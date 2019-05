Nausėdos pergalės kalba Daukanto aikštėje: nuo šiol tikrai bus kitaip

Išrinktasis prezidentas Gitanas Nausėda miniai susirinkusių Daukanto aikštėje dėkojo už jam skirtus balsus ir pasveikino visą Lietuvą.

„Turbūt ne dėl to susirinkome, ne dėl muzikos, gausi žmonių jūra, ne dėl to žmonės dabar žvelgia į ekranus ir užduoda klausimą, kas bus dabar, kaip gyvensime dabar, ar bus kaip anksčiau, ar bus kitaip, geriau ar blogiau, priklausomai nuo lūkesčių, tikrai bus kitaip, bet šiandien stipriausias jausmas, kuris yra mano krūtinėje, yra didžiulė padėka Lietuvos žmonėms, kurie išreiškė tokio gylio pasitikėjimą“, – į susirinkusiuosius kreipėsi G.Nausėda.

Kreipdamasis į žmones G.Nausėda prisiminė moterį, kurios malda jam padėjo visų rinkimų metu.

„Prisimenu senyvo amžiaus moterį, ji visą laiką lydėjo mane, manau, kad ji už mane meldėsi, aš jos nuo tada nebesutikau, bet jaučiau, kad ji už mane meldžiasi, tai mums padėjo, kai mes pradėjome savo kelią, aplankėme daugybę Lietuvos kampelių, matėme daugybę šiltų, emocionalių ir kritiškų žmonių. Tos moters malda lydėjo net tada, kai atrodė, kad sunku, kai pavargome, kai atrodė, kad išsisėmėme. Prisiminęs tą maldą, aš vėl įgaudavau jėgų. Ačiū komandai, kuri visada kartu, nežinau nuo kuo pradėti, kai dėkoju jums“, – savo pirmoje kalboje sakė G.Nausėda.

„Dar vienas dalykas, kuris man labai padėjo šiame nelengvame kelyje, mano nuostabi komanda, miela komanda ačiū, jūs visada kartu, daugelis iš jūsų stovėjote šalia manęs drąsiai ir ištikimai, kai atrodė, kad nieko nebus iš to, kai jėgos atrodė nelygios, daugelis iš jūsų tai padarėte be jokių išlygų, <...> Ir Jums buvo sunku, ir man buvo sunku, bet mes niekada to neparodėme, užgniaužėme juos kažkur kamputyje ir ėjome toliau į priekį“, - sakė jis.

Jis pabrėžė, kad jam labai svarbu, kad partijos rastų bendrą sutarimą.

„Dabar mintys pernelyg padrikos, bet nepamiršau, apie ką kalbėjau, net kai kai kurios politinės jėgos sakė, kad nebus sutarimo, noro sėstis prie bendro stalo, stengsiuosi vienyti Lietuvos žmones ir partijas, stengsiuosi, kad Lietuvoje būtų mažiau pagiežos, mažiau konkurencijos, kuri nelemia sprendimų. Dėl to esu pasirengęs kentėti, jeigu reikės, bet nuosekliai sieksiu. Dar vienas dalykas, ko negalima užmiršti – rinkimų pažadų, manau, kad Lietuva nusipelno būti gerovės valstybe, kurioje gera visiems, kur nereikia apsistatyti turtingiesiems nuo skurdžiau gyvenančių, kur visi gyvena sutarime ir nesijaučia didžiulių socialinių skirtumų. Aš noriu, kad šie rūmai atsivertų, parodytų svetingumą visoms socialinėms grupėms“, – sako G.Nausėda.

„Noriu padėkoti visiems konkurentams, su kurias susiklostė neblogi žmogiški santykiai, kuriuos pažinau iš žmogiškos pusės. Politikai atrodo baisoki, kai į juos žiūri per televizijos ekraną, bet kai susipažįsti, supranti, kad jie tokie patys žmonės, su savo jausmais, ir tai buvo nuostabus patyrimas šioje kovoje“, - kalbėjo išrinktasis Lietuvos prezidentas.

„Dar kartą dėkoju visiems, tikiuosi, kad matomės tikrai ne pirmą, ne antrą kartą, tikiuosi, kad visi kartu kursime gražesnę ir darnesnę Lietuvą. Ačiū jums“, – dėkojo G.Nausėda.

Kalbėdamas apie Ingridą Šimonytę, Nausėda teigė, kad tai buvo konkurentė, apie kurią galima tik pasvajoti, kuri turi nuoširdų žmonių palaikymą. „Ji yra nuoširdus, išmintingas, kryptingas ir tikrai racionalus žmogus, kur be kita ko, manau, vaidins Lietuvos politikoje labai svarbų vaidmenį artimiausiais dešimtmečiais. Aš tikiuosi, kad santykiai su gerbiama Ingrida susiklostys labai draugiškai ir galėsime daug padaryti Lietuvos labui“, – negailėjo pagyrų jis.