Gabrielius Landsbergis: šie rinkimai – proga permąstyti kai kurias mūsų strategijas

Sekmadienį vykusiuose savivaldos ir merų rinkimuose trys konservatorių merai išrinkti pirmajame ture, dar 15 susirungs su varžovais antrajame.



Pagal savivaldybių tarybose gautų mandatų skaičių, TS–LKD šiuose rinkimuose yra antri po rinkimų komitetų. Konservatorių skaičiavimais, partija laimėjo 270 mandatų tarybose be merų, išrinktų jau pirmajame ture. Prieš ketverius metus į merus buvo išrinkti 11 TS-LKD atstovų, 4 jų – pirmajame ture. Partija tuomet gavo 253 mandatus tarybose.

Mato tolesnius iššūkius

„DELFI dienoje“ apsilankęs TS-LKD pirmininkas Gabrielius Landsbergis tik dar kartą pakartojo žodžius apie, jo žodžiais, „kuklią pergalę“.

„Jau šiandien nuskambėjo ta frazė, galiu tik pakartoti, kad tai yra „kukli pergalė“, pavyko gauti daugiau mandatų, taigi rezultatas neblogas, nepaisant to, kad tikrai yra iššūkių“, - sako G. Landsbergis.

G. Landsbergis Žinoma, tai verčia pergalvoti strategijas. Didžiuosiuose miestuose mes visada ieškome formulės, kaip geriau pristatyti savo tikslus ir partiją. Tai natūralu.

G. Landsbergis taip pat nevengė sukritikuoti pernelyg optimistinių Ramūno Karbauskio pirminių prognozių „valstiečiams“ bei rinkimų komitetų įsigalėjimo. Anot jo, svarbiausias tikslas, kurio siekė konservatoriai – nesiekti neįmanomo.

„Pagrindinis siekis buvo suderinti lūkesčius ir galimybes. Kai neužsiplėši per daug, tikiesi, kad žmonės tavo darbą įvertins ir to pasieki, pasakyti, laimėsime visus ateinančius rinkimus, ir to nepasiekti – būtų blogai“, - „DELFI diena“ sakė G. Landsbergis.

Primename, kad Tėvynės sąjungą-Lietuvos krikščionis demokratus per rinkimus parėmė 16,02 proc. rinkėjų. Panašus jų rezultatas buvo ir per 2015 metų rinkimus, apie 15 proc. balsų.

„Aš manau, kad mes turėtume kalbėti apie skirtingas žaidimo taisykles komitetams ir partijoms. Politinė partija, įsivaizduokime, jeigu vienas iš jos merų įsiveltų į kokį nors skandalą ar korupcinę problemą, visuomenės dėmesys būna skiriamas visai partijai, taip pasekmės yra skaudesnės. Tuo tarpu komitetuose – viskas atvirkščiai. Vieno kurortinio miesto meras išvedamas su antrankiais, tačiau jis laimi. Aš manau, kad komitetai turi mažiau politinės atsakomybės, jie sugeba lokalizuoti savo bėdas“, - laidoje tikino G. Landsbergis.

Permąstys kai kurias strategijas

Konservatorių lyderis taip pat pasidžiaugė, kad vis dar turi didelį palaikymą Vilniuje.

„Mes turime didelį palaikymą Vilniuje. Tai parodo mūsų atlikti tyrimai, taip pat ir konkurentų tyrimai. Jeigu kalbėtume apie tai, kas vyko Savivaldos rinkimuose, rinkėjai tiesiog rinkosi strategiškai. Tarp mūsų rinkėjų kai kurie žmonės teigė, kad labai nenori, kad laimėtų Artūras Zuokas ar Viktoras Uspaskichas. Tokio strateginio balsavimo tikrai buvo ir Vilniuje, todėl mes turime tokius „nukramtytus“ rezultatus“, - sakė TS-LKD pirmininkas.

Tiesa, G. Landsbergis neslepia, kad šie rinkimai – proga permąstyti kai kurias strategijas.

„Žinoma, tai verčia pergalvoti strategijas. Didžiuosiuose miestuose mes visada ieškome formulės, kaip geriau pristatyti savo tikslus ir partiją. Tai natūralu. (…) Aš manau, kad šie rezultatai parodo, jog mūsų partija žengė žingsnį link tos vadinamosios žmonių partijos link, mes bandome subalansuoti diskusiją ir su mažesniais rajonais, regioniniuose miestuose“, - sakė G. Landsbergis.

Neslepia palankumo Šimašiui

Jis taip pat patvirtino, kad antrajame ture remtų Remigijų Šimašių.

„Pirmiausia aš klausčiau patarimo iš savo bendruomenės, kaip yra geriau daryti, o asmeniškai tai taip – Remigijus yra šaunus žmogus, aš tikrai taip sakau. Matote, aš turiu vieną problemą – aš neįkūriau rinkimų komiteto, kuris man padėtų laimėti rinkimus. Aš esu atsakingas tai bendruomenei, kuriai atstovauju, sprendimus mes priimame demokratiškai, tokia yra mano pareiga“, - tikina G. Landsbergis.

Konservatorių lyderis taip pat stebėjosi, kaip žmonės vis dar pasitiki kai kuriais merais, kurie akivaizdžiai parodo, kad to pasitikėjimo nenusipelno.

„Manau, kad iš dalies tiesioginiai merų rinkimai nenuvylė, nebent merai, kurie buvo teisti už „gerus darbus“, kurių koalicija Lietuvoje nesuvaldomai auga. Kita vertus, komitetų registravimas, parašų rinkimas ir daugybė dalykų. Aš manau, kad svarbiausia didesnė jų atsakomybė. Aš manau, kad mes turime galvoti, ką padaryti, kad partijos būtų demokratiškesnės. Aš tiesiog sunkiai suprantu, kaip galima pasitikėti merais, kurie tiesiog negali eiti pareigų. Aš manau, kad komitetų įsigalėjimas ardo politinę sistemą, kuri tampa nebeatsakinga niekam, net rinkėjams“, - sako G. Landsbergis.

Sukritikavo Karbauskį

Konservatorių lyderis taip pat sukritikavo R. Karbauskį, kuris, anot jo, nėra linkęs į partiją priimti naujų žmonių.

„Aš manau, kad laimėjo tos partijos, kalbu apie Tėvynės sąjungą ir socialdemokratus, kurios turi stiprią struktūrą. Struktūra ir asmenybės lemia Savivaldos rinkimų rezultatus. Manau, kad Ramūnas Karbauskis yra pasirinkęs nepriimti naujų žmonių į LŽVS, greičiausia, kad tai jis daro principingai. Galbūt bijo, kad gali padaugėti demokratijos, nes juk žmonės vieną dieną gali nubalsuoti, kad jiems yra nepriimtinas toks pirmininkas, dėl to užkertamas kelias prisijungti“, - „DELFI diena“ kalbėjo G. Landsbergis.

Tiesa, jis taip pat neslėpė ir to, kad po šių rinkimų kai kurios pamokos turės būti išmoktos.

„Mūsų lūkesčiai buvo pamatuoti ir pavyko juos pasiekti. Kokios pamokos yra išmoktos? Akivaizdu, kad kai kuriose savivaldybėse, kur yra nauji lyderiai, jiems pritrūko laiko, tačiau tai nėra taisyklė. Manau, kad kiekvienoje savivaldybėje pamokos turi būti išmoktos individualiai. (…) Tėvynės sąjungos išmokta pamoka po 2016 metų tai neužsidaryti mieste, o ieškoti stiprybių visoje Lietuvoje, nepamirštant didžiųjų miestų. Taip pat reikia turėti kantrybės, ypač kas liečia Kauną, todėl aš kviečiu vertinti“, - sakė G. Landsbergis.

Jis taip pat pabrėžė, kad politologai, kurie sako, kad „valstiečiai“ jau nurašyti – neteisūs.

„Aš manau, kad reikia pripažinti, kad „valstiečiai“ pasirodė ne taip jau ir blogai, jie sustiprino rezultatus, jie tarp 4 stipriausių partijų. Tai rodo, kad jie gali tapti ateityje sistemine jėga, nemanau, kad juos reikia kažkaip nurašyti, bet rezultatas galėjo būti prastesnis“, - sako G. Landsbergis.