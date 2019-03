Šimonytė įvardijo du svarbiausius Lietuvos interesus užsienio politikoje ir sureagavo į Skvernelio idėją pildoma

Į Ingridos Šimonytės užsienio politikos programos pristatymą Rytų Europos studijų centre be kitų asmenų atėjo ir socialdarbiečių lyderis Gediminas Kirkilas, buvęs premjeras, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys Andrius Kubilius, konservatorių patriarchas Vytautas Landsbergis.

Savo pristatymą I. Šimonytė pradėjo nuo reakcijos į jos konkurento rinkimuose Sauliaus Skvernelio pareiškimų apie „pensonalinę ir nacionalinę užsienio politiką“.

„Mano atrodo, užsienio ir saugumo politika yra tas klausimas, kuris iš esmės remiasi plačiu politinių jėgų konsensusu. Dėl principinių dalykų didelių skirtumų (…) nematyti“, – sakė I. Šimonytė.

Kandidatės vertinimu,tai yra didelė vertybė. Ji patikino neketinanti kalbėti apie ypatingus pokyčius užsienio politikoje nei krypties, nei principinių dalykų aspektu.

„Man nepavyktų kalbėti apie ypatingus pokyčius Lietuvos užsienio politikos kryptyje, todėl, kad manau, kad tas interesas, kurį mes turime, kurį mes įgyvendiname, kurį mes stengiamės užtikrinti, tai yra visapusiška ir gili integracija į Vakarus, buvimas transatlantinės erdvės dalimi, kur dvi pagrindinės atramos turbūt laiko mūsų saugumo tiltą, tai yra NATO ir ES. Vizijos ir idėjos lygyje nieko kitaip negalėtum sugalvoti“, – sakė I. Šimonytė.

Kandidatės teigimu du kertiniai Lietuvos interesai yra saugi erdvė Lietuvoje ir aplink Lietuvą ir taisyklėmis paremta tvarka pasaulyje.

„Jeigu mes kalbėsime apie saugią erdvę Lietuvoje, tai čia yra trys pagrindiniai aspektai, ir ne visi jie yra griežtai susiję su krašto apsaugos klausimais (...): pirmas ramstis – tolesnis mūsų krašto gynybos stiprinimas. Labai gerai, kad mes čia turime labai gerą pagrindą – partijų nacionalinį susitarimą, kuriame yra numatyti tam tikri taškai ir diskusiniai klausimai, prie kurių reikės grįžti. To susitarimo pagrindu (girdint tai, kad yra yra nuomonių, kad susitarimas yra nepakankamai ambicingas) diskusijos toliau plėtosis.

Antra koja būtų Lietuvos atsparumas įvairiausioms įtakoms, kurias mes patiriame. Tos įtakos gali ateiti per įvairius kanalus – per energetiką, infrastruktūrą, informacinę, kultūrinę įtaką, per neskaidrias verslo schemas, per elementarų korupcijos eksportą. (…)

Trečia saugumo koja, kurią aš matau, kaip rimtą iššūkį, yra mūsų ekonominio modelio keliami iššūkiai mūsų krašto saugumui. Todėl, kad kai didžiąją dalį pajamų mes uždirbame iš žemos ir vidutinės pridėtinės vertės, susikuria užburtas ratas, kada mes esame pasmerkti ieškoti sprendimų, kurie leistų palaikyti tiek pigią darbo jėgą, tiek ir pigią elektrą arba pigius energetikos išteklius“, – kalbėjo I. Šimonytė.

Kandidatė pabrėžė, kad tokios diskusijos, kad gal, pavyzdžiui, apsimokėtų pirkti nesaugią elektrą, kad tas modelis būtų palaikytas, reikštų dideles rizikas, kurias reikia matyti, „kad netaptume nepageidautinų rytų valstybių veiksmų įkaitais, kuriais jau esame savo gyvenime tapę“.