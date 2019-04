Garsusis kariuomenės vado susitikimas su Sutkumi ir Nausėda – su visom detalėm ir be jokių paslapčių

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas, „valstietis“ Vytautas Bakas, kalbėdamas su DELFI sako, kad ketina artimiausiu metu išsikviesti Lietuvos kariuomenės vadą generolą leitenantą Joną Vytautą Žuką, kad šis atsakytų į klausimus, apie ką buvo kalbamasi jo slaptame susitikime su kandidatu į prezidentus Gitanu Nausėda ir Lietuvos verslo konfederacijos prezidentu Valdu Sutkumi.

„Tai, jog iki šiol nėra kariuomenės vado paaiškinimo, apie ką buvo kalbama susitikime su Sutkumi ir Nausėda, tai yra nenormalu. Jis (atsakymas – aut. past.) turi būti“, - DELFI teigė V. Bakas.

Šiomis dienomis paaiškėjo, kad dar vasario 18-ą dieną pas Lietuvos generolą V. Žuką lankėsi kandidatas į prezidentus Gitanas Nausėda, kurį atlydėjo Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus. Apie pastarojo dalyvavimą susitikime nuo visuomenės buvo nuslėpta.

Kviesis generolą pasiaiškinti

„Tai, kad iki šiol nei mes, politikai, nei visuomenė neišgirdo kariuomenės vado paaiškinimo, apie ką buvo kalbamasi susitikime, kuris nuo visuomenės buvo nuslėptas, kelia rimtų pamąstymų dėl to, ar kariuomenė nėra įtraukiama į politizuotus procesus, kas pagal galiojančius įstatymus būtų grubus pažeidimas. Trečiadienį vyks komiteto posėdis, ir jeigu iki to laiko generolas nebus visuomenei pateikęs atsakymų į kilusius klausimus, kelsiu klausimą dėl pono Žuko kvietimo į NSGK posėdį - paaiškinti, apie ką vistik buvo kalbamasi po kilimu“, - DELFI sakė V. Bakas.



Politikas teigia, kad vien faktas, kad statutinės organizacijos, kokia yra Lietuvos kariuomenė, vadovas sutinka dalyvauti vieno ar kito kandidato į prezidentus rinkimų kampanijoje, „nesvarbu – savo noru ar iš mandagumo nedrįstant atsisakyti“, rodo „tam tikras grėsmes“.

„Tai yra nerimą keliantis dalykas, kai matome požymių politizuoti kariuomenę. Kas tai? Nauja „auksinių šaukštų“ serija? Nėra normalu, kai prigautas kariuomenės vadas bando tai aiškinti, esą visiems kandidatams durys pas jį atviros. Kokiems kandidatams ir kokios durys? Kariuomenė yra statutinė organizacija, depolitizuota. Gal generolas pamiršo apie subordinaciją ir statutą? Ką ten veikė ponas Sutkus ir apie ką buvo kalbamasi tame susitikime, o svarbiausia – kodėl buvo visaip bandoma nuslėpti būtent pono Sutkaus dalyvavimą ten?“ – klausia Seimo NSGK pirmininkas V. Bakas.

Sutkus: nekomentavau ir nekomentuosiu

Pats V. Sutkus, paprašytas pakomentuoti, apie ką buvo kalbama slaptame susitikime su kariuomenės vadu, DELFI teigė, kad „aš čia šįryt gerdamas kavą nusprendžiau, kad nekomentavau ir nekomentuosiu visų tų jų rinkimų batalijų“.

„Žiūrėkit, paprastas dalykas – čia yra batalijos. Tarpusavyje kandidatai debatuoja įvairiais klausimais, kalbasi. Tai nei aš esu dalyvis tų batalijų, nei noriu juo būti. Tai aš čia kažkaip taip pagalvojau šiandien kavą begerdamas, ir nusprendžiau, kad nekomentuosiu aš nieko“, - DELFI teigė V. Sutkus.

Perklaustas, jog tokia tyla visuomenei gali sukelti tik dar daugiau klausimų – tai apie ką gi vis dėlto buvo kalbamasi neskelbtame susitikime prie šešerių akių, V. Sutkus visą kilusią situaciją pavadino „rinkiminėmis batalijomis“.

„Ponas Bakas yra vieno iš kandidatų rinkimų štabo vadovas, dėl to ir aiškiai sakau – rinkiminėse batalijose nedalyvauju, ar tai būtų kandidatai, ar jų štabų nariai. Nė vienam štabui nepriklausau, neketinu priklausyti. Vienas kitą jie dabar, matyt, vistiek bandys kaip nors kritikuoti įvairiausiais būdais; nei aš ten žinau, nei aš tų debatų žiūrėjau, tiktai, va, perskaičiau portaluose. Tai aš sakau, nei aš ten noriu dalyvauti, nei dalyvauju, tai mano sprendimas toksai – aš nekomentuoju. Tegu jie tenai ir komentuoja“, - teigė Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas V. Sutkus.

Anot stambiesiems Lietuvos verslininkams ir jų įmonėms atstovaujančio V. Sutkaus, „kai baigsis prezidento rinkimai, tada vėl prasidės normalus gyvenimas, visi grįš iš šitos euforijos į normalų gyvenimą, tai tada bus kažkaip galima (komentuoti)“.

Slaptas susitikimas – milijardinių pirkimų fone

V. Bakas sako, kad tokie susitikimai, kai verslo atstovai ateina pas kariuomenės vadą, prisidengdami susitikimais su kandidatuojančiais politikais - „sukuria reputacinę riziką ir meta šešėlį visai krašto apsaugos sistemai“.

„Toks įspūdis, kad šioje istorijoje vienintelis laimėtojas iš tiesų yra ponas Sutkus, kuris sukuria vaizdą, koks jis įtakingas ir kiek pažinčių jis turi. Situacija tikrai nevienareikšmė. Ypatingai žinant, kad šiuo metu Seime svarstoma krašto apsaugos plėtros startegija iki 2030-ųjų metų, ir minėta strategija apims milijardinius pirkimus. Šie pirkimai, neabejotinai, domina verslą ir atskiras jo grupes. Tai nėra blogai. Tačiau tai turi vykti skaidriai. Jei kariuomenės vadas susitiktų su kelių verslo asociacijų atstovais – tarkime, aptarti, kaip verslas, Lietuvos verslas, gali išlošti iš būsimų infrastruktūros projektų, iš kitų investicijų į krašto apsaugą – viskas tuomet gerai, nieko nematau blogo tokiose konsultacijose ir susitikimuose. Tačiau dabar aš regiu panašią schemą į tą, kurią mes nagrinėjome parlamentiniame tyrime, kai verslo grupės stengiasi daryti įtaką politikams ir net politiniams procesams, ir skirtumas tik tas, kad šįkart aš matau labai grubų elgesį“, - sako V. Bakas.

Premjero ir kandidato į prezidentus patarėjas nacionalinio saugumo ir gynybos klausimais Arnoldas Pikžirnis DELFI teigia, kad gaila, jog informacija apie kariuomenės vado susitikimus su verslo asociacijos vadovu ir vienu iš kandidatų išaiškėjo jau po paskutiniojo NSGK posėdžio, kuriame tas pats V. Sutkus dalyvavo Lobizmo įstatymo pataisų svarstyme.

„Minėto posėdžio metu man kilo atviras klausimas, kodėl ponas Sutkus, kuris ten dalyvavo kaip Verslo konfederacijos prezidentas, norėjo savo atstovaujamiems asociacijoms nariams, .t.y. stambioms įmonėms, išskirtinių sąlygų lobizme – kad asociacijoms nereikėtų deklaruoti savo interesų ir panašiai. Tai man kilo klausimas, ką atstovauja ponas Sutkus – asociaciją ar konkrečias įmones, nes puikiai prisimenu prieš keletą atvejį, kai šis asmuo tiesiogiai atstovavo verslo subjektui dėl stambaus pirkimo, t.y. dėl sraigtasparnių pirkimo Lietuvos kariuomenei. Tai tokie susitikimai, nori nenori, paaiškėję, sukelia klausimų daugiau nei atsakymų“, - teigė A. Pikžirnis.

Žukas: Sutkus buvo Nausėdos tarpininkas, apie pirkimus nekalbėjome

DELFI antradienį susisiekė su Lietuvos kariuomenės vadu, generolu leitenantu Jonu Vytautu Žuku. Žemiau pateikiame interviu su juo.

Pone generole, ponas Bakas, Seimo NSGK pirmininkas, sako, kad nėra normalu, kad kariuomenės vadas iki šiol nepateikia atsakymų, apie ką gi buvo kalbama susitikime su ponu Sutkumi ir ponu Nausėda?

Aš jau vieną kartą kalbėjau šia tema, ir pas jus DELFI buvo jau. Ponas Nausėda manęs klausinėjo nacionalinio saugumo klausimais, apie kariuomenės dalyvavimą tarptautinėse misijose ir taip toliau. Kokie yra mūsų planai, kokia yra mūsų struktūra ir taip toliau – daugmaž visais tais klausimais, kurie yra viešojoje erdvėje. Tiesiog kalbėjome, kaip atrodo Lietuvos kariuomenė – įsigijimais, finansavimais, dar kažkas tai. Tai tokios kalbos buvo, vat. Apie tai kur dalyvaujam tarptautinėse misijose, kur planuojam dalyvaut. Žodžiu, tokiom temom, tokios bendros temos, kurios ir viešoj erdvėj yra skelbiamos.

Kieno vis dėlto iniciatyva įvyko minėtas susitikimas su ponu Nausėda?

Nu, jo iniciatyva, bet tarpininkas buvo Valdas Sutkus, kadangi aš jį pažįstu. Aš jį pažįstu nuo Sąjūdžio laikų, kaip žaliaraištį, aš buvau Kauno bataliono vadu, jis buvo „Lietuvos aido“ korespondentas. Aš jį pažįstu daugiau kaip trisdešimt metų, ir jisai ne pirmą kartą čia ateina. Ir jisai aplamai yra lankęsis ir ministerijoj, ir pas mus, ir taip toliau. Ir tiesiog dar prieš vasario 16-ą jis paklausė, kad ar galėtume susitikti su kandidatu į prezidentus?

Aš Nausėdos iš viso nepažįstu, aš pirmą kartą gyvenime jį mačiau. Tai kodėl gi ne, aš pasakiau, bet tai čia nebuvo kažkoks susitarimas, nukreiptas prieš kažką. Ar čia kažkoks tai susitarimas ar susitikimas, kaip čia kažkokios insinuacijos vyksta, kad čia komerciniu, korupciniu pagrindu. Visiška netiesa, tai yra absurdas! Kodėl aš turiu su Sutkumi nebendrauti, jei aš jį pažįstu trisdešimt metų, ir aš bendravau su juo nuo pat pirmų kariuomenės ištakų? Taip, jisai man paskambino, ne tiesiogiai Nausėda man paskambino, nes aš ne į visus telefono skambučius reaguoju, ir tiesiog paklausė, ar galėtų įvykt toks susitikimas. Kodėl gi jis negalėtų įvykti? Jeigu kažkas tai paskambintų iš kokio tai kito rinkiminio štabo, lygiai taip pat pasakyčiau – kodėl gi ne? Tai kas, kandidatai į prezidentus yra kažkokie tai nelegalūs asmenys, su kuriais negalima susitikt ir pašnekėt? Čia nebuvo jokio susitarimo, nukreipto prieš vieną ar kitą kandidatą, ar susitarimo, kad čia dabar veiksim išvien. Aš nesu jo štabo narys ir aš nedalyvauju jo rinkiminėj kampanijoj Nausėdos.

Tam tikra prasme, nesijaučiate pakištas, taip liaudiškai sakant?

Nu tai bet jūs tada Nausėdos klauskit!

Mes bandome, tačiau jis nereaguoja šiandien į mūsų skambučius.

Nu tai va. Ar aš čia pakištas, ar nepakištas...Jis pasakė, kad toks susitikimas buvo. Kad jisai siūlytų pareigas? Aš sakau, galima kalbėt apie tai tik tokiu atveju, kada aš baigsiu kadenciją. Apie kokias pareigas dabar kalbėt? Tai mano kadencija vasarą baigiasi, tai sakau, jeigu kažkokie pasiūlymai iš kažkur būtų – iš valstybės, prezidento ar kitų valstybinių institucijų, aš juos svarstysiu. Aš būsiu laisvas žmogus, aš galiu išeiti į pensiją, aš galiu nueiti į privatų sektorių, aš galiu eiti kažkur į valstybės tarnybą. Nu tai ir viskas, koks pokalbis įvyko. O ne tai, kad aš dabar būsiu jūsų komandoje, kažką tai darysiu, o po to jau jūs man pasiūlysit pareigas. Netiesa! Netiesa, aš tą neigiu.

Jūsų susitikimas su ponu Sutkumi buvo nurodytas Jūsų darbotvarkėje. Ar tuo metu Jūs jau žinojote dėl pono Nausėdos?

Taip, aš žinojau. Tačiau kadangi aš jo nepažįstu, tai čia tuo metu buvo susitikti suplanuota (su Sutkumi). Taip, mes kalbėjome, kad tuomet turbūt susitiksim su kandidatu į prezidentu ponu Nausėda, bet susitikimas buvo planuotas su juo (su Nausėda – aut. past.), per Sutkų, kaip savo seną pažįstamą.

Su ponu Sutkumi Jūs susitikote kaip su kuo? (Darbotvarkėje įrašytos pareigos nurodyta Verslo konfederacijos prezidentas – aut. past.)

Su ponu Sutkum aš susitikau kaip su tarpininku, kuris man paskambino iš anksto, prieš Vasario 16-ą, vasario pradžioj, ir pasakė, kad galbūt būtų gerai susitikti su vienu iš kandidatų į prezidentus Nausėda. Sakau, kodėl gi ne? Tai kokia būtų data? Sakau, po Vasario 16-os, nes daug renginių. Ir vasario 18-ą dieną mes susitikom. Ir kas čia blogo? Ar Sutkus dabar čia atstovauja nusikaltėlių pasaulį, ar rusų žvalgybą, ar dar kažką? Aš visiškai nematau tame nieko blogo.

Na, Sutkus atstovauja Lietuvos verslo konfederacijai...

Tai nieko nereiškia! Bet tai nebuvo man pasiūlyta daryti kažkokį tai komercinį sandėrį! Daug metų aš su juo bendrauju, tai galima patikrinti, ar aš turėjau kažkokius tai verslo santykius su Sutkumi, būdamas šitose čia pareigose. Nesunku tą padaryt. Bet tai dabar dėl to, kad jis yra verslo asociacijos prezidentas, aš turiu pasakyt – aš su tavim nebendrausiu, nes meta šešėlį mano reputacijai? Nesąmonė! Tokių santykių ir tokių ryšių, mes bendravom, ir kai mes susipažinom prieš trisdešimt metų, jis nebuvo joks verslo asociacijos prezidentas, jisai buvo savanoris.

Tačiau šiuo metu Seime yra svarstoma krašto apsaugos plėtros strategija iki 2030-ų metų. Ten yra numatyta dideli pirkimai, kurie gal verslui...

Kad aš jau juose nedalyvauju! Aš išeinu, už dviejų mėnesių. Aš nedalyvauju tuose pirkimuose. Antras dalykas – mano įtaka yra pasakyti, ko reikia kariuomenei, o visus pirkimus vykdo ministerija (Krašto apsaugos ministerija – aut. past.) per Gynybos resursų agentūrą. Ką aš čia galiu? Aš negaliu pasakyti, ką reikia pirkti kariuomenei, nes jos skelbiami konkursai ir perka kiti žmonės, ne aš. Ne aš perku, ne kariuomenės vadovybė, o perka tam paskirta Gynybos resursų agentūra. Tai ar aš dabar turiu kokią nors įtaką Gynybos resursų agentūrai? Arba ministerijai, ar asmeniškai ministrui, ar viceministrams – daryt vieną ar kitą įsigijimą per Sutkų? Netiesa, netiesa, aš tą neigiu, tai melas.

Tai nebuvo kalbama apie kažkokią tai strategiją? Ponas Sutkus visiškai neužsiminė?

Apie rinkimų strategiją nebuvo kalbama, kaip paveikti vieną ar kitą kandidatą nebuvo kalbama, ir Sutkus man jokių čia materialinių dalykų nesiūlė. Kitaip tariant, jeigu aš čia kažką vat padėsiu, tai mane priims į pareigas, arba padarysiu vieną ar kitą įsigijimą, arba čia kažkas tai kažką padarys dėl manęs čia asmeniškai. Tokio dalyko nebuvo.

O galbūt buvo kalbama apie verslo galimybes? Verslui dalyvauti kažkokiuose kariuomenės projektuose?

Ne šito susitikimo tikslas buvo. Be to, čia Sutkus daug kartų yra vaikščiojęs, susitikęs visose ministerijose, ir yra teikęs pasiūlymus ar dalyvavęs konkursuose. Aš nedariau jokių korupcinių susitarimų, aš to niekada gyvenime nedariau! Ir aš nedariau šito susitikimo metu. Tai jeigu Bakas taip sako, tai netiesa!

Jis nesako, jis klausia, daro prielaidą...

Tai tokia prielaida yra visiškai neteisinga, todėl, kad visas mano gyvenimas taip rodo. Aš niekada nedalyvavau jokiuose korupciniuose sandėriuose, tarnaudamas Lietuvos kariuomenėje. Tai yra faktas, kurį labai lengva patikrinti.

Ponas Bakas jokiu būdu Jūsų nekaltina, jis tik sako, kad natūralu, kad visuomenė turi teisę žinoti, apie ką tokiam susitikime buvo kalbama.

Nu, tai aš jums ir sakau, apie ką buvo kalbama. Buvo kalbama apie Lietuvos kariuomenės situaciją, tarptautines operacijas, apie struktūrą ir taip toliau. Apie tai, kas yra NATO ir Europos Sąjungos santykiai, kokia yra bendra pozicija, kokia yra mūsų pozicija, transatlantinis saugumas, Europos sąjungos kariuomenės kūrimas ir visi kiti dalykai. Vot, gal sunku kai kam įsivaizduot, kad būtų galima kalbėt tokiom temom, nu bet apie tai buvo kalbama.



O Jūs nemanote, kad Jūsų dalyvavimas tokiuose susitikimuose su politikais šiek tiek neatitinka Lietuvos kariuomenės Statuto, kuriame teigiama, kad kariuomenė yra depolitizuota?



Dalyvavimas rinkiminėj kampanijoj, dalyvavimas rinkiminėj programoj – tai turbūt neatitinka. Bet aš nedalyvauju toj rinkiminėj kampanijoj, nei štabe, nei ten vaikštau, nei konsultuoju, nei dalyvauju. Bet jeigu manęs kažkas klausia? Tai jeigu manęs klausia žurnalistai, televizijos ir aš pasakoju apie Lietuvos kariuomenę, tai ar aš dabar stoviu, reiškia, Nausėdos pusėj? Ar aš dabar konstatavau tai, kad mano prioritetinis kandidatas yra Nausėda, aš jį palaikau, Lietuvos kariuomenė jį palaiko, aš visus padalinių vadus suorientavau, kad jie palaikytų šitą kandidatą? Tai yra netiesa! O susitikti? Ką dabar aš galiu pasakyti, jeigu kitas kandidatas dabar pasakys, kad nori susitikti?

O gal jau sulaukėte tokių paklausimų?

Gal ir bus paklausimų? O kaip jūs manot, aš dabar turiu pasakyti – ne, nes tai yra politinė kažkokia tai veikla ar dalyvavimas politinėje rinkimų kampanijoje? Jeigu aš pozicijonuoju save su vienu iš kandidatų – tada taip. Bet taip neįvyko, aš to nepadariau. Ir jokio susitarimo – veikti prieš kitus kandidatus, nėra ir nebuvo padaryta, ir nėra to planuose.

Tai nemanote, kad tas susitikimas Jus, kaip statutinį pareigūną, pastatė į tokią dviprasmišką padėtį?

Interpretavimai - tie, kurie yra dabar viešoj erdvėj, be abejo, kad yra nemalonūs. Todėl, kad interpretavimo klausimai, insinuacijos – ką jie kalbėjo, kodėl? Aišku, kad nėra malonūs. Bet tai nereiškia, kad aš čia įsijungiau dabar į rinkiminę kampaniją. Aš jums aiškinu dabar, kad taip nėra. Nei vieno mano pareiškimo viešoj erdvėj nebuvo, kad aš palaikau vieną ar kitą kandidatą, ir kad čia kariuomenė palaikys vieną ar kitą. Tokio dalyko nebuvo ir nebus. Bet va tas susitikimas dabar yra interpretuojamas kaip palaikymas.

O gal ne politika buvo to susitikimo esmė, o pono Sutkaus kažkokie galimi interesai kaip verslo atstovo?

Kokie gali būti interesai kaip verslo atstovo?! Jeigu kaip verslo atstovo, tai tada tas susitikimas būtų gal įvykęs kažkaip tai slapta, kažkur tai ir panašiai. Čia buvo viešai, ofise, visiems matant, vidury dienos. Ir tai buvo ne pirmą kartą. Sutkus yra ir prieš tai čia lankęsis, ir su Izraelio verslininkų delegacija, yra teikęs pasiūlymą gynybos klausimais, ir aš paskui pasakiau, kad, vienu žodžiu, visa tai sprendžia ministerija, premjeras ir taip toliau.



Viskas čia buvo, taip, pasiūlymai teikiami, bet tai nebuvo pirmą kartą, kad čia Sutkus atėjo, atvedė kažką, įvyko kažkoks slaptas susitikimas ir jie čia kažką susitarė. Tai netiesa. Jeigu tai būtų pirmą kartą, taip, bet čia nebuvo pirmą kartą.

O kada čia tie Izraelio verslininkai buvo, kas ten per firma?

Nu, kokia firma čia... Čia ištisai eina pasiūlymai gi! Kai yra kažkokie tai įsigijimai – amunicijos ar ginkluotės, tai delegacijos čia lankosi ištisai.

O tai kodėl jie lankosi pas Jus, jeigu Jūs sakote, kad Jūs nieko nesprendžiate? Tai tegul eina į ministeriją…

Nu tai ir eina, ir į ministeriją kartu. Ir ateina čia, ateina į ministeriją, pateikia pasiūlymus, aišku. Bet tai sprendimai priiminėjami ne mano vieno, kad aš vienas nuspręsčiau, ką čia reikia ar kur įsigyti.

Žinot, man čia… Kadencija man eina į pabaigą, aš visai negalvoju dalyvaut čia šituose rinkiminiuose žaidimuose, ir aiškintis dabar prieš visuomenę – kaltas aš esu ar nekaltas. Na, įvyko, kas įvyko, ir… Jeigu čia yra kažkokios interpretacijos, kad aš dalyvauju čia kažkokiuose žaidimuose, tai turi būti pateikti kažkokie tai įrodymai, ne vien tiktai insinuacijos ir įtarimai.

Ponas Bakas sako, kad gal kvies Jus į komitetą paaiškinti, apie ką buvo kalbėta tame susitikime?

Nu, tai galiu atsakyti. Gal nekvies, o gal ir kvies? Bakas atstovauja konkrečiam kandidatui šiuose rinkimuose. O tai kaip kas jis mane kvies – kaip rinkimų štabo vadovas ar kaip NSGK pirmininkas?

Na, nežinau, bet ir ponas Sutkus sako, kad tokia dviprasmė situacija šiuo atveju.

Ponas Sutkus gi, matėm, ištisai vaikščioja pas Premjerą. Jie ten ištisai kalbasi, ir taip toliau. Tai kaip dabar tą traktuot? Tai čia dabar mes trise kalbėjom, bet tai čia buvo toks susitikimas; bet tai Sutkus daug kartų yra lankęsis pas Premjerą, tai gal reikia irgi paklaust, kaip kas ir pas ką jis ten lankosi?