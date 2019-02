Iš Lukiškių jau išvežami iki gyvos galvos įkalinti žudikai: prieš išvyką – netradicinis prašymas

Teisingumo ministerijos užmojai iš Vilniaus centro iškeldinti Lukiškių kalėjimą tampa realiais darbais – iš įkalinimo įstaigos jau išvežtas 61 nuteistasis. Tarp jų – 28 nuteistieji, kuriems skirta griežčiausia laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė.

Dar 33 nuteistieji, kuriems skirta terminuota laisvės atėmimo bausmė, ją atliekant kalėjimo režimo sąlygomis, išvežti antradienį.

Tai DELFI patvirtino teisingumo viceministras Ernestas Jurkonis. Pasak jo, artimiausiu metu iš Lukiškių bus išvežti ir kiti griežčiausia įkalinimo bausme nuteisti kaliniai – jie bus patalpinti kitose šalyje esančiose įkalinimo įstaigose.

Vienintelė kalėti iki gyvos galvos nuteista moteris – Alma Bružaitė (buvusi Jonaitienė) kol kas dar lieka Lukiškėse, tačiau gali būti, kad jau po mėnesio ji bus apgyvendinta Panevėžio pataisos namuose. Čia yra įkalintos moterys.

Iki šio perkėlimo Lukiškėse buvo laikomi 92 nuteistieji iki gyvos galvos, artimiausiu metu planuojama išvežti ir kitus nuteistuosius. Ilgiausiai čia gali užsilikti tik tie, kurie kalėjime dirba – tokių yra 26.

Šiuo metu iš Lukiškių kalėjimo išvežami nuteistieji bausmę toliau atliks kalėjimo režimo sąlygomis – bus įkalinti po vieną, o jeigu sutiks, – ir po du. Tie nuteistieji, kurie yra atlikę 10 metų bausmę ir jų perkėlimui pritarė teismas, turėtų būti išvežti į Pravieniškių pataisos namus, kur kalės bendrojo režimo sąlygomis su kitais griežčiausia bausme nuteistais žudikais. Tiesa, teismai neskuba tenkinti Lukiškių kalėjimo teikimų – teisėjai mano, kad pavojingiausiems nusikaltėliams dar per anksti švelninti kalinimo sąlygas, be to, kai kurie jų net nesutinka būti perkeliami.

Visus nuteistuosius ir suimtuosius iš Lukiškių planuojama iškelti vėliausiai iki metų pabaigos.

„Mes manome, kad Lukiškėms Vilniuje ne vieta – gauname labai dideles baudas iš teismų, nes kalinimo sąlygos neatitinka standartų, todėl ir yra priimtas sprendimas iškelti“, – sakė teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.

Dar prieš išvežant pirmąją „gyvagalvių“ kalinių grupę Teisingumo ministeriją pasiekė čia įkalintuosius lankančių šv. Pranciškaus Asyziečio (Bernardinų) bažnyčios parapijos savanorių ir Lukiškių kapeliono kunigo Arūno Peškaičio OFM prašymas, kuriame jie prašo grupės kalinių neišskaidyti po įvairias įkalinimo įstaigas.

„Esame labai sunerimę dėl to, kad nebeturėsime galimybės tęsti savo ne vienerius metus trunkančios savanoriškos veiklos, padedant nuteistiesiems integruotis į visuomenę“, – nurodoma kreipimęsi ministrui.

Savanoriai teigia, kad beveik 11 metų kartą per mėnesį lanko nuteistuosius iki gyvos galvos, kartu su jais meldžiasi ir diskutuoja įvairiais klausimais.

Maldininkai ministro prašė maždaug 50 nuteistųjų neišskirstyti, o visus drauge perkelti į kitą laisvės atėmimo vietą, jei įmanoma – neiškeliant jų į kitus miestus, o perkeliant visus į Vilniaus pataisos namus.

„Stengiamės, kad nuteistieji būtų vienoje vietoje, bet visų norų patenkinti negalime – šiuo etapu mums svarbu užtikrinti saugumą, kad viskas vyktų sklandžiai“, – reaguodamas į savanorių kreipimąsi sakė teisingumo ministras.

Jo teigimu, svarbiausia, kad nuteistieji jau iš Lukiškių perkeliami, o savanoriai turės galimybę su įkalintaisiais iki gyvos galvos bendrauti ir kitose įstaigose jeigu norės.

Vienas savanorių Romas Juknelevičius neslepia, kad visi iki gyvos galvos įkalintus nuteistuosius lankantys savanoriai yra sunerimę dėl kalinių perkėlimo į kitas patalpas, nes neaišku, kokios būklės jos yra.

„Mes į juos krikščioniškai žiūrime tiesiog kaip į žmones, lankome ir vykdome resocializacijos programas, o tam reikia laiko – nėra taip, kad jį per penkias minutes resocializuosi, jie ir dabar nesupranta, ko vaikštome, kartais prireikia mažiausiai dviejų metų, kol įgauname pasitikėjimą, – sakė jis. – Praėjo daugiau kaip dešimt metų ir dabar viską nubraukti, fiziškai juos išblaškyti... Jeigu yra tokia galimybė, mes ir toliau norėtume juos lankyti, bandyti resocializuoti – jeigu jie bus išdarkyti, fiziškai jų negalėsime lankyti.“

Pasak jo, dėl perkėlimo iš Lukiškių nuteistieji yra sunerimę, nes dalis jų iki šiol kalėjime dirbo: „Jie dabar nežino, ar turės darbą, ar ne, nes tai jiems labai svarbu, ne kiekvieną palaiko iš laisvės, o dirbdami bando užsidirbti.“

„Kalėjimo kapelionas sakė, kad neatmeta, jog dėl šio perkėlimo gali atsitikti ir blogiausių dalykų – savižudybių“, – teigė R. Juknelevičius.