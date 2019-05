Puteikis atskleidė, už ką balsavo: pareiškė kritiką rinkimų organizatoriams

Kandidatas į prezidentus ir Seimo narys Naglis Puteikis, vertindamas oponentų rinkimų kampanijas ir sekmadienį pasibaigusį balsavimą, sako, kad galimybės rinkimuose dėl skirtingų finansinių kandidatų padėčių buvo nelygios. Pasak jo, nutarimas palikti agitacinę reklamą didžiuliuose stenduose rinkimų dieną yra diskriminacinis ir adaptuotas turtingiesiems kandidatams.

„Buvo labai nelygios jėgos tarp pirmų trijų ir kitų šešių kandidatų finansine prasme. (...) Jų plakatai visuose miestuose net ir rinkimų dieną stenduose, o mūsų, tų kitų kandidatų, kurie neturėjo tokių gigantiškų resursų, maži plakačiukai buvo nuplėšinėjami nuo stendų, jeigu jie buvo arčiau nei 50 metrų nuo apylinkės“, - Eltai sakė kandidatas.

Komentuodamas paskutinėmis dienomis deklaruotą pasitraukimą iš prezidento rinkimų, N. Puteikis atskleidė balsavęs už Arvydą Juozaitį ir tikino manąs, jog žmonės supras jo sprendimą pasitraukti, kad būtų sutrukdyta Gitanui Nausėdai pakliūti į antrą rinkimų turą.

„Aš manau, kad žmonės, ypač per šią dieną, geriau turėjo suprasti mano idėją, kad aš atitraukiu balsus nuo Juozaičio ir nuo Skvernelio. Ir jeigu aš nebūčiau to raginimo išdėstęs viešai, tai galimai Nausėda būtų be problemų patekęs į antrą turą. Dabar, aš manau, kad jam atsiranda komplikacijų“, - teigė Seimo narys.

„Manau, kad žmonės man padėkos, ir tie, kurie dar šiandien nesuprato, supras, kai bus paskelbti rinkimų rezultatai, pavyzdžiu,i ten Juozaičiui ar Skverneliui pritrūks 500 balsų iki patekimo į antrą turą, tai tada jie supras, ką aš norėjau (pasiekti. - ELTA).“, - pridūrė N. Puteikis.

ELTA primena, kad N. Puteikis, traukdamasis iš rinkimų, teigė, kad artimiausi Lietuvos centro partijos vertybėms yra Arvydas Juozaitis ir keli Sauliaus Skvernelio Vyriausybės darbai.

Rinkimų apylinkės visoje šalyje duris užvėrė 20 valandą. Prezidento rinkimuose prireikus antrojo turo, jis vyktų gegužės 26 dieną. (Dainora Karklytė).