis, ar didelis miestas. Jokio skirtumo, mes bendraujame su mokyklų administracija, bendraujame ir su sodybų šeimininkais. Informacijos turime daug, bet tikrai masinės psichozės neturėtų būti. Įvykiai yra užregistruoti, stengiamės ištirti“, - kalbėjo komisaras.

Tėvų atsakomybė svarbiausia

Laidoje jis paminėjo ir Tauragės rajono atvejį, kai buvo pasikėsinta išžaginti merginą. Anot jo, sodybos šeimininkai, kurie nuomojo patalpas, turėjo pasidomėti, kam jos buvo nuomojamos.

„Bet kalbant apie tuos įvykius, kurie įvyko, aš vienareikšmiškai smerkiu tuos asmenis. Tikrai gaila, kad taip įvyko, bet tokių įvykių įvyksta mažiau. Kalbant apie sodybą, tas kas nuomojo ją, turėjo pažiūrėti, kam nuomoja, ar juos kažkas prižiūrės, ar bus vartojamas alkoholis. Taip pat ir tevų atsakomybė svarbi.

Galbūt galėjo būti kažkas iš vyresnių, kurie galėtų prižiūrėti. Kuo labiau domėsimės, ką veikia, su kuo bendrauja, kuo domisi mūsų vaikai, tuo bus didesnė tikimybė, kad mūsų vaikai išaugs gerais žmonėmis“, - sakė L.Pernavas.