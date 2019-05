Iš anksto jau balsavo 4 proc. rinkėjų

Antrajame prezidento rinkimų ture ir Europos Parlamento (EP) rinkimuose per tris išankstinio balsavimo dienas savo valią pareiškė 4 proc. arba 97 tūkst. 173 rinkėjai.

Rinkėjai balsuoja šiek tiek aktyviau nei per pirmąjį turą – per tą patį laikotarpį iš anksto per pirmąjį turą buvo balsavę 3,74 proc. arba 90 tūkst. 731 rinkėjai.

Tradiciškai aktyviausi yra kurortų rinkėjai – antrojo turo išankstiniame balsavime savo valią pareiškė 15,78 proc. Neringos, 8,46 proc. Birštono, 6,75 proc. Palangos rinkėjų.

Mažiausiai aktyvūs per išankstinį balsavimą yra Šalčininkų rajono rinkėjai – 1,83 proc., Vilniaus rajono – 1,87 proc., Šiaulių rajono – 1,89 proc., Pagėgių – 1,94 procento.

Balsavimas iš anksto prezidento rinkimų antrajame ture ir Europos Parlamento rinkimuose prasidėjo pirmadienį ir truks iki penktadienio. Balsuoti savivaldybių pastatuose galima kasdien nuo 8 iki 20 valandos.

Ketvirtadienį prasidėjo balsavimas užsienyje diplomatinėse atstovybėse, tęsiamas balsavimas specialiuose paštuose, t. y. ligoninėse, slaugos namuose, kariuomenėje, laisvės atėmimo įstaigose.

Balsavimas namuose numatytas penktadienį ir šeštadienį. Namuose balsuoja 70 metų ir vyresni rinkėjai, dėl sveikatos būklės negalintys atvykti į rinkimų apylinkę.

Sekmadienį rinkimų dieną balsavimas apylinkėse vyks nuo 7 iki 20 valandos.

Prezidento rinkimų antrajame ture varžosi du daugiausia balsų per pirmąjį turą surinkę kandidatai: Seimo narė, buvusi finansų ministrė Ingrida Šimonytė ir ekonomistas Gitanas Nausėda.

Rinkimuose į Europos Parlamentą dalyvauja 16 partijų ir visuomeninių komitetų keliamų kandidatų sąrašų.

Lietuva į Europos Parlamentą renka 11 atstovų.