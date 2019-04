Šiaulių universiteto prijungimą prie Vilniaus universiteto norima atidėti metams

Seimas svarsto siūlymą metams iki 2020 metų liepos atidėti Šiaulių universiteto prijungimą prie Vilniaus universiteto.

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas (ŠMK) trečiadienį pritarė tokiam jo pirmininko „valstiečio“ Eugenijaus Jovaišos pasiūlytam planui.

„Mano pasiūlymo esmė, kadangi daugelis finansinių, perspektyvinių dalykų nėra išspręsti, nukelti sujungimo-prijungimo procesą iki 2020 metų liepos pirmos dienos, o universitetai sutiktų sudaryti jungtinės veiklos sutartis, ir darbas jungtinės veiklos sąlygomis būtų tas laikotarpis, kai būtų paruoštas susitarimas su Vyriausybe dėl VU Šiaulių akademijos tolesnio statuso, tiek finansinio, tiek perspektyvinio“, – sakė E. Jovaiša.

Komiteto pirmininkas taip pat tvirtino, kad atidėjus jungimą pažadas, jog šiemet stojantys į ŠU baigė studijas gaus Vilniaus universiteto diplomą, niekur nedingsta: „Šiaulių krašto gyventojai puikiai žinos, kad jie šiais metais stoja dar į Šiaulių universitetą, bet baigs Vilniaus universiteto Šiaulių akademiją“.

Atidėti sujungimą siekia tiek Vilniaus, tiek Šiaulių universitetai – VU nenori prisiimti finansinių įsipareigojimų už 400 tūkst. eurų biudžete turintį ŠU, o Šiaulių universitetas baiminasi dėl savo statuso.

Posėdyje dalyvavęs Vilniaus universiteto studijų prorektorius Valdas Jaskūnas teigė, jog „detalesnio skaičiavimo iššūkiai ir privedė prie to, kad esame situacijoj, kuri reikalauja terminų nukėlimo svarstymo“.

Šiaulių universiteto laikinasis rektorius Darius Šiaučiūnas kėlė klausimą dėl Šiaulių universiteto kaip VU padalinio – Šiaulių akademijos – veiklos tęstinumo.

Jis pažymėjo, kad pagal VU statutą „kamieninis padalinys gali būti naikinamas VU senato sprendimu“. „Mums tai kelia klausimų ir kol kas konsensuso neradome“, – teikė universiteto vadovas.

„Šiais metais suplanuotas biudžetas minus 400 tūkst., esmė yra šito minuso ta, kad pakeitus metodiką tokia suma buvo sumažintos ūkio administravimo lėšos. Jei nebūtų sumažinta, mes būtumėm susispaudę, bet išgyvenę ant nulio“, – kalbėjo D. Šiaučiūnas.

E. Jovaiša pripažino, kad „likvidavimo klausimas yra išties skaudi pusė, kadangi kiekvienas universitetas turi autonomiją ir kiekvieno universiteto vidinis reikalas pertvarkyti padalinius“.

„Čia niekas negali pakeisti šitos tvarkos, ir dėl to tokia grėsmė yra, nes mes visi suprantam, kad čia ne eilinis padalinys įsilieja, regioninis mokslo ir studijų centras. Mano siūlymas, kada bus sudaroma sutartis su Vyriausybe, šitą punktą įrašyti, kad šitas kamieninis padalinys negali būti likviduojama, tarkime, be Vyriausybės, arba, tarkime, be Seimo. Žinau, kad teisininkai parašys, kad taip negalime, bet turim surasti būdą, kaip rasti garantiją“, – kalbėjo E. Jovaiša.

Jis taip pat pažymėjo, kad jungimuisi reikia rasti papildomų finansų, nes su ŠU minusiniu biudžetu „Vilniaus universitetas negali užsikelti naštos, kurios neparemia Vyriausybė“.