Lietuvoje plinta už heroiną tūkstantį kartų stipresnis narkotikas: tai XXI amžiaus maras

Medikai teigia, kad heroino vartotojų iš mirties nagų tenka traukti vis mažiau, tačiau džiaugtis nėra ko, nes vietoj heroino priklausomybių kamuojami žmonės vis dažniau renkasi fentanilį – vieną stipriausių ir labiausiai mirtį sėjančių narkotikų pasaulyje, skelbia „TV3 žinios“. Ne išimtis ir Lietuva.

„Fentanilis yra XXI amžiaus maras“, – teigė Reabilitacijos centrų įkūrėjas Marijus Balčiūnas. Šis narkotikas, anot M. Balčiūno, iš taboro baigia išstumti ir heroiną, ir aguonų viralą. Vyras tikina, kad fentanilio sukeliamos pasekmės daug žiauresnės net už heroino.

M. Balčiūno teigimu, į taborą, ten atsiradus fentanilio, važiuoja vis jaunesni narkomanai. „Atvažiuoja vis jaunesnis jaunimas, nauja karta, kurie negali nevartoti šio narkotiko, nes yra priklausomi“, – kalbėjo M. Balčiūnas.

Pasak toksikologų, fentanilis už heroiną gali būti stipresnis net tūkstantį kartų, todėl priklausomybė nuo jo susiformuoja beveik iš karto. O kadangi jis toks stiprus, be galo sudėtinga pasirinkti teisingą dozės dydį – didelis perdozavimo pavojus. „Tai pigesnė, tačiau žymiai pavojingesnė medžiaga, – „TV3 žinioms“ kalbėjo toksikologas Robertas Badaras. – Jis veikia žymiai stipriau, reikia žymiai mažesnio kiekio, todėl perdozavimo atvejai yra įmanomi.“

Apie fentanilio grėsmes jau kurį laiką garsiai kalbama Jungtinėse Amerikos Valstijose. Skaičiuojama, kad vien per praėjusius metus fentanilis gyvybes atėmė 80 tūkst. žmonių.

„Į Europą tikrai gali bet kuriuo metu atsiristi fentanilio banga. Jį lengva sintetinti, be to, jis beprotiškai stiprus, net lyginant su morfijumi ar heroinu“ – kalbėjo profesorius Janas Tytgatas. O toksikologas R. Badaras neabejoja, kad ši banga neabejotinai pasieks Europą: „Amerika tendencijas pradeda, Europa perima. Mes dvejus-trejus metus vėluojame maždaug. Jeigu taip yra, taip ir bus“.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorė Inga Juozapavičienė „TV3 žinioms“ teigė, kad yra daug narkotinių medžiagų, kurios dar nėra ištirtos. „Reikėtų suvokti vieną dalyką, kad šiandien Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras stebi daugiau nei 720 naujų psichoaktyvių medžiagų“, – teigė I. Juozapavičienė.

2017 metais nuo fentanilio perdozavimo Lietuvoje mirė 18 žmonių, pernai – vienas.

Psichoaktyvios priemonės plinta ir kaip legalūs produktai

Naujos psichoaktyviosios medžiagos (toliau – NPS) kelią į rinką randa reklamuojamos kaip natūralūs ar legalūs produktai, parduodami specializuotose parduotuvėse ar internetinėje prekyboje, skelbia ELTA.

„Dažniausiai NPS įsigyjamos internetu kaip jau seniai žinomų narkotikų pakaitalas, tačiau parduodamos ir kaip maisto papildai, vaistai, buitinės priemonės, cheminiai reagentai moksliniams tyrimams, augalų trąšos ar teisėtos prekės, tikslingai nurodant, kad produktas neskirtas žmonėms vartoti“, – rašoma papildytame leidinyje „Naujosios narkotinės medžiagos“, kurį išleido Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Vadinamieji naujieji narkotikai parduodami ir vartojami kaip tabletės, kristalai, impregnuoti lapeliai, „markutės“, suktinės, žoliniai mišiniai, milteliai, druskos ir pan.

„Rinkoje pasirodo ir neįprastos formos NPS, pavyzdžiui, nosies purškalai ir skystis elektroninėms cigaretėms. Į šių produktų sudėtį gali įeiti ir natūralūs augalai (pvz., arabinis dusūnas, svaigusis pipiras, kvaitulinis šalavijas ir sintetinės medžiagos ar pusiau sintetinės, gautos iš natūralių aliejų“, – rašome leidinyje, kuris skirtas policijos ir muitinės pareigūnams, sveikatos priežiūros, švietimo bei socialinių paslaugų specialistams.

„Šiandieninis pasaulio narkotikų žemėlapis yra ženkliai sudėtingesnis ir reikalaujantis daugiau iššūkių nei prieš 30 metų, kada buvo pasirašyta paskutinė tarptautinė narkotikų kontrolės sutartis. Šiandien ypatingai svarbu sustabdyti didėjantį srautą mirtį nešančių fentanilių“, – savo kalboje pabrėžė Tarptautinės narkotikų kontrolės valdybos prezidentas dr. Viroj Sumyai, skelbia Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

Departamento pranešime teigiama, kad naujųjų narkotikų, ypač fentanilio analogų, galima įkvėpti per nosį, per burną, jie lengvai absorbuojami per odą ir akis, todėl būtina atkreipti dėmesį ne tik į vartotojus, bet ir į asmenis savo darbe susiduriančius su naujais sintetiniais narkotikais. Nėra duomenų apie saugius daugelio fentanilių kiekius žmonėms, todėl specialistai, dirbantys pašto paslaugų sferoje, teisėsaugos ir kitose pirmojo reagavimo įstaigose nuolat rizikuoja savo sveikata.