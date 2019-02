Į Marijampolę grįžta rinkimų intriga

Po ilgamečio socialdemokratų dominavimo į Marijampolės valdžios rinkimus šiemet grįžta intriga.

2017-aisiais mirus daugiau nei 16 metų miestui vadovavusiam Vidmantui Braziui, socdemams iššūkį bando mesti „valstiečiai“ ir konservatoriai.

Nemažai BNS kalbintų miestiečių sako: anksčiau pasirinkimas buvo aiškus, o dabar – nežinia.

„Visą laiką balsuodavau už V. Brazį. Padarė Marijampolėj aikštę gražią, sutvarkė miestą. O dabar už ką balsuosiu, nežinau. Dar kol kas nieko gero šitie“, – atsidūsta 34 metų darbininkas Egidijus.

Suvalkijos sostinė, lyginant su kitais miestais, iš anksto išsiskyrė partijų ir kandidatų reklamų gausa – miesto centre vienu žvilgsniu matyti penkių politinių jėgų stendai.

Dėl 27 tarybos narių mandatų varžosi šešios partijos ir du rinkimų komitetai.

Dabartinė merė socialdemokratė Irena Lunskienė antrosios kadencijos nusprendė nesiekti. Socialdemokratai į merus kelia vicemerą Povilą Isodą, konservatoriai – buvusį apskrities viršininką ir ištikimo partijos rėmėjo koncerno „Alga“ valdybos narį Kostą Jankauską, „valstiečiai“ – Seimo Aplinkos komiteto pirmininką Kęstutį Mažeiką.

V.Brazys – „Marijampolės Brazauskas“

V. Brazį vietos žurnalistai vadina vietos Algirdu Brazausku. Pirmuosius karjeros žingsnius žengęs Kapsuko vardo kolūkyje V. Brazys nuo pat įsteigimo tapo Lietuvos demokratinės darbo partijos nariu, o jai susijungus su socialdemokratais 2001-aisiais ėmėsi vadovauti partijos Marijampolės skyriui.

Nuo 2000 metų mero pozicijas jis buvo užleidęs tik kartą – 2007-2008 metais. Per pirmuosius tiesioginius rinkimus 2015-aisiais nušlavęs visus savo varžovus V. Brazys laimėjo jau pirmame ture. Po sunkios ligos jis mirė 2017 metų kovą.

Jo rėmėjai priskiria nuopelnus dėl miesto centro, Šešupės krantinės ir parkų sutvarkymo ES lėšomis, kritikai sako, kad jis įvedė saviškių protegavimo tradiciją, vadinamą „švogerizmu“.

Valdžią siekiantys išlaikyti Gintauto Palucko socialdemokratai jo įpėdiniu mato vicemerą P. Isodą.

Marijampolės apylinkėse gimęs ir augęs vadybininko diplomą turįs kandidatas daugiausia dėmesio sulaukia dėl jauno amžiaus – jam tėra 31 metai.

Jis žada pritraukti daugiau investicijų, geriau išnaudoti Laisvąją ekonominę zoną, gerinti švietimą ir socialines paslaugas.

„Pagrindinis mano pranašumas - institucinė patirtis, nes aš esu jau aštuonerius metus taryboj ir ketverius paskutinius metus dirbu vicemeru. Esu labai gerai įsigilinęs į visą savivaldybės situaciją, įstaigas, įmones, skyrius. Man viskas pažįstama ir žinoma, susipažinimui laiko nereikia, galiu dirbti jau antrą dieną po išrinkimo“, – užtikrintai žeria P. Isoda.

Dar sako esąs drąsus ir nebijąs daryti pokyčių – „net ir tokių, kurie paliečia savus ir svetimus, partiečius ir nepartiečius“.

Vienas ryškiausių pavyzdžių – panaikinti savivaldybės departamentai, kuriems daugiausia vadovavo socialdemokratai.

„Norime tą parodyti, kad čia nėra savų ir svetimų. Visiems standartai vienodi“, – tikina P. Isoda.

Po šių pertvarkų kai kurie pozicijų netekę socdemai prisijungė prie rinkimuose konkuruojančių kitų judėjimų, dalis nuėjo pas atskilusius socialdarbiečius.

Konservatorių lyderis – koncerno „Alga“ buvęs vadovas

Konservatoriai ir „valstiečiai“ viliasi, kad išsiskaidę ir, jų teigimu, nusilpę socialdemokratai šįkart bus lengviau įveikiami.

„Visi sėdi seni Brazio vadovai, draugai, giminės, artimieji, ir jie viską ir dar darys. Niekas čia nepasikeis, kol jie nepasikeis“, – BNS sakė viename Marijampolės prekybos centrų kalbinta 66 metų pensininkė Roma.

Moteris sakė beveik visuomet palaikydavusi konservatorius. Pastarieji per paskutinius kelerius rinkimus tenkinosi antrąja vieta ir darbu opozicijoje.

Šįkart konservatoriai į merus kelia 64 metų inžinierių statybininką, buvusį koncerno „Alga“ ilgametį vadovą 64 metų K. Jankauską. Pastaruosius kelerius metus iki 2018-ųjų jis vadovavo bendrovei „Marijampolės švara“, tarybos nariu yra jau keturias kadencijas.

„Patirtimi ir kompetencija prieš kitus išsiskiria. Kiečiausias kandidatas“, – sako 61-erių marijampolietis įmonės vadovas Juozas.

Dabartiniams valdantiesiems vyras sako turįs priekaištų dėl darbų kokybės – jo žodžiais, „aikščių ir parkų garantijos pasibaigia ir lekia tie akmenėliai“.

K. Jankauskas sako sieksiąs į gražiai sutvarkytas gatves ir aikštes sugrąžinti jaunimą.

„Užimtumas, atlyginimas, orus gyvenimas lygiagrečiai svarbus kiek viešosios erdvės“, – pabrėžia K. Jankauskas.

„Pagal bendrą vidaus produktą mes esame devinti, pagal atlyginimų vidurkį devinti, didžiausia socialinė atskirtis, pagal emigracijos skaičius esame taip pat pirmaujantys ryškiai tarp visų miestų ir regionų“, – vardija konservatorius.

Tiesa, politikas kiek sutrinka, paklaustas, kaip suviliotų grįžti Marijampolėn savo du sūnus, kurių vienas gyvena JAV, kitas - Vilniuje. Ir netrukus pripažįsta, kad to vieno išvykusiojo į užjūrius jau niekaip nebesugrąžins.

Tarp kitų jo pažadų – sprendimai dėl šilumos kainų, vandens tiekimo. Patirtį versle jis žada išnaudoti plečiant Marijampolės LEZ galimybes.

„Valstiečiai“: ką darysite be Vyriausybės paramos?

„Valstiečiai“ šiuo metu Marijampolės taryboje neturi nė vieno atstovo, tačiau prieš kelerius metus triumfavo Seimo rinkimuose: Marijampolės vienmandatėje išrinktas parlamentaras Dainius Gaižauskas, o kaimiškoje Sūduvos apygardoje – Kęstutis Mažeika.

Kodėl į merus keliamas ne D. Gaižauskas, o K. Mažeika?

„Skyrius iškėlė mane dėl to, kad aš esu buvęs tarybos narys, be to, esu komiteto pirmininkas, daug bendrauju su ministerija, su Vyriausybe. Dėl kompetencijos“, – BNS paaiškino 36 metų K. Mažeika.

Tačiau spaudžiant šalčiui sausio pabaigoje aktyviai agituojantį žalioje partijos palapinėje BNS sutiko ne K. Mažeiką, o D. Gaižauską. Parlamentaras su bendražygiais rinko parašus referendumui dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo.

Ir simpatikai, ir kritikai „valstiečius“ linkę vertinti pagal jų vykdomą nacionalinę politiką.

„Už valstiečius balsuosiu, nes jie pensijas kelia, kovoja su blogiukais, su mafija, man jie patinka. Socialdemokratai neblogi buvo, bet tie, kurie pretenduoja, tas jaunimas man nelabai patinka“, – sako 78 metų pensininkė, nepanorusi atskleisti savo vardo.

K. Mažeika ryšius centrinėje valdžioje atvirai įvardija kaip savo privalumą.

„Vyriausybė yra valstiečių-žaliųjų, ir man kaip jų atstovui būtų daug lengviau įgyvendinti visus tikslus. Opozicinėms partijoms prieiti su savo idėjomis, su savo projektais, kuriems reikia valstybės investicinės programos lėšų, kito išskirtinio finansavimo, praktiškai neįmanoma“, – aiškina K. Mažeika.

Jis taip pat žada išgyvendinti įsigalėjusį nepotizmą ir reikšmingai pakelti kompetenciją.

Pagal išsilavinimą veterinaras, dešimtmetį iki darbo Seime K. Mažeika vadovavo Veterinarijos akademijos karjeros centrui.

Tačiau kai kurie kalbinti marijampoliečiai sako, kad būtent „valstiečių“ šiuo metu vykdoma nacionalinė politika atgraso nuo palaikymo jų kandidatui Marijampolės mieste. Kepyklėlės pardavėja sako tiksliai žinanti, kad už „valstiečius“ nebalsuos dėl „didžiulės veidmainystės“.

Dvidešimtmetė Akvilė, studijuojanti Vilniuje, sako nežinanti, už ką balsuos, bet iš naujos valdžios tikisi daugiau dėmesio jaunimui.

„Kai grįžti į Marijampolę, tai vienintelė veikla – išvažiuoti ir su mašina aplinkui ratus pasukinėti“, – sako ji.

Marijampolėje tarybos ir mero rinkimuose taip pat varžysis Rolando Jonikaičio vedamas komitetas „Šaukiam tautą“, komitetas „Už geresnę ateitį Marijampolėje“, keliantis į merus buvusį susisiekimo ministrą Algį Žvaliauską. Socialdarbiečiai kelia Kęstutį Kubertavičių, „darbiečiai“ – Metą Ražinską.

Gedimino Akelaičio komitetas „Už Marijampolės vienybę“ praeitą savaitę buvo išbrauktas iš sąrašo, nebelikus reikiamo narių skaičiaus.

Gintaras Skamaročius į merus kandidatuoja išsikėlęs savarankiškai, o „tvarkiečiai“ varžysis tik dėl tarybos narių mandatų, savo kandidato į merus nekelia.

Savivaldybių tarybų ir tiesioginiai merų rinkimai vyks kovo 3 dieną.