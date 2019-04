Parlamentarai spręs, kaip karantino metu elgtis su pradinukais

Seimas penktadienį ketina apsispręsti, ar pritarti socialdemokratų siūlymui, kad pradinių klasių vaikus, kai mokyklose paskelbiamas karantinas dėl epidemijos, galėtų prižiūrėti vienas iš jų tėvų ar globėjų pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą ir gautų už karantino laikotarpį nedarbingumo išmokas iki 14 dienų.

Seimo socialdemokratai mano, kad tokio amžiaus vaikai - lankantys pradines klases - negali būti paliekami be priežiūros. Seimo narys socialdemokratas Juozas Olekas tikisi, kad jau kitais metais nesikartos situacija, kai kasmet per gripo epidemiją tėvai suka galvas, kur dėti pradinukus per karantiną.

„Juk nedarbingumo išmokas tokiais atvejais gauna darželinukų tėvai, tai kuo pradinukų situacija skiriasi? Pradinukus irgi nesaugu visą dieną palikinėti namuose. Jeigu Seimas palaikys - bus pagaliau kažkokia reali pagalba jaunoms šeimoms“, - sako įstatymo pataisų iniciatorius J. Olekas.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pataisos kovo 12 d. sulaukė Seimo pritarimo. Po svarstymo už jas balsavo 66 Seimo nariai, niekas nebuvo prieš, susilaikė 24 parlamentarai.