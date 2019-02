Karbauskis prasitarė apie neskelbtus susitikimus su Grybauskaite

Seimo valstiečių-žaliųjų lyderis Ramūnas Karbauskis teigia per pastaruosius dvejus su puse metų turėjęs du arba tris susitikimus, apie kuriuos nebuvo pranešta visuomenei, su prezidente Dalia Grybauskaite. Per juos, pasak jo, be kitų dalykų girdėjo ir šalies vadovės atsiliepimų apie Seimo pirmininką ir premjerą, tačiau teigia negalįs savo žodžių pagrįsti įrodymais.

„Po to, kai aš pareiškiau, kad nesusitikinėsiu, nuo to laiko jau tikrai nieko nebuvo, bet prieš tai du ar trys kartai buvo. (…) Ne tai, kad tai yra neoficialu, aš pas ją kabinete buvau, bet tai yra neskelbtini (susitikimai-DELFI). Tai buvo ryte, kiek prisimenu 8 val., ji mėgsta anksti susitikti. Bet aš neturėdavau teisės paskelbti, kad tie susitikimai buvo“, – DELFI pasakojo R. Karbauskis. Pasak jo, „vieną ar du sykius“ jis buvo pas prezidentę asmeniškai, o vieną kartą su kolega socialdarbiečiu Andriumi Palioniu, kai jį išrinko frakcijos vadovu. Susiję straipsniai: Karbauskis: iki premjero Lietuvos santykiai su Lenkija buvo ledas Karbauskis: Skvernelis yra visai kito tipo žmogus nei Grybauskaitė „Jūs nesunkiai paskaičiuotumėte, kiek susitikau (su D. Grybauskaite) prezidentūroje, jeigu apie tai būtų skelbiama. Nuotraukos buvo iš vieno susitikimo iš karto po Seimo rinkimų. Daugiau nerasite jokių nuotraukų, nes niekada niekas nefotografuodavo“, – sakė R. Karbauskis. Pasak jo, per susitikimus su šalies vadove jie kalbėdavosi „bendrai apie viską“. „Pagrinde – koks premjeras yra blogas, ir Seimo pirmininkas – blogas. Tai čia – pagrindinės temos. O jiems – apie tai, koks Karbauskis yra blogas. Tiesiog taip yra. Bet aš girdėjau ją vienas, ir negalėčiau pateikti jokių įrodymų dėl savo žodžių. Dėl to šnekėjimas šita tema yra nulinis, nes aš neturiu liudininkų . Nes prie Palionio ji blogai apie premjerą ir Seimo pirmininką nešnekėjo“, – sakė R. Karbauskis. Prezidentūros spaudos tarnyba DELFI patvirtino, kad „su LŽVS pirmininku Prezidentė darbinio pokalbio buvo susitikusi kelis kartus“. „Darbo susitikimai Prezidentūroje vyko ir vyksta pagal poreikį“, – rašoma Prezidentūros spaudos tarnybos atsakyme DELFI. Neskelbtinų susitikimų būna 2006-2009 m. prezidento Valdo Adamkaus patarėju dirbęs, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, politologas Lauras Bielinis neįžvelgė kokių nors problemų tame, kad neskelbtini susitikimai vyksta. „Tai yra visiškai prezidento valioje – skelbti ar neskelbti susitikimus, skirti gali juos net ir vidurnaktį, kad niekas nematytų. Tai yra prezidento asmeninės valios reikalas, ir jokie įstatymai arba kažkokie normatyvai neapriboja jo šituo klausimu. Todėl, jeigu prezidentė manė, kad šito susitikimo netikslinga viešinti, tai jis ir nebuvo paviešintas. Viskas tvarkoje“, – sakė L. Bielinis. Pasak jo, tokių neskelbtinų susitikimų yra buvę ir V. Adamkaus kadencijos metais. „Būdavo, nes kartais reikėdavo aptarti tokius klausimus, kurie susieti su valstybės saugumu, kad net nebūtų žinoma kažkam trečiajam, kad tokie klausimai buvo sprendžiami. Tai vyksta. Tiesa sakant, aš net negalėčiau pasakyti, ar aš viską žinau, nes aš buvau supažindinamas ir žinojau tik tai, kas vyksta mano darbo metu, ir kas susiję su mano darbu. Mano klausimai buvo apie vidaus politiką“, – sakė L. Bielinis.

