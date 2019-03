Paluckas žada, kad „valstiečiai“ nelaimės nė vienų rinkimų, o Landsbergis gaili Skvernelio, siūlydamas padėti rinkti parašus

Ką po savivaldos rinkimų galime spręsti apie artėjančius Prezidento ir Europos Parlamento rinkimus? Ką galima prognozuoti?



DELFI Dėmesio centre: Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio pirmininkas Eugenijus Gentvilas ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vicepirmininkas Virginijus Sinkevičius.

– Pone Landsbergi, daug galima įvairių pjūvių daryti: absoliučiais rinkėjų balsais, tiek tarybos nariais matuoti kuri partija kaip pasirodė ir t.t. Jūs rezultatus savivaldybių rinkimuose pavadinote „kuklia pergale“. Kodėl?

G. Landsbergis: pirmiausiai mes atsispiriame nuo 2015 m. rezultatų pagal mandatų skaičių, kuris šiek tiek paaugo. Matome balsų skaičių, kuris šiek tiek paaugo. Merų skaičius, kurie išėjo į antrą turą taip pat paaugo. Tai suteikia priežasties pasidžiaugti. Vis dėlto matome kai kurių iššūkių apie kuriuos neišeina nekalbėti.

– Pone Paluckai, daugelis politologų sutinka, kad šių rinkimų sėkmę galima skirti socialdemokratams? Jūs turbūt nesiginčijate?

G. Paluckas: aš būčiau linkęs sutikti šiuo atveju su apžvalgininkais. Žinoma, ta sėkmė galėjo būti neapkartinta didžiųjų miestų nesėkmės. Tai vienas iš niuansų, kuris įneša neramumo. Bet šiaip mes esame patenkinti rezultatais.

– Pone Gentvilai, ką jūs manote?

E. Gentvilas: aš jau ne kartą esu sakęs, kad liberalai buvo reanimacijoje, dabar esame reabilitacijoje ir netrukus grįšime į trasą. Dabar mes jau esame trasoje, sportuojame. Sociologinės apklausos rodė, kad liberalai yra 6–8 vietoje politinių partijų sąraše, aš sakiau, kad būsime ketvirti. Ir mes esame ketvirti pagal visus parametrus.

– Pone Sinkevičiau, koks jūsų vertinimas?

V. Sinkevičius: reikia turbūt lyginti su 2015 m. ir turėtu mandatų skaičiumi. Mums pavyko padidinti mandatų skaičių 90, antrame ture mes turėsime 4 kartus daugiau merų. Praėjusiose kadencijoje turėjome 4 merus, dabar – 16 antrųjų turų. Manau, kad be jokios abejonės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai tai tikrai didelis augimas ir didelis pasitikėjimas. Manau, kad tvirtai tampame stipriausia centro kairės jėga didžiuosiuose miestuose.

– Stipriausia centro kaire jėga didžiuosiuose miestuose tapo visuomeniniai komitetai. Ne tik centro kairės, visų jėgų stipriausiais didžiuosiuose miestuose tapo komitetai. Ar ne?

Aš manau, kad tapo mūsų partija. Vienas didžiausių laimėjimų šiuose rinkimuose vis dėl to yra patekimas į didžiųjų miestų tarybas: Klaipėda ypač sėkminga, kukli, bet vis tiek pergalė Vilniaus mieste. Tai mūsų partijai yra labai svarbu, nes iki šiol buvome regionų, mažesnių miestelių partija.

– Visuomeniniai rinkimų komitetai pagal visus balsus laimėjo savivaldos rinkimuose. Ypač didžiuosiuose miestuose jų dominavimas akivaizdus. Iš viso – daugiau nei ketvirtadalis balsų. Ką tai rodo? Kokį signalą komitetų sėkmė siunčia partijoms, valdžiai, opozicijai apskritai?

G. Landsbergis: galima šį tą prognozuoti. Manau, kad pirmas dalykas – tai struktūrinė parama esamiems merams. Didžiuosiuose miestuose, akivaizdu, kad laimėjo ar arti pergalės yra dabartiniai merai. Ten, kur buvo stiprūs Tėvynės sąjungos merai tai lygiai taip pat – jie arba jau laimėjo, arba pirmauja antrajame ture. Turbūt visi čia pasakytų tą patį – ten kur buvom, ten išlikom. Rinkėjai savivaldoje nėra linkę keisti valdžios, pokyčių labai stiprių nenori. Apie valdančiąją dauguma irgi turėčiau šiokių tokių pastebėjimų. Žinoma, pirmiausiai reikia pasakyti, kad Seimo ir savivaldos rinkimai skiriasi ir jų rezultatų negalima tapatinti, bet minčių kyla įvairių. Pavyzdžiui, balsų skaičius – dabar „valstiečių“ bendra gautų balsų suma per savivaldos rinkimus yra apie 130 tūkst., per Seimo rinkimus jų buvo apie 260 tūkst., jeigu neklystu. Tai reiškia, kad yra dvigubai mažiau balsų gauta per šiuos kelis metus. Tai yra tam tikras įvertinimas. Lygiai taip pat tarybos mandatų skaičius jeigu vertintume valdančiąją daugumą Seime ir opoziciją – tai 303 mandatai valdančiųjų ir 675 mandatai opozicijai. Premjeras klabėjo, kad šie rinkimai yra tam tikras egzaminas. Tai, vadinasi, šis egzaminas neišlaikytas.

– Pone Paluckai, ar galima būsimus rinkimus prognozuoti pagal šiuos rinkimus?

G. Paluckas: reikia žiūrėti į skaičius, o ne sugalvoti, kad viena ar kita partija yra didžiausia ir stipriausia centro kairės ar centro dešinės. Skaičiai, kurie šiandien yra akivaizdžiai rodo, kad socialdemokratų ir yra ta centro kairioji, kuri sulaukė didžiausio palaikymo visoje šalyje: daugiausiai laimėta merų pirmame ture, tarybos didžiausios daugumos, antrame ture daugiausiai galimybių laimėti. Aš labai drįsčiau ginčytis, kas čia dabar tą centro kairę stipriau užima. Bet žiūrint į priekį... Pirmiausiai akivaizdu, kad mes ištvėrėme tą psichologinį ir emocinį spaudimą po skyrybų, kai buvome kaltinami subyrėjus, išsivaikščiojus. Žiūrint į perspektyvą, tai aiškiai rodo, kad užsidėti didžiausios ir stipriausios centro kairės partijos antpečių „valstiečiams“ nepavyks, nes faktai kalba ką kitą.

– Pone Gentvilai, Europos parlamento rinkimai, kurie galėtų būti lyginami su pirmuoju turu ar daugiamandate apygarda Seimo rinkimuose.

E. Gentvilas: tai ekstrapoliuojasi ir į Seimo rinkimus 2020 m. Man kaip liberalui, kaip dešinės žmogui aktualu, kokia Lietuva galėtų būti ne tik po Europos parlamento rinkimų, nes Lietuvos tai nelabai pakeičia. Seimo rinkimuose liberalams vėl pasiekus kuklią sėkmę, atsiranda šansas kalbėti apie dešiniojo centro formavimąsi Lietuvos politikos padangėje. Šiandien aš matau tam tikrus dešinės atsigavimo ženklus.

– Pone Gentvilai, ar jūs matote šiuos savivaldos rinkimus kaip įrodymą, kad Lietuvoje nebeliko vienos dominuojančios politinės jėgos?

E. Gentvilas: šituo požiūriu yra gerai, tačiau jeigu kalbėti apie komitetų sėkmę, aš manau, kad čia yra ir piliečių nesusivokimo ir neatsakingumo bei politikų manipuliavimo piliečiais rezultatas.

– Pone Sinkevičiau, „valstiečiai“ 2,5 m. aiškiai dominavo politiniame lauke, šie rinkėjai jūsų dominavimą nutraukė. Sutinkate?





V. Sinkevičius: visiškai nesutinku. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga nuo 138 iki 228 mandatų padidino savo palaikymą. Ponas Paluckas labai džiaugiasi socialdemokratų sėkme, bet jie sumažėjo 20 proc. Tai vadinti sėkme? Aš pasiryžęs kiekvienais savivaldos rinkimais pralaimėti ir gauti 90 mandatų daugiau, o jie tegu ima pergales 20 proc. mažiau. Antras dalykas girtis sėkme. Tai iš teisų yra sunkaus gerų merų darbo rezultatas: Birštono merė, Jonavos meras, Akmenės rajonas. Niekas ir vyriausybėje nesiginčija, kad tai yra labai stiprūs merai ir buvo verti tos pergalės. Sakyti, kad šiuos rezultatus lemia partija – nesutikčiau.

– Pone Sinkevičiau, su jumis galima sutikti iš dalies, nes jūs niekada nekalbėjote apie lūkesčius, neminėjote 300 mandatų savivaldoje ir daugybės merų – čia jūsų partijos pirmininkas tai darė. Aš kalbu būtent apie viešą retoriką ir pagal tai galima matuoti efektyvumą.

G. Landsbergis: tai ir norėjau pasakyti, kad matyti didelis atitrūkimas nuo iškeltų lūkesčių ir realybės. Ramūnas Karbauskis pasakė, kad laimės visus rinkimus, turės savivaldoje 300 mandatų, visus sekmadienį „nupūsim“ ir skambinsiu Landsbergiui pasakyti, kad pralaimėjo. Viename interviu kartu su Karbauskiu aš jam pasakiau, kad mūsų skaičiavimai pagal įvairius parametrus rodo, kad mes būsime pirmi, o „valstiečiai“ bus ketvirti. Aš tai argumentavau, kaip mes skaičiuojame. Aš nepateikiau to kaip politinės ambicijos ir neplėšiau nuo savęs marškinių. Aš pasakiau, kad komitetai nustebins ir socialdemokratai nustebins, tada į tai sureagavo Karbauskis sakydamas „palaukit, pamatysit – sėdėkit kamputyje, mes visus „išsprogdinsim“. Ir kas dabar atsitiko? Natūralu, kad žmonės dabar gūžčioja pečiais ir sako, kad na, jūs ne iki galo adekvatūs.

G. Paluckas: yra akivaizdus faktas – „valstiečiai“ nelaimės nė vienų rinkimų šiemet, nors prisižadėjo laimėti trejus. Tai yra akivaizdu. Tos tendencijos, kurios dabar yra savivaldos rinkimuose, jos persikels į Europos parlamento rinkimus. Ten, kur komitetai nedalyvaus, balsai persiskirstys ir tikrai ne „valstiečių“ naudai. Jie tai mato, tai žino ir dėl to erzinasi. Bet visus tuos lūkesčius iškėlė pats partijos pirmininkas. Dėl to aš suprantu Virginijų, kuris dabar sukasi ir bando dėlioti skaičius skersai išilgai į tą nesusidedantį lego.

V. Sinkevičius: jeigu jūs norite man įrodyti, kad aš, laimėdamas 90 mandatų daugiau pralaimėjau šituos rinkimus – viskas tvarkoj, prašau.

– Pone Gentvilai, kaip, jūsų nuomone, prezidento rinkimų kandidatams gali būti naudingi išrinkti merai?

E. Gentvilas: jei gali būti labai naudingi, nes gali sutelkti bendruomenę, paskatinti savo autoritetu ir t.t. Merai kaip tik bus ką tik prisiekę, jais žmonės dar tikrai tikės. Natūralu, kad merų autoritetas labai daug lems. Manau, kad jeigu kandidatų į prezidentus partijos savivaldos rinkimuose pasirodė labai prastai, tai tikėtis, kad gegužės mėnesį tie kandidatai atrodys nuostabiai – tai neįmanoma.

– Bandėte skaičiuoti, kaip atrodytų liberalai, jeigu fiziškai gauti Vilniaus ir Klaipėdos komitetų balsai būtų tekę Liberalų sąjūdžiui?

E. Gentvilas: labai lengva paskaičiuoti – pagal mandatus mes vis tiek būtume ketvirti, ir galbūt treti pagal rinkėjų skaičių.

– Pone Sinkevičiau, kalbant apie prezidento rinkimus – matote tam tikrų problemų, kad jūsų kandidatą gali remti ne toks didelis merų keikis, kokį prognozavo jūsų partijos pirmininkas?

V. Sinkevičius: Prezidento rinkimai irgi yra atskira istorija. Žmonės balsuoja už asmenybes. Konservatoriai iškėlė Ingridą Šimonytę, Gitanas Nausėda nelabai aišku kokia partija, mes turime Saulių Skvernelį, kuris yra nepartinis, bet remiamas „valstiečių“. Be jokios abejonės, kad kiekvieno žmogaus parama yra svarbi, bet pirmiausiai žmonės spręs pagal tų kandidatų darbus, jų programas. Manau, tai yra esminis dalykas, o ne manymas, kad jeigu Kelmėje sumažėjo „valstiečių“ atstovų nuo 10 iki 4, tai turės įtakos Prezidento rinkimams. Tikrai tuo abejoju.

G. Landsbergis: norėčiau priminti prieš penkerius metus vykusių Prezidento rinkimų tokį vieną faktą. Du kandidatai: Grybauskaitė ir Balčytis. Kiek parašų surinko? Atrodė, štai Grybauskaitė – ir antra kadencija, ir populiari visuomenėje, surinko 60 tūkst. parašų. Zigmantas Balčytis surinko 64 tūkst. Kaip taip atsitinka? Socialdemokratai turi itin stiprią struktūrą. Tai užtikrina parašų surinkimą, mobilizaciją, savanorius ir daug kitų reikalingų dalykų. Mes iš tiesų jau esame stipriai mobilizavęsi ir šį tą nuveikę, tačiau matome, kad Saulius Skvernelis buksuoja. Jam sunkiai sekasi rinkti parašus, turi naudotis vyriausybės resursais ir t.t.

V. Sinkevičius: man labai malonu, kad Gabrielius Landsbergis jaudinasi dėl Sauliaus Skvernelio.

G. Landsbergis: aš iš tikrųjų norėčiau gal net padėti, nes tai yra vienas iš trijų pagrindinių asmenų, kuris šiandien nesurenka parašų. Koks pažeminimas turėtų būti žmogui, man gaila.

– Pone Paluckai, jūsų kandidatas prezidento rinkimuose nėra tarp populiariausių...

G. Paluckas: jis netikėtai gali juo tapti. Jo Lietuvoje nėra – tai, matyt, yra viena iš didžiausių problemų šiuo metu. Jis negali kalbėti apie visas tas problemas, kurios dabar yra Lietuvoje, nes toks Europos Komisijos reglamentas. Bet Andriukaitis grįš balandžio pradžioje ir pradės aktyvią savo kampaniją.

– Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatą jūs suprantate kaip pagrindinį Vytenio Andriukaičio konkurentą?

G. Paluckas: mes matome truputį kitus tikslus – mūsų vizijos, mūsų idėjų sklaidą. Vytenio Andriukaičio sėkmė aš vadinčiau apie 10 proc. ir jeigu jis tiek surinks, tai Sauliaus Skvernelio antrajame ture tiesiog nebus. Mes esame tokius skaičiavimus atlikę. Vytenis gali labai stipriai koją pakišti „valstiečiams“.

– Tai jūs net nesitikite, kad jūsų kandidatas išeis į antrą turą ar net pergalės? Norite tik, kad nukąstų procentus nuo Skvernelio?

Jūs klausiate, ar mes esame konkurentai Sauliui Skverneliui, aš atsakau – taip, mes esame pagrindiniai konkurentai. Jeigu Vyteniui pavyktų surinkti 10 ir daugiau procentų, tai Saulius Skvernelis dėl to greičiausiai nebūtų antrajame ture.

– Pone Gentvilai, jūsų situacija – Petras Auštrevičius panašu kad naudoja prezidento rinkimus savo, kaip kandidato į Europos Parlamentą populiarinimui. Ar jums nesusidaro toks įspūdis?

E. Gentvilas: apie mūsų kandidatą jūs kam nors kitam iš čia esančių pateikite klausimą. Perleidžiu savo atsakymą. Šis kandidatas – ne mano noras. Čia turi būti žmogus, kuris kandidatuoja. Aš jo kandidatavimo komentuoti nenoriu.

V. Sinkevičius: aš tik trumpai norėjau reaguoti, kad labai džiaugiuosi ta centro dešinės koalicija, kuri čia susiformavo ir aš manau, kad vienintelė didesnė pirmo turo grėsmė Sauliui Skverneliui yra Valdemaras Tomaševskis, ne Vytenis Andriukaitis.

– Centro dešinės koalicija tik ką buvo suformuota per vidurį sėdint socialdemokratui – istorinis pokalbis.