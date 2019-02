Į šimtadienio šventę įsiveržę pareigūnai šokiravo tėvus: su moksleiviais elgėsi kaip su nusikaltėliais

Vasaris – ypatingas mėnuo. Įsimylėjėliai jo laukia dėl Meilės diena tituluojamos Vasario 14-osios, patriotai – norėdami paminėti Lietuvos valstybės atkūrimą. Bet užvis labiausiai vasario laukia abiturientai. Jiems paskutinis žiemos mėnuo svarbus dėl šimtadienio. Plungės „Saulės“ gimnazijos abiturientai savo šimtadienio nepamirš dar ilgai. Ir ne dėl gražios šventinės programos gimnazijoje, o dėl po jos vykusio vakarėlio, kurio nuotaiką sudrumstė netikėtas pareigūnų vizitas.

„100 žibintų naktis“

Kaip žinia, „Saulės“ gimnazija – turtingiausia abiturientų. Rugsėjo pirmąją paskutiniuosius metus čia pradėjo 173 moksleiviai, suskirstyti į šešias klases.

Būtent tiek klasių susirinko ir į nuotaikingą šimtadienio šventę, vykusią gimnazijoje praėjusio penktadienio vakarą.

Šiųmetinė renginio tema buvo „100 žibintų naktis“. Ją puikiai perteikė dekoracijos bei daugybė žybsinčių lempučių. Anot pačių šventės kaltininkų, šiemet šimtadienis galbūt buvo mažiau iškilmingas nei ankstesniais metais, bet labai nuotaikingas. O tai, pasak abiturientų, ir yra svarbiausia.

Tiek moksleiviai, tiek pedagogų bendruomenė liko sužavėti vienuoliktokų (trečios gimnazinės klasės moksleivių) kūrybiškumu, kurį atsiskledė jų pasirodymai. Perteikiant renginio temą, buvo sumanyta į dangų paleisti žibintų, kurie išsipildymo link turėjo nuskraidinti vyriausiųjų gimnazistų viltis, lūkesčius, troškimus. Bet šiai gražiai idėjai koją pakišo prastas oras – paleisti žibintus sutrukdė vėjas.

51-ąją abiturientų laidą maloniai nustebino ir jų klasių auklėtojos, kurios įkūnijo išmintingąsias japonų geišas. Jos pasidalijo savo išmintimi bei pasveikino savo auklėtinius, kurių vos po šimto dienų laukia didžiojo žinių patikrinimo startas.

Prie sveikinimų, kaip ir dera, prisidėjo ir gimnazijos direktorius Algimantas Budrys, priminęs, kad pernai gimnazija išleido jubiliejinę – 50-ąją – abiturientų laidą, ir akcentavęs, kad jiems nė kiek nenusileidžia ir šiųmetiniai abiturientai, kurie – galbūt net geresni. Jiems vadovas palinkėjo dar rimčiau pažiūrėti į mokslus, pasistengti užpildyti žinių spragas ir be baimės pasitikti brandos egzaminus. Žinoma, linkėta, kad juos vainikuotų kuo daugiau šimtukų.

Pareigūnai sugadino šventę

Po oficialiosios šimtadienio dalies abiturientai išskubėjo į vakarėlį, kuris vyko Grumbliuose esančioje sodyboje. Iš beveik dviejų šimtų „Saulės“ gimnazijos abiturientų vakarinėje šventės dalyje dalyvavo beveik šimtas jaunuolių. Juos linksmino geros nuotaikos nestokojęs didžėjus bei žodžio kišenėje neieškantis vedėjas.

Šokiruoti buvo ir kai kurių jaunuolių tėvai. Nors jie nepasisako už alkoholio vartojimą moksleivių šventėse, tačiau toks pareigūnų elgesys jiems taip pat nepasirodė priimtinas. Juo labiau kad į sodybą, kurioje šventė gimnazistai, atvažiavo ne vienas policijos ekipažas. Dėl to jaunuoliai esą pasijuto it kokie nusikaltėliai.

Visi su nuotaika šventė vieną svarbiausių per visus dvylika mokslo metų švenčių. Bet linksmybės netrukus baigėsi. Prieš pat vidurnaktį netikėtai sodyboje pasirodė policijos pareigūnai. Anot jaunimo, jie nesiteikė normaliai paaiškinti savo vizito priežasties, tik pareiškė, kad bus tikrinamas visų šventės dalyvių blaivumas.

Pasak vakaro dalyvių, salėje kilo sumaištis. Niekam nėra paslaptis, kad tokių švenčių metu jaunimas leidžia sau pasimėgauti alkoholiniais gėrimais. Tai atspindėjo ir alkotesterių rodmenys. Nors tarp būrio jaunuolių pasitaikė tokių, kurie į alkoholio matuoklį „pripūtė“ nulius, dauguma vis dėlto buvo išgėrę.

Pareigūnai užsirašė tokių duomenis ir pareiškė, jog lauks jų policijos komisariate, kur jiems bus išrašytos atitinkamos baudos, mat vartoti alkoholį galima tik sulaukus dvidešimties.

Šiandien abiturientai tikina turėsiantys ką prisiminti. Nepaisant to, jie prisipažino, kad tą akimirką linksma tikrai nebuvo. Esą buvo sugadinta visa šventė.

Siekė užtikrinti saugumą

Dėl ko pareigūnai sudrumstė šimtadienio šventę, „Žemaitis“ klausė Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyriausiosios specialistės Andromedos Grauslienės.

Pastaroji patvirtino, kad pareigūnai minėtoje sodyboje lankėsi.

Esą Plungės rajono policijos komisariato pareigūnai įgyvendina prevencines priemones, kurių metu lankomasi rajone esančiose pirtyse, sodybose ir tikrinama, ar jaunimas nevartoja alkoholinių gėrimų būdami jaunesni nei dvidešimties metų. Kartu tikrinama, ar nėra vartojamos ir narkotinės medžiagos.

Specialistės teigimu, tokių priemonių imtasi po praėjusiais metais užfiksuotos jauno vaikino, galimai vartojusio narkotikų, mirties.

Penktadienį trys policijos ekipažai iš viso patikrino šešias Plungės rajone esančias pirtis bei sodybas. Lankytasi Bereniuose, Juodeikiuose, Alsėdžiuose, Grumbliuose ir kitur. Nustatyta apie pusšimtis Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų, kai asmenys, neturintys dvidešimties metų, vartojo alkoholinius gėrimus.

Dar A. Grauslienė pridūrė, jog pareigūnai specialiai neieškojo vietų, kur švenčia būtent abiturientai, kaip manė jaunimas. Pasak jos, siekiama užtikrinti visų asmenų saugumą, nepriklausomai nuo to, kas jie yra. Specialistė patikino, kad tai bus daroma ir ateityje.

Nuomonės išsiskiria

Žinia apie pareigūnų apsilankymą abiturientų šventėje Plungę apskriejo žaibišku greičiu. Vertindami ją, žmonės pasidalijo į dvi grupes. Vieni piktinosi pareigūnų elgesiu ir teigė, kad jis prasilenkia su žmogiškumu.

Kiti džiaugėsi, kad policija pagaliau tapo neabejinga jaunimo saugumui. Juk kiekvienais metais per šimtadienį ar kitas abiturientų šventes įvyksta daug skaudžių nelaimių. Vieni pakliūva į autoįvykius, kiti atsiduria reanimacijoje dėl apsinuodijimo alkoholiu ir panašiai. Esą jaunimas pernelyg atsipalaiduoja. O jei nutinka nelaimė, kaltinami pareigūnai, kurie neužtikrino jų saugumo.

Yra ir tokių, kurie teigia, kad tokios šventė apskritai turi būti uždraustos arba minimos

subtiliau. Neva dvyliktokai turi galvoti apie mokslą, o ne daug kainuojančias linksmybes, brangius drabužius ir svaigalus. Yra net tokių tėvų, kurie savo atžalų neišleidžia švęsti šimtadienio, mat, jų įsitikinimu, dvyliktokams reikėtų galvoti apie baigiamuosius egzaminus ir mokytis kur kas intensyviau bei stropiau negu per visus ankstesnius mokslo metus.