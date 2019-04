Paluckas sukritikavo premjero kreipimąsi į Generalinę prokuratūrą

Socialdemokratų partijos lyderis Gintautas Paluckas nesutinka su ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio žingsniu kreiptis į Generalinę prokuratūrą dėl Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) laikinosios komisijos surinktos informacijos apie 2008-2009 metų krizę. Jo teigimu, nėra tinkama nebaigus politinių tyrimų kreiptis į prokuratūrą.

Pasak G. Palucko, tokia praktika yra ydinga, daranti spaudimą prokurorams. „Negali vykti du lygiagretūs procesai. Kai politikai pešasi ir aiškinasi, tai yra vienas žanras. Teisėsaugos institucijų vertinimai - kitas. Kai viešoje erdvėje skambės „viliborai”, „liborai” ir kiti ne visiems suprantami keisčiausi dalykai ir prokurorai mėgins išsiaiškinti, tai jūs galvojate, kad čia nebus jokio politinio spaudimo? Čia niekaip nepersilieja, kai valdantieji, aukščiausi pareigūnai sako, kad mes matome, kad pasinaudojo (bankai. - ELTA), kad yra problemos. Kaip prokurorui išlikti savarankiškam ir nepriklausomam?”, - „Žinių radijo” laidoje „Opozicija” klausė G. Paluckas.

Pasak politiko, nebūtų buvę abejonių dėl prokuratūros būsimo sprendimo, jeigu prieš kreipiantis į ją valdantieji būtų pabaigę savo politinį tyrimą. Dabar, pasak jo, situacija yra dviprasmiška.

„Neturėtume jokių abejonių, jeigu politinis procesas būtų baigęsis su visomis išvadomis - mes matome, mes manome. Ir tada kreipiamės į teisėsaugą, ką mes išsiaiškinome. Dabar matome jau kelintą kartą teisėsauga dirba savo, politikai - savo. Tai kuo žmonėms tikėti? Jeigu prokuratūra pasakys, kad pažeidimų nebuvo, ką pamanys žmonės? Nupirko. Taigi sakė mano mylimas politikas, kad čia viskas blogai, kad turiu eiti į teismą ir pinigus praktiškai pasiimti. Taip būti negali”, - sakė socialdemokratas pabrėždamas, kad tai su rinkimai susijęs veiksmas, kada esą norisi parodyti savo tvirtą ranką.

Kaip jau ELTA skelbė, ketvirtadienį Generalinė prokuratūra gavo Vyriausybės kreipimąsi BFK komisijos surinktos informacijos apie 2008-2009 metų krizę. Pasak prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausiosios specialistės Ritos Stundienės, gautas „Ministro pirmininko raštas dėl siekio tinkamai apginti Lietuvos Respublikos piliečių, 2008-2009 m. turėjusių paskolų litais būstui įsigyti, interesus”.

Pasak jos, kreipimasis bus išnagrinėtas bendrąja tvarka per 20 d. d.

ELTA primena, kad krizės tyrimą atliekančio BFK pirmininkas Stasys Jakeliūnas anksčiau surengė spaudos konferenciją, kurioje sakė, kad Lietuvos bankas (LB) netinkamai bendradarbiavo su tyrimą atliekančia laikinąja komisija, be to, LB vadovas Vitas Vasiliauskas menkinamai atsiliepė apie atliekamą tyrimą centrinio banko darbuotojams.

Be to, S. Jakeliūno teigimu, LB, prižiūrėdamas finansų sektorių, per krizę esą neužtikrino, kad skolinęsi žmonės nepermokėtų dėl galimų manipuliacijų VILIBOR indeksu, keičiant paskolų sutartis iš litų į eurus. Taip pat, jo teigimu, LB nuslėpė, kad buvo atlikęs analizę ir parengęs pažymą dėl minėto laikotarpio VILIBOR.

Tuo metu LB teigė, kad ši pažyma tebuvo vidaus diskusijoms skirtas darbinis dokumentas, o jame atspindima nuomonė nebūtinai yra oficiali Lietuvos banko nuomonė.

Seimo nariai yra pritarę, kad tyrimo dėl krizės priežasčių išvadų pateikimas turėtų būti nukeltas iki spalio 31 dienos.