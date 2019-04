Kultūros ministerija apie sakralinio paveldo apsaugą: priešgaisrinės sistemos yra nuolat prižiūrimos

Po nelaimės Paryžiuje, kuomet gaisras padarė nemažai žalos Dievo Motinos katedroje, kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas teigia, kad Lietuvoje esantys religiniai objektai yra stebimi ir prižiūrimi, kad neatsitiktų panaši nelaimė.

Pasak M. Kvietkausko, per nepriklausomybės laikotarpį Lietuvoje degė 14 bažnyčių, iš jų tik 6 pavyko išgelbėti. Skaudžiausios netektys, pasak ministro, buvo Labanore sudegusi 1818-1820 m. statyta Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia, kuri taip pat buvo ir liaudies architektūros paminklas, taip pat gaisras Tytuvėnuose, kurio žala siekė 3,4 mln. eurų.

„Esame pasimokę iš šių klaidų. Gaisrinės saugos priemonės - žaibosauga ir kitos būtiniausios priemonės - yra įrengtos Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, Vilniaus Aušros vartuose ir Šv. Teresės bažnyčioje, Kauno arkikatedroje bazilikoje, Šiluvoje, Kryžių kalne, Šiaulių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje, Žemaičių Kalvarijos švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje ir kituose svarbiausiuose sakralinio paveldo objektuose. (...) Sistema nuolat prižiūrima ir derinama su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu“, - sakė M. Kvietkauskas.

Pasak šio departamento atstovo Kęstučio Skrickio, pagal įstatymą numatyta, kad visuose religinės paskirties objektuose turi būti įrengiama garso aptikimo ir signalizavimo sistema, dar kitaip garso signalizacija. Jo teigimu, didžioji dalis bažnyčių yra tikrinama ne rečiau nei kartą per dvejus metus, išskirtiniai objektai, pavyzdžiui, Vilniaus arkikatedra, - kartą per metus.

„Pareigūnai atlieka priešgaisrinės sistemos patikrinimus ir vertina, ar ji prižiūrima, ar yra įrašai, sudarytos sutartys su darbus atliekančiomis įmonėmis“, - sakė jis.

Pasak K. Skrickio, sistemos, kurios pačios gesintų grėsmės židinį, o ne tik skleistų garsą, yra labai brangios, be to, teisės aktai to nereikalauja.

Kaip jau buvo skelbta, pirmadienį Dievo Motinos bažnyčioje Paryžiuje kilęs gaisras paveikė du trečdalius stogo, kuris paskui įgriuvo, taip pat smailę.

Kelios Prancūzijos kompanijos ir keli milijardieriai pažadėjo paaukoti didžiules sumas katedros, įtrauktos į UNESCO kultūrinio paveldo sąrašą, atstatymo darbams. Pažadėta suma siekia apie 800 mln. eurų. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas teigia, kad katedrą sieks atstatyti iki Paryžiaus vasaros olimpinių žaidynių 2024-aisiais.