Į elitinę kariuomenės kuopą patekęs karys neišlaikė ir ryžosi kvailystei: prisidariau dar daugiau problemų

Savo gyvenimą su tarnyba profesionalioje Lietuvos kariuomenėje siejęs vilnietis Danielis Gaidukevičius šiandien gailisi dėl tokio pasirinkimo: patekęs į elitinę kariuomenės kuopą 21 metų vyras nesugebėjo susitaikyti su iššūkiais ir asmeninėmis problemomis, todėl ryžosi didžiausiai kvailystei.

Kvailystei, dėl kurios buvo ne tik pašalintas iš profesinės tarnybos, bet ir patrauktas baudžiamojon atsakomybei.

„Šiandien aš negaliu paaiškinti, kodėl taip pasielgiau“, – antradienį Vilniaus miesto apylinkės teisme prisipažino anksčiau jokių reikalų su teisėsauga neturėjęs D. Gaidukevičius.

Iš Lietuvos kariuomenės jis buvo pašalintas praėjusių metų spalio pabaigoje – tokį sprendimą jo vadovybė priėmė po dviejų įvykių, kai Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono Garbės sargybos kuopoje tarnavęs D. Gaidukevičius neatvyko į tarnybą be pateisinamos priežasties.

Baudžiamojoje byloje valstybinį kaltinimą palaikantis prokuroras Artūras Survila sakė, kad šaulio pareigas ėjęs D. Gaidukevičius tarnyboje nebuvo nuo rugppjūčio 27 iki rugsėjo 5 d. ir nuo spalio 8 iki 17 d.

Kariams neatvykstantiems į tarnybą be pateisinamos priežasties nuo trijų iki dešimties dienų, baudžiamasis įstatymas numato arešto arba laisvės atėmimo iki dviejų metų bausmes. Prokuroras, atsižvelgęs į visas tyrimo metu nustatytas aplinkybes, bylą nagrinėjančiai teisėjai Ievai Narbutaitei į atsargą išleistam kariui pasiūlė skirti aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant vieneriems metams. Bausmės atidėjimo metu, anot prokuroro, kaltinamajam turėtų būti skirtos baudžiamojo poveikio priemonės – be Probacijos tarnybos pareigūnų žinios nekeisti gyvenamosios vietos, neišvykti ilgesniam nei septynių parų laikotarpiui bei atlyginti Lietuvos kariuomenei padarytą žalą per du mėnesius.

Lietuvos kariuomenė iš D. Gaidukevičiaus prašo priteisti 152 eurus – tiek šauliui buvo sumokėta už tarnybą, kai šio joje nebuvo. Teismas nuosprendį žada skelbti po dviejų savaičių.

Baudžiamojon atsakomybėn patrauktas buvęs karys teisme pasakojo, kad visą gyvenimą svajojo tarnauti kariuomenėje – vos baigęs mokslus savanoriškai užsirašė į tarnybą ir tarnavo dalinyje Rukloje, o tarnybai pasibaigus nutarė išbandyti jėgas profesinėje karo tarnyboje.

„Norėjau tarnauti koviniame dalinyje, bet šalia Vilniaus neradau vietos, todėl mane įkalbėjo tarnauti Garbės kuopoje, – sakė D. Gaidukevičius. – Iš pradžių viskas buvo lyg gerai, tarnyba patiko, bet vėliau supratau, kad tai – ne man. Vis sunkiau sekėsi su rikiuotėmis, stengiausi, bet man nepavykdavo išmokti, sulaukdavau pastabų, tarnyboje reikėjo nuolat žygiuoti, nebuvo lauko pratybų, tik kartą mus buvo nuvežę šaudyti. O netrukus mano gyvenime prasidėjo juodas laikotarpis ir viskas pasikeitė.“

Kaltinamasis pasakojo, kad dėl nesutarimų išsiskyrė su mergina, taip pat kilo problemų šeimoje ir jis nutarė neiti į tarnybą – iš pradžių kreipėsi į medikus, jam buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas. Keletą kartų jis buvo pratęstas – gydytoja patikėdavo, kad jaunas karys iš tiesų serga. Bet net ir pasibaigus nedarbingumui, D. Gaidukevičius neatvyko į tarnybą – kai jo ėmė ieškoti tarnybos vadai, vaikinas vengdavo atsakyti į skambučius telefonu ir liepdavo rašyti SMS žinutes, nes esą yra sugedeęs telefono garsiakalbis. Tačiau viskas pasikeitė, kai vienas karys bendradarbį nedarbingumo metu pamatė žaidžiantį fubolą.

„Po to į namus atvažiavo tarnybos vadas, pasikalbėjome, pažadėjau ateiti kitą dieną į tarnybą, – pasakojo kaltinamasis. – Visi žinojo, kad nebuvau tarnyboje, iš kai kurių bendradarbių išgirdau užgauliojimų, kad už tai, jog nebuvau tarnyboje, mane pasodins. Vienas bendradarbis net garsiai įvardijo – 8 metams. Tačiau kiti ramino – viskas bus gerai, nereikia pergyventi.“

Po užgauliojimų ir dėl to, kad pasirinko netinkamą tarnybos vietą, karys vėl nutarė neiti į tarnybą. „Kiekvieną rytą atsikeldavau ir galvodavau – šiandien net negaliu paaiškinti, kodėl nėjau, kodėl taip pasielgiau“, – sakė jis.

Jaunas vyras taip pat negalėjo paaiškinti, kodėl nepritapęs Garbės būrio kuopoje nepriėmė sprendimo pasitraukti iš tarnybos kariuomenėje.

„Mane slėgė asmeninės problemos, dėl kurių prisidariau dar daugiau problemų“, – sakė baudžiamojon atsakomybėn patrauktas buvęs karys.