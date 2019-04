Ministro kėdę užimsiantis Kęstutis Mažeika: mūsų planas – padėti žmonėms atsisakyti seno automobilio

Prezidentė Dalia Grybauskaitė trečiadienį paskyrė parlamentarą „valstietį“ Kęstutį Mažeiką aplinkos ministru, pranešė šalies vadovės spaudos tarnyba.

36 metų K. Mažeika yra žemės ūkio mokslų daktaras, išsilavinimą įgijęs Lietuvos veterinarijos akademijoje.

Per savivaldos rinkimus politikas nesėkmingai kandidatavo į Marijampolės merus.

Nuolatinio vadovo Aplinkos ministerija neturi nuo praėjusių metų gruodžio 7-osios, kai premjero iniciatyva buvo atleistas Kęstutis Navickas.

„DELFI Diena“ eteryje – naujai paskirtas aplinkos ministras Kęstutis Mažeika įvardijo, ko imsis pradėdamas eiti naujas pareigas.

Laidoje apsilankęs naujasis ministras pabrėžė, kad viena iš sričių, kurioje laukia bene daugiausia pokyčių – atliekų sektorius. Taip pat jis sako, kad pradėta nemažai darbų, kuriuos reikės tęsti.

„Pati sunkiausia sritis bus ta, kurioje buvo mažiausiai pokyčių – saugomose teritorijose. Aišku taip pat aktuali tema – atliekų sektorius, visuomenės didelio susidomėjimo sulaukė ir miškų reforma, reiks įvertinti, kas padaryta, pasivyti tikslus, kurie buvo iškelti ir tęsti darbus“, - „DELFI Diena“ sakė K. Mažeika.

Politikas tikina, kad pokyčių artimiausiu metu tikrai bus, tačiau kokie jie tiksliau – K.Mažeika kalba gana nedrąsiai.

„Kalbant apie mano biografiją, nuo pat mažens buvau jaunasis gamtininkas, buvau aktyvus, man tai lengviausia sritis, kas susiję su gamta, ypač gyvąja gamta, daug metų buvau profesionalus žvejys, tai tikrai man bus labai įdomu. Ypač todėl, kad šioje srityje pokyčių buvo labai mažai, taip pat svarbu ir medžioklė, ten irgi turiu nemažai patirties. Šiose srityje turime daug ką padaryti, sunkiausia bus atliekų sektoriuje, kur yra daug interesų, besitęsiančių problemų.

Aš buvau įregistravęs įstatymo pataisą, bet ji nebuvo patvirtinta, artimiausiu metu teiksime pasiūlymus įtraukti visuomenininkus, suteiksime galimybę prisidėti prie išteklių saugojimo. Tai yra prioritetas, reikia suteikti galimybę žvejams, asociacijosms galimybę prisidėti prie išteklių saugojimo“, - laidoje kalbėjo K. Mažeika.

Nepritartų automobilių apkomestinimui

Jis taip pat tikina, kad nepritartų planui apmokestinti automobilius.

„Oro taršos mažinimo planas yra darbotvarkėje prioritetas. Iš ES komisijos gauname įspėjimus, kad vėluojame. Automobiliai nebus apmokestinami, nes mes manome, kad draudimais, baudomis ar sankcijomis žmonių nepagąsdinsime, reikia siūlyti alternatyvas. Šiame plane yra priemonė mažinti senų automobilių parką, padėti žmonėms atsisakyti senojo automobilio ir gauti kompensaciją naujam automobiliui, tas papildomas mokestis įvertinant regioninę atskirtį, manau, žmonėms pablogintų gyvenimą, o mes to nesiekiame.

Galima ir kitų priemonių rasti, teko bendrauti su AM specialistais, kitose ES šalyse yra irgi priemonės, kad perkant mažiau taršų automobilių, galima gauti tam tikras kompensacijas. Jis nebūtinai turi būti naujas, taip pat matome galimybę, kad miestų žmonės galėtų tą kompensaciją per viešojo transporto bilietus, per pavežėjimo paslaugas. Tai tos priemonės, kurios žmogui suteiktų mobilumą neteršiant gamtos“, - kalbėjo naujasis ministras.

Paklaustas, kur mato didžiausius pokyčius, K. Mažeika tvirtina, kad vienas didžiausių iššūkių – miškai.

„Didžiausias iššūkis matomas miškuose, kas liečia išteklių naudojimą, medienos eksportą, visuomenės poreikį, suvokimą, kad miškas yra socialinis įrankis, suteikiantis daug naudų, reikia surasti balansą. Reiks nedelsiant priimti sprendimus, kad jie būtų priimti ne tik ministerijose. Urėdijų grąžinti nereikėtų, reikėtų, kad dirbtų specialistai, eiguliai gautų orų atlyginimą“, - sako K. Mažeika.

S. Skvernelis dažnai sulaukia replikų dėl to, kad Vyriausybėje nėra moterų.

„Manau, kad moterų vyriausybė yra žemesniame lygmenyje. Viceministrų, darbuotojų kolektyvas tikrai yra subalansuotas, lyčių klausimo problemos nėra. Kalbant apie ministrus, tai klausimas Vyriausybės vadovui. Jis renkasi, turbūt turi kitus kriterijus, manau, kad kitoje Vyriausybėje balansas atsiras“, - sako K. Mažeika.

DELFI primena, kad Nuolatinio vadovo Aplinkos ministerija neturi nuo praėjusių metų gruodžio 7-osios, kai premjero iniciatyva buvo atleistas Kęstutis Navickas.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė vasario pradžioje atmetė „socialdarbietės“ Irmos Gudžiūnaitės kandidatūrą į aplinkos ministro postą.

Aplinkos ministerijai laikinai vadovavo energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.