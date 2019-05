Paryžiaus katedros atstatymui lietuviai kol kas paaukojo per 850 eurų

Saulius Jakučionis BNS

Lietuviai per dvi savaites paaukojo per 850 eurų per gaisrą nuniokotai Paryžiaus Švč. Dievo Motinos katedros atstatyti, pranešė lėšų rinkėjai.

Aukas renka Marijos Dangun Ėmimo seserų vienuolynas ir Vilniaus Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija. „Iš viso buvo 21 aukotojas, yra ir organizacijos, yra ir fiziniai asmenys“, – BNS sakė gimnazijos direktorė Violeta Ališauskienė. Pasak jos, mažiausia paaukota suma siekia penkis eurus, didžiausia – 200 eurų. Lėšos bus renkamos iki birželio 14 dienos. Paryžiaus Švč. Dievo Motinos katedrą didžiulis gaisras suniokojo balandžio 15 dienos vakarą. Gaisras visiškai sunaikino katedros smailę bei stogą, dalį čia buvusių meno vertybių. Tai seniausia katedra šiaurės Prancūzijoje, jos statyba baigta 1345 metais. Ją kasmet aplanko apie 13 mln. žmonių.

