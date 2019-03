Karbauskis: kitame Seimo posėdyje užteks balsų priimti vaiko teisių įstatymo pataisas

Seime antradienį nesusirinkus kvorumui ir nepavykus priimti Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisų, Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis sako, kad tai laikinas nesklandumas. Palaikymo balsų esą užteks ir įstatymo pataisos bus priimtos kitame Seimo posėdyje.

„Konservatoriai ir kiti opozicijos atstovai kažkodėl vakar ištraukė korteles, jie neleido mums priimti šito įstatymo. Mes surinkome 68 balsus, reikia 71. Bet aš galiu nuraminti - mes susirinksime į kitą posėdį, bus tie, kurių nebuvo vakar. Mes tikrai 71 balsą turėsime, ir Socialdemokratų darbo partija, ir Lenkų rinkimų akcija, ir Tvarkos ir teisingumo, ir mūsų frakcijos absoliučiai remia šitas įstatymo pataisas ir atitinkamas įstatymas bus priimtas. Beliko paskutinis balsavimas ir viskas bus tvarkoje. Ir aš galiu pasakyti - įstatymas tikrai jau absoliučiai atitiks visuomenės lūkesčius. Jokių baimių dėl to, kad bus paimami vaikai be priežasties arba kažkaip kitaip iškreipiamas procesas, nebebus, nes į įstatymą sudėjome visus saugiklius, kad to neatsitiktų, nebebūtų klaidų“, - trečiadienį „Žinių radijui“ sakė R. Karbauskis.

Pasak R. Karbauskio, jo pateiktos įstatymo pataisos, dėl kurių kilo ginčai ir Seimas nepriėmė viso pataisų paketo, yra reikalingos, nes jos gina šeimą.

„Vakar, kai buvo įstatymo priėmimas, buvo konfliktas tiktai dėl vienos formuluotės, vieno įrašo. Bet ministras vakar išaiškino, kad tas įrašas nekelia jokių problemų. Bet kokiu atveju, jeigu bus problema, ne įstatymas tą problemą sukurs, o žmogiškasis faktorius. (...) Reikia žmones ruošti“, - sakė R. Karbauskis.

R. Karbauskio pataisos, dėl kurių antradienį Seime kilo ginčai ir įstrigo viso įstatymo priėmimas, įtvirtina nuostatą, kad vaiko paėmimas iš šeimos galimas tik tada, kai kyla realus pavojus vaiko fiziniam saugumui, galintis sukelti reikšmingą žalą sveikatai, taip pat realus pavojus psichiniam saugumui, galintis sukelti reikšmingą žalą sveikatai ir kai kyla reali grėsmė gyvybei.

Seimo vakariniame posėdyje socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis aiškino, kad „reikšmingos žalos“ sąvokos įvedimas nekelia grėsmės, kad bus sumenkinama žala vaikui, nes bet koks sveikatos sutrikdymas įstatyme apibrėžiamas kaip reikšminga žala. Tačiau šios sąvokos įvedimas esą apsunkintų socialinių darbuotojų veiklą.

Seimo opozicija antradienį nedalyvaudama balsavime sužlugdė įstatymo pataisų priėmimą.

R. Karbauskis tikina, kad dabar įstatymo pataisos yra gerai subalansuotos ir jos tinkamai gina šeimą.

„Praeitais metais pavasarį priimdami įstatymą mes padarėme klaidų, ir aš tikrai galiu viešai atsiprašyti žmonių, kuriuos iš tikrųjų paveikė ta įtampa, todėl, kad mes įstatyme padarėme klaidų. Mes tiesiog įsiklausėme galbūt per daug į tuos žmones, kurie siūlė tą reformą daryti labai panašią į skandinavišką reformą, kuri iš tikrųjų mūsų valstybėje nepasiteisino. Ir šitoje situacijoje aš pats ėmiausi atsakomybės, pradėjau dirbti su visomis visuomeninėmis grupėmis, organizacijomis, kurios atstovauja šeimų, vaikų teisėms. Pradėjome dirbti taisydami šitą įstatymą. Dirbome tikrai labai ilgai, įsiklausėme į kiekvieną pasiūlymą, ieškojome kompromisų“, - sakė R. Karbauskis.