Prezidentės patarėjas: per šiuos dvejus metus prezidentė jau teikė Seimui 43 įstatymų iniciatyvas

Prezidentė Dalia Grybauskaitė tikisi, kad Seimas artėjančioje pavasario sesijoje atsižvelgs į jos siūlomas įstatymų iniciatyvas. Prezidentės patarėjas Mindaugas Lingė sako, kad per šiuos dvejus metus prezidentė jau teikė 43 įstatymų iniciatyvas Seimui, ir didžioji dalis jų jau yra priimta.

„Su šiuo Seimu per tuos dvejus metus prezidentė jau teikė 43 įstatymų iniciatyvų, ir didžioji dalis jų jau yra priimta“, – antradienį „Žinių radijui“ M. Lingė

Šalies vadovei naujojo politinio sezono prioritetai – demokratinių vertybių ir Konstitucijos viršenybės gynimas, kova su korupcija, ypač – teismų sistemoje, šalies saugumo ir gynybos stiprinimas.

„Prezidentei vienas svarbiausių dalykų – koncentruotis į korupcijos temą. Jos turi mažėti įvairiose mūsų gyvenimo srityse ir kad institucijos turėtų galimybę naudotis tam tikrais instrumentais, kad viešoji erdvė būtų kuo skaidresnė“, – teigė M. Lingė.

Pasak M. Lingės, vienas svarbiausių antikorupcinių veiksnių yra viešumas, todėl pavasario sesijai prezidentė teikia Akcinių bendrovių ir Nekilnojamojo turto registro įstatymų pataisas, kurios atvertų visuomenei valstybės registrų duomenis.

„Akcinių bendrovių įstatymas dėl duomenų atvėrimo. Per žiniasklaidos priemones žurnalistai galėtų susipažinti su informacija visuomenės informavimo tikslais. Susipažinti su archyviniais, istoriniais duomenimis apie asmenų valdomą nekilnojamąjį turtą. Kokia buvo istorija, nes dabar matome tik tai, ką galima pasižiūrėti dabar, o kokia buvo viso to turto eiga, kas buvo savininkai, to buvo neįmanoma padaryti“, – sakė M. Lingė.

Taip pat šalies vadovės iniciatyva parengtos Viešųjų pirkimų įstatymo pataisos, kuriomis siekiama depolitizuoti viešuosius pirkimus, nustatant draudimą politikams ir politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojams dalyvauti viešųjų pirkimų komisijose.

„Tikslas – depolitizuoti darbą, kad nebūtų prielaidų politinio asmeninio pasitikėjimo tarnautojams dalyvauti komisijose“, – sakė M. Lingė.

Pasak M. Lingės, prezidentė inicijuoja ir Darbo kodekso pataisas, kurios stiprins viešojo sektoriaus skaidrumą ir stabdys korupciją, nepotizmą. Viešajame sektoriuje įdarbinamiems vadovams ir specialistams būtų skelbiamos viešos atrankos.

„Į valstybės viešojo sektoriaus institucijas, kur pareigybės vykdomos panašiai kaip valstybės institucijoje, bet dirbama su tik darbo sutartimis, kad į jas būtų organizuojamos bent jau viešos atrankos. Nes dabar matome, kad valstybės tarnyboje konkursai yra dideli ir reikalavimai ten patys įvairiausi, o kai šalia yra darbuotojas, kuris vykdo netgi panašias funkcijas, bet jis yra priimamas giminystės ryšiais be jokių kriterijų ir tai yra darbdavio vienasmenis sprendimas“, – sakė patarėjas.

Seime dar nesvarstyti praėjusiose sesijose prezidentės pateikti siūlymai, kuriais siekiama formuoti tik aukštos ir nepriekaištingos reputacijos teisėjų korpusą, pažaboti korupciją, užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir vartotojų apsaugą.

Seimo politinės valios dar laukia šalies vadovės pateikta iniciatyva riboti antstolių atlygį ir piktnaudžiavimą įgaliojimais.

Prezidentė D. Grybauskaitė antradienį Prezidentūroje su Seimo valdyba aptars svarbiausius prasidedančios parlamento pavasario sesijos darbus. Prezidentė su Seimo vadovybe susitinka kasmet, prieš kiekvieną pavasario ir rudens sesijos pradžią.