Šimonytė jau svarsto ateities scenarijus: galėtų formuotis nauja dauguma

Kandidatė į prezidentus Ingrida Šimonytė specialioje DELFI laidoje patvirtino, kad, ko gero, tikrai bus antrame ture.

„Manau, kad jau esu antrame ture. Kai buvau trečia, buvau rami, nes puikiai žinau, kaip atrodo rezultatų laukimas. Žinote, visko esu mačiusi, nesu linkusi labai išgyventi, noriu sulaukti to, kas iš tikro yra įvykę. Duomenys, kuriuos gauname, yra tokie, kad Vilniaus apylinkėse laimiu. (…) Antrame ture laimės tas, kas bus stipriausias, nesiimu prognozuoti, vėl atsidarys visai kitoks vaizdas, daug kas priklausys nuo to, ar kandidatai reikš paramą, priklauso nuo aktyvumo, reikės dirbti iš naujo, reiks tiesiog atsidaryti naują dviejų savaičių laikotarpį. Su Skverneliu kampanija galėtų būti agresyvoka, o dabar to agresyvumo nereikia tikėtis“, – DELFI laidoje sakė I.Šimonytė.

Ji tikino, kad neatmestų varianto, kad ateityje gali formuotis nauja dauguma.

„Manau, kad kai žmonės renkasi konkretų lyderį, o ne partiją, daugiau vizijos atrado manyje ir pas Nausėdą. Rinkimai nėra tokie kaip ankstesni, daug kas prikausys nuo to, koks bus balsų skirtumas, bet aš nemėgstu postringauti, kol neturiu galutinių rezultatų. O premjeras yra žodžio žmogus, pardavė namą ir paskui atsiėmė, gal jis paklaus žmonos ir ji pasakys, kad solidūs politikai taip nesielgia. Gali valdančioji dauguma keistis, bet reikia ramia galva sulaukti pirmadienio, o pirmalaikiams rinkimams reikia Seimo sprendimo. Aš neatmesčiau, kad galėtų formuotis nauja dauguma, visos opcijos yra įmanomos, akivaizdu, kad gali būti, jog Karbauskis tiesiog pasikarščiavo“, – kalbėjo I.Šimonytė.

Anot I.Šimonytės, artimiausiu metu svarbiausia bus išanalizuoti, kaip buvo balsuota skirtinguose regionuose.

„Aš manau, kad tų taškų, kurie mane skiria nuo Nausėdos, tikrai yra. Aš būčiau labai keistas žmogus, jeigu dabar išpasakočiau savo visą taktiką, ką daryčiau antrajame ture arba prieš jį, bet daug kas priklausys, kaip atrpdys skaičiai tam tikruose regionuose. Reikia, kad žmonės ateitų į antrą turą, bet iš tiesų visko gali būti“, – taip pat sakė I.Šimonytė.