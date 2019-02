Laukia viena šilčiausių Vasario 16-ųjų per pastarąjį šimtmetį

Šiemet Vasario 16-oji turėtų būti šventiškai šilta, LRT RADIJUI sako sinoptikė Izolda Marcinonienė. Anot jos, per pastarąjį šimtmetį tokių šiltų Vasario 16-ųjų, kai temperatūra ir dieną, ir naktį išsilaikė teigiama, iki šiol buvo tik dešimt. Be to, tikėtina, kad kai kur termometro stulpeliai rodys vos vienu laipsniu šalčiau negu rodė, kai buvo pasiektas šios dienos šilumos rekordas.

Sinoptikės aiškinimu, tokių šiltų vasarių, kokio sulaukėme šiemet, praėjusiame šimtmetyje beveik nebūdavo. Daug įprastesni šilti orai tapo po 2000 m. „Turbūt jau visi pastebėjo, kad vasaris šiemet išskirtinai šiltas. [...] Po 2000 m. šiltas vasaris pasidarė gana įprastas ir ta temperatūra, aukštesnė nei vidutiniškai, vasarį pasitaiko dažniau nei šaltis. Šylame“, – konstatuoja sinoptikė. Būtent dėl šiltų orų, tvirtina I. Marcinonienė, bent artimiausiu metu neturėtų užklupti ir gausus sniegas, koks iškrito didelėje Lietuvos dalyje trečiadienį. Sinoptikės aiškinimu, nereikėtų tikėtis ir lietaus – nebent iš susiformavusio rūko kris dulksna. „Artimiausiu metu tokių sniego „išpuolių“, kokie buvo trečiadienį, tikrai neplanuojame, nes į mūsų šalį plūsta šiluma ir temperatūra dienomis, kaip šiam metų laikui, bus tikrai gana aukšta– 1–6, o šeštadienį – net 4–9 laipsniai šilumos. Tai sniegui visiškai nepalanku. Jeigu ir bus kritulių, tai tik tokios dulksnos, nestiprūs, nesmarkūs padulksnojimai iš rūko“, – LRT RADIJUI sako I. Marcinonienė. Ji priduria – vis dėlto reikėtų pasisaugoti plikledžio, kuris susiformuos dėl rūko ir naktį vyraujančios minusinės temperatūros. Tačiau jau šeštadienį, minint Vasario 16-ąją, turėtume tikėtis itin gerų orų. „Kol kas nusimato, kad tikrai šventiniai orai turėtų būti. [...] Tai turbūt viena šilčiausių Vasario 16-ųjų. Pagal statistiką, peržiūrėjus viso šimtmečio Vasario 16-ąsias, yra buvę tik dešimt tokių dienų, kai ir nakties, ir dienos temperatūra tą šventinę dieną buvo teigiama. Pati aukščiausia temperatūra buvo išmatuota 1925 m. laikinojoje sostinėje Kaune, kai žmonės šventė beveik su 10 laipsnių šiluma“, – pasakoja I. Marcinonienė. Šiemet prognozuojama, kad temperatūra kai kur gali beveik priartėti prie rekordinės – rytą rūkai turėtų sklaidytis, debesys – praplyšti, todėl didžiojoje šalies dalyje pasirodys saulė, o termometro stulpeliai pakils iki 4–9 laipsnių šilumos. Tiesa, istorinė, 1918 m. Vasario 16-oji, iš tiesų buvo visai kitokia – Vilniuje ryte buvo beveik 18 laipsnių šalčio, o ir pati aukščiausia temperatūra dieną siekė 8 laipsnius šalčio. Tokių šalčių bent artimiausias dvi savaites turbūt nesulauksime. Kaip LRT RADIJUI teigia I. Marcinonienė, artimiausias dvi savaites gatvėmis jau turėtų čiurlenti tirpstančio sniego upeliai, nes dienomis temperatūra laikysis aukščiau nulio. „Tačiau taip kategoriškai teigti, kad jau galutinai atėjo pavasaris, dar negalime, nes istorija rodo, kad yra buvę metų, kai kovas buvo pats šalčiausias metų mėnuo. Palaukime iki lygiadienio, kai tikrai saulė įsitvirtina, diena ilgesnė ir tada galima šnekėti, kad tikrai tas pavasaris jau atėjo visam laikui. Dabar dar galima tikėtis ir žiemos sugrįžimo“, – sako sinoptikė I. Marcinonienė. Parengė Vaida Kalinkaitė-Matuliauskienė.

