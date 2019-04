Kol „valstiečiai“ skaidrina bankų sistemą, po jų sparnu šildosi Baranausko dešiniąja ranka buvęs „Snoro“ darbuotojas

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) inicijuotas 2009-2010 metų krizės tyrimas kelia vis didesnę įtampą tarp valdančiųjų ir Lietuvos banko. Aiškinantis krizės aplinkybes vis garsiau pradėjo skambėti „Snoro“ pavadinimas, kurio bankrotas laikomas didžiausiu Lietuvos istorijoje.

Kalbėdamas apie krizės tyrimui vadovaujantį Seimo ir Biudžeto finansų komiteto pirmininką Stasį Jakeliūną Lietuvos banko vadovas Vitas Vasiliauskas pareiškė, kad politikas privačių pokalbių metu yra kalbėjęs apie ryšius su „Snoru“ susijusiais asmenimis. Taip jis esą bandė padaryti įtaką V. Vasiliauskiu siekdamas darbo vietos Lietuvos banke.

„Mūsų pokalbiai 2013 m. rudenį, mes kalbėjomės apie finansinių paslaugų priežiūrą. Jis užsiminė, kad turi kompetencijos ir galėtų prisijungti prie Lietuvos banko kolektyvo. Jeigu ne, tada jis turi pasiūlymą iš su „Snoru“ susijusių asmenų, ir tada jis parašytų knygą, ir kažkaip dalyvautų teisminiuose procesuose, susijusiuose su „Snoru“, kaip ekspertizę turintis asmuo“, – žurnalistams sakė V. Vasiliauskas.

Su šiuo banku siejamas ir kitas su LVŽS sąrašu į Vilniaus miesto tarybą patekęs politikas Romasis Vaitekūnas. Jis 1992–1996 m. dirbo vidaus reikalų ministru, o iki 2011 m. buvo „Snoro“ valdybos pirmininko pavaduotoju, kuravusiu pinigų plovimo ir saugos sritį.

Vieninteliu valdybos pirmininku, rodo Registrų centro duomenys, šiame banke buvo Raimondas Baranauskas, kuriam kartu su Vladimiru Antonovu pareikšti įtarimai didelės vertės turto iššvaistymu, nusikalstamu bankrotu, nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimu.

Įtariamiesiems taip pat pareikšti įtarimai ir dėl galimo apgaulingo banko buhalterinės apskaitos tvarkymo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, dėl dokumentų, susijusių su bankui priklausančių vertybinių popierių apskaitymu užsienio bankuose, klastojimo ir suklastotų dokumentų panaudojimo.

R. Baranauskas šiuo metu slapstosi Rusijoje, todėl Lietuvos teisėsaugai yra nepasiekiamas. Rusijoje jam suteiktas pabėgėlio statusas, Lietuvos teisėsaugai jis neišduodamas. Kaip rodo Registrų centro duomenys, „Snoro“ valdybos nariu nuo 1998 m. buvo ir dabartinis Vilniaus miesto tarybos narys R.Vaitekūnas.

Konservatoriai balandžio 11 d. kreipėsi į Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį, prašydami nedelsiant atlikti tarnybinį patikrinimą ir išsiaiškinti, kokie santykiai siejo ar sieja S. Jakeliūną su asmenimis, susijusiais su „Snoro“ banku. Tuo tarpu „valstiečių“ atstovai DELFI teigia nesuprantantys, kodėl šis klausimas apskritai keliamas ir kuo tai susiję su LVŽS.

R. Karbauskis nežinojo tokio kandidato pavardės

R. Vaitekūnas į Vilniaus miesto tarybą kandidatavo su LVŽS sąrašu, jame buvo įrašytas trečiu numeriu. Paprašytas pakomentuoti, kaip vertina susidariusią situaciją, kad su „Snoro“ istorija susijęs asmuo į politiką eina po LVŽS vėliava, „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis teigė, kad R. Vaitekūno ankstesnė veikla nėra niekaip susijusi su partija.

„Aš nežinau, nei kur žmogus dirbo, nei kaip, aš tik kažkokiose publikacijose kažkur tai mačiau, o čia kyla labai daug klausimų, jeigu pradėt šnekėt apie tai. Ar tai nėra tiesiog politikavimas bandant to žmogaus atsakomybę vieną ar kitą darbą dirbant perkelti Valstiečių ir žaliųjų sąjungai. Aš čia nelabai suprantu to ryšio. Jis nėra nei sąjungos narys, nei dar kažkas. Kokiuose darbuose bebūtų, tas žmogus jisai, pirmiausiai, atsako pats. Ir dar sykį, jeigu jisai būtų nuteistas arba jam iškelta baudžiamoji byla ir taip toliau, tokiu atveju mano reakcija kaip partijos pirmininko būtų vienareikšmė. Dabar viso to nėra“, – teigė R. Karbauskis.

Politikas taip pat sakė nežinantis, ar Vilniaus LVŽS skyrius apskritai žinojo apie R. Vaitekūno ankstesnę veiklą ir ryšius su skandalingai pagarsėjusiu „Snoru“ ir teisiamais jo vadovais. „Valstiečių“ lyderis taip pat teigė nemanantis, kad šis asmuo turėtų prisiimti kokią nors politinę atsakomybę dėl vieno didžiausių bankrotų Lietuvos istorijoje, nors ir kuravo pinigų plovimo ir saugos sritį.

„Sakau, jeigu būtų žmogus teisiamas, nuteistas ir taip toliau, tada aš suprasčiau jūsų klausimą. Dabar nei teisiamas, aš net nežinau, kiek skyrius žinojo (apie jo darbą „Snore“ – DELFI), reiškia, aš tai tikrai net tokio kandidato pavardės nežinojau kaip partijos pirmininkas, čia skyrių prerogatyva. Skyrius lygiai taip pat atsakomybę jaučia, jūs šnekat apie kažkokią politinę atsakomybę, tai aš suprantu, kad kažkas iš politinių oponentų pradeda kelti kažkokių kitų žmonių, kur yra taryboje, kažkokius darbus, duomenis ir taip toliau, tai šitoj vietoj kiekvienas turi teisę, bet kuo čia dėta LVŽS, dar nelabai suprantu“, – kalbėjo R. Karbauskis.

Tuo tarpu LVŽS Vilniaus skyriaus pirmininkas, ekonomikos ir inovacijų ministras Virginus Sinkevičius teigė, kad R. Vaitekūno praeitis jam buvo žinoma, politiko CV esą galėjo perskaityti bet kas.

„Jo CV buvo viešas ir žinomas visiems ir rinkimų metu, ir iki rinkimų. Na, o tie kaltinimai, kurie dabar skamba socialinėje erdvėje Romasio Vaitekūno atžvilgiu, tai Romasis Vaitekūnas gyvena Vilniuje, tarp mūsų ir, jeigu kažkas turi kažkokių įrodymų, tai aš manau, kad jie turėtų būti perduoti prokuratūrai, jeigu jis padarė kažkokį nusikaltimą. Kitu atveju, tie kaltinimai yra absoliučiai nepagrįsti. Žmogus nesislapsto, kitaip nei „Snoro“ banko ar ten „Ūkio“ banko vadovai. Jis yra pasiekiamas mūsų teisėsaugos institucijoms, tai aš nelabai suprantu dabar jo staiga persekiojimo ir nuostabos, kad jis pateko į Vilniaus miesto tarybą“, – teigė V. Sinkevičius.

Vadina „žemu lygiu“

VRK internetinėje svetainėje R. Vaitekūno anketa nėra išsami. Politikas, eidamas į savivaldos rinkimus, savo anketoje nenurodė nei gimimo vietos, nei tautybės, nei išsilavinimo. Taip pat nenurodė, kokios partijos narys yra ar buvo. Anketoje neįrašyta ir darbovietė, neminėti šeimos nariai.

„Tai yra žmogus aktyviai dalyvaujantis bendruomeninėje veikloje, sodininkų bendrijų veikloje ir na man labai gaila, kad jis yra kaltinamas tuo, ko, deja, tie kaltintojai negali pagrįsti. Tai yra labai žemas lygis ir tiek.

Vėlgi sakau dėl Romasio Vaitekūno, jeigu yra kažkokie konkretūs įrodymai, kad tai yra žmogus, padaręs nusikaltimą ar jis buvo įtariamuoju kažkokioje byloje, tai na jūs turbūt turėtumėte išsiaiškinti ir pateikti visuomenei objektyvią nuomonę. Aš tokių įrodymų neturiu. Neturėdamas tokių įrodymų aš nekaltinsiu nei savo frakcijos, partijos, nei opozicijos nario“, – apie bendražygį kalbėjo V. Sinkevičius.

Nei grėsmės partijos reputacijai, nei galimo interesų konflikto dėl ankstesnės R. Vaitekūno veiklos „Snoro“ banke neįžvelgė ir partijos sąrašui šių metų savivaldos rinkimuose vadovavęs Sauliaus Skvernelio patarėjas ekonomikos ir strateginių pokyčių valdymo klausimais Lukas Savickas. Esą žmogus dirbo savo darbą ir, jeigu jam nėra pareikštos jokios teisinės pretenzijos, problemos nėra.

Kalbėdamas apie politinę atsakomybę dėl „Snoro“ griūties, kuri, kaip nustatyta ikiteisminiame tyrime, padarė 0,5 mlrd. eurų žalą, „valstiečių“ lyderis R. Karbauskis teigė, kad pirmiausiai atsakomybę turėtų prisiimti Lietuvos bankas.

„Politinę atsakomybę... Tai tada mes šnekėkime, pirmiausiai, kas turi prisiimti politinę atsakomybę. Tai pradėsime nuo Lietuvos banko vadovo ir baigsime, aišku, to banko tarnautojais ir taip toliau. Bet kaip jūs žinot, nei Lietuvos bankas prisiėmė atsakomybes, nei kas nors kitas ir tai yra, kiek aš suprantu, savininkams iškeltos pretenzijos ir teisinės, ir finansinės. Ir klausimas yra kitas, jeigu būtų toks sprendimas kažkokios institucijos, kad šitam žmogui ar kažkokiem kitiem žmonėm būtų keliamos vienos ar kitos pretenzijos, tai mes laukiam šito“, – piktinosi politikas.

Paklaustas, ar nemano, kad vis dažniau skambantys jo bendražygių ryšių su „Snoru“ klausimai gali padaryti reputacinę žalą ir mažinti pasitikėjimą LVŽS, „valstiečių“ lyderis atsakė: „Jie (klausimai – DELFI) absoliučiai su Valstiečių ir žaliųjų sąjunga niekaip nesusiję. Niekaip. Absoliučiai. Aš pasakyčiau vieną, jeigu tai turi padaryti kokią nors reputacinę įtaką, tai tiems, kurie tuo momentu priiminėjo sprendimus ir kurie dabar šitais būdais bando paslėpti tas problemas, kurios yra kilusios jų pačių reputacijai.“

R. Karbauskis asmeniškai laukia įrodymų iš V. Vasiliausko

Tuo tarpu Seimo opozicija jau ruošiasi tirti S. Jakeliūno ryšius su „Snoru“ susijusiais asmenimis. Toks tyrimas, konservatoriaus Andriaus Kubiliaus įsitikinimu, labiausiai pakenktų į prezidentus kandidatuojančiam premjerui Sauliui Skverneliui.

„Dėl ko susirūpinęs aš, bet gal toks planas yra. Mano manymu, tyrimas su visomis savo nesąmonėmis labai pakenks Sauliui Skverneliui. Man iki galo neaišku kieno jis kandidatas, nes noriu priminti, kad savo politinę karjerą pradėjo mano Vyriausybės laiku, aš jį paskyriau generaliniu policijos komisaru. Galbūt kam nors atrodo, kad jis trečias konservatorių kandidatas dėl to jam bandoma pakenkti. Bus įdomu tirti Stasio Jakeliūno ryšius su „Snoro“ banku, kuriam žadėjo rašyti knygą, ypač dabar, kai R. Vaitekūnas, buvęs banko vindikacijos vadas, yra valstiečių atstovas Vilniaus savivaldybėje“, – Seime kalbėjo A. Kubilius.

R. Karbauskis ryšių su „Snoru“ klausimo kėlimą vadina oponentų strategija. Esą jie taip bando nukreipti dėmesį nuo krizės tyrimo.

„Konservatoriai, ką jie dabar daro, jie žino, kad jų kandidatė į prezidentus yra pasirašiusi dokumentus, dėl ko Lietuva prarado 1,9 mlrd., t.y., mes sumokėjome tiek daugiau palūkanų ir dar tebemokam, lyginant su mūsų kaimynais. Atsakymo nėra, kodėl jie taip padarė, atsakymas jų vienas – matote, Jakeliūnas norėjo į banką įsidarbinti. Atsiprašau, gal jis ir norėjo įsidarbinti, kuo čia dėta, kur ryšys tarp 1,9 mld., dėl ko jie atsakymo net nebando teikti. Ir klausimas dėl to, ar norėjo kas nors kur nors įsidarbinti. Tai jeigu yra klausimas dėl įsidarbinimo, tai ir kelkit tą klausimą, ir jį nagrinėkite, ir ką nors įrodykite, ir taip toliau“, – teigė R. Karbauskis.

Jis taip pat sukritikavo ir V. Vasiliausko žodžius apie S. Jakeliūno esą darytą spaudimą minint santykius su „Snoru“. R. Karbauskis teigė, jog tikisi, kad S. Jakeliūnas dėl viešai išsakytų V. Vasiliausko teiginių kreipsis į teisėsaugą.

„Man atrodo, banko vadovas nesiskaito su žodžiais, kuriuos šneka. Bet kokiu atveju tai yra labai keista, žmogus apkaltina dabar Seimo narį, kad jis darė spaudimą. Suprantat, apkaltina nusikaltimo darymu. Aš labai tikiuosi, kad Seimo narys imsis tų teisinių priemonių, kurios reikalingos, nes už viską reikia atsakyti. Aš suprantu, kad banko vadovas labai susijaudinęs, nes pirmą sykį per daug metų jo pradeda klausti, kodėl taip brangiai skolinomės, kodėl buvo vidinės ataskaitos, kuriose buvo rašoma apie galimus, kaip pasakyti, manipuliavimus ir viso to nebuvo viešai paskelbta.

Dabar jis sako, kažkas jį spaudė. Tai prašau, tegul pateikia, aš laukiu asmeniškai, jeigu tik yra kokie nors įrodymai, kad taip iš tikrųjų buvo“, – kalbėjo R. Karbauskis.

„Valstiečių“ lyderis Lietuvos banko vadovo kalbas dar pavadino ir „viešųjų ryšių akcija“.

„Tegul deda ant stalo pokalbių įrašus. Tegul juos deda ir interpretuoja. O dabar interpretuoja pokalbius. Pokalbių nėra“, – įsitikinęs parlamentaras.

„Snoro“ istoriją žada tirti, bet ne dėl pinigų plovimo

Dar 2018 m. rugsėjį R. Karbauskis žadėjo, kad Seimas imsis ir dar vieno parlamentinio tyrimo, kuriuo bus pabandyta atsakyti į klausimus, kieno interesais buvo paskelbti „Snoro“ ir Ūkio banko bankrotai. Šią idėją „valstiečiams“ įkvėpė S. Jakeliūnas.

Dabar S. Jakeliūnas žurnalistams sako, kad parlamentarams aiškintis, kodėl bankai nepastebėjo didelių mastų pinigų plovimo, nėra nei prasmės, nei galimybių.

„Čia skirtingi dalykai. Pinigų plovimas ir turtai, vertybinių popierių perkėlimai, disponavimas jais neteisėtas, nuosavybės keitimai yra kiti dalykai negu pinigų plovimas. Mums apie pinigų plovimą banko „Snoras“ ir Ūkio banko atvejais buvo pristatyta informacija posėdyje, kuriame dalyvavo valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas. Viešai pasakyta, kad tai yra praeities įvykiai. Dabar juos kelti ir nagrinėti pinigų plovimo kontekste turbūt ir galimybių nebėra, nes tam reikia aktualios informacijos, atsekti, kokios sąskaitos buvo, kokios transakcijos vyko. Tai aš nežinau, buvo pasakyta, kad tas neplanuojama daryti“, – tv3.lt vakar sakė S. Jakeliūnas.

R. Karbauskis DELFI teigė, kad naujas tyrimas dėl „Snoro“ bankroto Seime ateityje gali būti, tačiau ir jame aiškintųsi, ar tuo metu teisingus sprendimus priėmė Lietuvos bankas.

„Be abejonių (gali būti tyrimas – DELFI), bet jis tik ne kontekste tame kaltas ar nekaltas vienas ar kitas savininkas, nes yra teisiniai procesai. Klausimai, kurie kyla, yra daugiau tame, kokius sprendimus galėjo padaryti Lietuvos bankas, kaip jis kontroliavo padėtį, ar jis laiku pastebėjo, ar nepastebėjo“, – tikino R. Karbauskis.

Pasiteiravus, ar tokiai tyrimo komisijai Seime taip pat vadovautų S. Jakeliūnas, R. Karbauskis patikino, kad taip galėtų būti, jeigu „valstiečiai“ neturėtų jokios informacijos apie jo ryšius, galinčius sukelti interesų konfliktą.

„Aš šioj vietoj nediskutuoju apie tai ir, jeigu kiltų kažkokios abejonės, aš neturiu informacijos apie kažkokius ryšius su tuo banku Jakeliūno. Iš to, kas man girdėta viešojoje erdvėje, iš tų pareiškimų, informacija apie ryšius nėra pateikta. Tai ne apie ryšius šnekama, šnekama apie temą, apie kontrolę ir taip toliau, bet ne apie ryšius su tuo banku. Tai šitoj situacijoj, jeigu būtų kažkokia informacija, kad žmogus turi nusišalinti, jis, aišku, nusišalins arba turės būti nušalintas, nes mes tikrai interesų konflikto niekaip netoleruosime“, – tikino R. Karbauskis.