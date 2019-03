Porinkiminėje konferencijoje taip ir nepasirodęs Zuokas: antras turas buvo toks žiaurus, kad man buvo netikėta

Artūras Zuokas antrajame merų rinkimų ture antrą kartą pralaimėjo Remigijui Šimašiui siekiant mero posto. Zuokas neslepia, kad tikėjosi kitokio rezultato, tačiau jau braižo planus dėl kitų vyksiančių rinkimų Lietuvoje, svarstoma ir apie liberalų susivienijimą.

11 valandą ryto tiesioginėje DELFI laidoje apsilankęs A. Zuokas vėliau keitė savo dienos planus. 14 val. jis turėjo pasirodyti BNS organizuotoje „Rytas po rinkimų“ konferencijoje, tačiau ten nebepasirodė.

A. Zuokas DELFI teigė, kad jo palaikytojų skaičius padidėjo, o koją pakišo šmeižto kampanija nukreipta prieš jį.

„Aš tikėjausi, kad rezultatas bus kitoks, bet, kaip sakoma, visada yra ir šviesioji pusė.

Lyginant 2015 metus ir šiuos, aš gavau beveik 9 tūkst. balsų daugiau. Taigi rodo, kad palaikytojų skaičius Vilniuje per 4 metus nesumažėjo, o padidėjo. Plius mūsų frakcija miesto taryboje antra pagal dydį, tai irgi teigiamas ženklas. O kodėl visgi atotrūkis nemažas, matyt, daug priežasčių.

Pirmiausia, dabartiniam miesto vadovui turint visą administracinį resursą galimybės yra lengviau konkuruoti. Taip pat gana nemažai buvo panaudota net 2014–2015 metų mano kadencijos projektų, jie pristatomi kaip nauji, nors tai yra dar iš mano praeitos kadencijos. Nemažai žmonių tai atrodė kaip naujiena kažkokia.

Kitas dalykas, II turas buvo toks žiaurus sakyčiau, kalbant apie šmeižto kampanijas, kas dėjosi socialiniuose tinkluose ir įsijungimą tam tikrų asmenų į purvo pylimą man ir mano komandai buvo netikėtas. Neabejoju dalį tų vilniečių, kurie dvejoja už ką balsuoti, turėjo paveikti“, – kalbėjo A. Zuokas.

Vertindamas ryškią R. Šimašiaus pergalę Zuokas teigė, ypatingų darbų nebuvo padaryta, bet nebuvo ir blogų darbų. Jis mano, kad įtakos turėjo ir apskritai gerėjantis vilniečių gyvenimas.

„Politikas, kuris mažai ką daro, mažai ką dirba, dažniausiai žmonės juo pasitiki, nes kai iš politiko nieko nebesitiki, belieka juo pasitikėti. Šiuo atveju ypatingų darbų nebuvo padaryta, bet ir blogų nebuvo padaryta. Priedo gyvenimas Lietuvoje ir Vilniuje gerėja, pajamos žmonių didėja. Vilniečiams viskas daugiau mažiau neblogai. (…) Nemaža dalis vilniečių matė, kad realiai kažkokie darbai prasidėjo tik praeitų metų vasarą, tris metus nelabai kas buvo daroma, o paskutinis laikotarpis buvo gana aktyvus ir žmonės tai matė ir galbūt tai padarė įspūdį“, – sakė nelaimėjęs kandidatas į Vilniaus merus.

Jis pirmiausia palinkėjo R. Šimašiui suburti gerą koaliciją.

„Palinkėčiau daugiau dirbti Vilniaus miestui, dirbti geriau ir didesnio dialogo su tais, kurie yra miesto taryboje. Tame tarpe su opozicija, nes ji taip pat turi teises, savo tikslus“, – paklaustas ko linki merui R. Šimašiui sakė A. Zuokas.

Dėl koalicijos kalbėsis su visais

A. Zuoko teigimu, koraktiška, jog pirmumo teisę formuojant koaliciją turi laimėjęs meras R. Šimašius. Tačiau nesiima prognozuoti, kaip visgi koalicijos susidėlios ir, ar tikrai dirbs opozicijoje.

„Žiūrėsime kaip dėliosis valdančioji dauguma, nes derybos su partijomis skirtingomis vyksta ir matysime, kokie rezultatai bus po savaitės. Deramės su tais, kurie šiuo metu gavę mandatus taryboje. Mes kalbamės su visomis politinėmis partijomis: ir valstiečiais, ir konservatoriais, ir Darbo partija, Lenkų rinkimų akcija“, – sakė jis.

Jis taip pat teigė, kad rinkiminės kampanijos metu daugiau žmonių prisidėjo prie jų, o tai padės atsinaujinti ir kaip politinei organizacijai.

Visgi vėliau laidoje A. Zuoaks pripažino, kad netapęs miesto vadovu, greičiausiai, dirbs opozicijoje.

„Rinkimų kampanija baigėsi, šiandien netapęs miesto vadovu, greičiausiai mūsų frakcija bus opozicinė, aš negaliu garantuoti prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimo, nes tiesiog neturėsime tokio svorio, kurio tikėjomės, neturėsime instrumentų. Bet be abejonės bendrausiu toliau ir tuos pasiūlymus, pažadus, kuriuos teikėme tinkim metu, registruosime, kad tie kurie pasitikėjo, būtų nenuvilti. Mes tai ką pasakėme, darysime“, – teigė jis.

Dalyvaus Europos Parlamento rinkimuose, bet sąrašo gale

Rinkimų naktį A. Zuokas kalbėjo, kad jo žmona Agnė, kuri iš 102 vietos buvo reitinguota į 4, planuoja dalyvauti Europos Parlamento (EP) rinkimuose ir pergalės atveju atsisakytų mandato. Vėliau apti A. Zuokienė paneigė, kad atsisakys mandato.

„Nesakiau, kad atsisakys mandato ir ves sąrašą į EP rinkimus. Sakiau, kad svarsto siekti tapti Europos Parlamento nare, bet ji pakeitė nuomonę. (…) Žinot, moterys dažnai kartais keičia nuomones. Šiuo atveju Agnė yra savarankiška ir stipri asmenybė, kaip ji nuspręs, taip ir bus. Jos teisė spręsti. (…) Neabejotinai jos galimybės ir tai, ką yra nuveikusi Lietuvoje, tai europinio lygio projektas ir EP mandatas jai būtų, mano manymu, labai tinkamas įgyvendinant jos idėjas ir panaudojant jos žinias. Tačiau ji norėtų likti Vilniuje, aš kandidatuoju į EP paskutiniu sąraše“, – DELFI teigė A. Zuokas.

Pasak jo, jis kalbasi su žmona, tačiau ji pati yra savarankiška asmenybė ir pati sprendžia.

Mato galimybes Lietuvos politiniame gyvenime

A. Zuoko teigimu, šiuo metu jo partijos situacija daug geresnė nei prieš tai, nes užsitikrinta valstybės dotacija. Be to, kalbamasi su kitomis liberaliomis politinėmis organizacijomis dėl galimybės suvienyti jėgas.

„Mūsų situacija ženkliai geresnė nei buvo prieš tai. Pagaliau turime valstybės dotaciją, kas politinei organizacijai labai svarbu, nes paskutinius keletą metų mes gyvenome be dotacijos, o politiniame gyvenime pagal dabartinius įstatymus be dotacijos praktiškai aktyviam būti labai sunku, taigi mes turime finansavimą, o tai labai svarbu ir sudaro naujas galimybes. Plius turime didelę frakciją Vilniaus miesto savivaldybėje, per visą Lietuvą esame gavę apie 40 su viršum mandatų, turime atstovavimą 14 savivaldybių tai geras pagrindas galvoti apie tolimesnius politinius žingsnius. Ir aišku sieksime, kalbamės su kitomis liberaliomis partijomis apie tikslą, kad liberalai būtų vieningi“, – teigė A. Zuokas.

Jis paminėjo, kad Liberalų sąjūdis yra viena iš partijų su kuria kalbamasi. Tiesa, R. Šimašius ir Aušrinė Armonaitė taip pat buvo prabilę apie naujos liberalios partijos kūrimą.

„Jie kuria savo, mes apjungsime galbūt su Liberalų sąjūdžiu arba kitus liberalus ir bus labai gerai. Niekada Lietuvoje nebuvo vienos liberalios partijos kaip ir daugelyje ES valstybių“, – teigė A. Zuokas.

Jis pridėjo, kad jei kažkas iš partijos vadovų įtariami ar teisiami, visi kiti partijoje netampa blogi.

„Mes norime ir matome savo galimybes Lietuvos politiniame gyvenime. Matome, kad ženkliai daugiau galime nuveikti būdami kartu ir vienydami“ – mano A. Zuokas.