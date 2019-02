Monkevičius: protinga investicija į nemokamas bakalauro studijas valstybei duotų didelę grąžą

Švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus teigimu, užsienio šalių patirtis rodo, kad nemokamos bakalauro studijos gali būti sėkminga investicija, duodanti didelę grąžą šaliai.

„Aplinkinės šalys, tokios kaip Estija, Suomija, Švedija, Danija, kurios tikrai žengia pažangos keliu, turi ne tik nemokamą bakalaurą, bet netgi nemokamą magistrą. Be abejonės, sumoka šalis. Sumoka ne už piliečius prisiimdami naštą, bet matydami, kad tai yra investicija. < >Tai yra ir viešas didžiulis gėris. Jis yra apskaičiuojamas labai paprastai: tie žmonės įgyja gebėjimus, su kuriais jie ateina kurti, plėtoti verslą, viešą sektorių, jie kuria didelį gėrį, kuris yra apskaičiuojamas ne tik jo darbo užmokesčiu, bet ir auga per tai ekonomika, vartojimas. Tai visos šalys tiesiog medžioja žmones tam, kad galėtų savo aukštosiose mokyklose, profesinėse mokyklose juos įgalinti, kad jie išmoktų kelti savo produktyvumą, darbo našumą ten, kur jie dirbtų ir per tai kurtų bendrą gėrį“, - ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė A. Monkevičius.

Pasak ministro, Lietuvoje yra daug gabių žmonių, kurie verti, kad valstybė paremtų jų mokslą.

„Šiandien mes turime gana nemažą dalį piliečių, kurie gerai pasirengę, su aukštais balais įstojo į aukštąsias mokyklas, bet jie moka už studijas, kadangi ten nėra valstybės finansuojamų vietų. Ir praeitais metais tas skaičius ženkliai išaugo“, - pažymėjo ministras.

Pasak. A. Monkevičiaus, reikia plataus sutarimo koks konkrečiai modelis būtų taikomas įvedant nemokamas bakalauro studijas. Modelis esą turi užtikrinti, kad sistema veiks kokybiškai ir efektyviai.

„Tai galima būtų padaryti, jei mes dėl modelio susitartume plačiai, ne vien tik ministerija, Vyriausybė, bet turime įtraukti ir suinteresuotas šalis, pirmiausia pačias aukštąsias mokyklas ir ne tik jas, platesnę bendruomenę, ekspertus, suinteresuotas šalis. Pirmiausia, matyt, tai liečia studentus, būtent studentai čia turi dalyvauti“, - sakė A. Monkevičius.

Pasak A. Monkevičiaus, šaliai reikalingų profesijų studijos galėtų būti ne tik nemokamos, bet netgi studentai skatintini stipendijomis ir kitais būdais. Viena iš tokių profesijų galėtų būti mokytojo profesija.

A. Monkevičiaus teigimu, jei pavyktų susitarti dėl modelio, pirmus studentus į nemokamo bakalauro programas galima būtų priimti nuo 2020-ųjų rugsėjo mėnesio.