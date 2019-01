Viešojo sektoriaus darbuotojų algas siūlo susieti su VDU augimu ir infliacija

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ siūlo susieti viešojo sektoriaus darbuotojų algas su vidutinio darbo užmokesčio (VDU) augimu ir prognozuojama infliacija.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė teigia, kad daugumos viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai yra susieti su baziniu pareiginės algos dydžiu, kuris 2008 m. buvo sumažintas 8,45 proc. ir iki šiol iki galo neatstatytas.

„Tuo metu biudžeto pajamos be europinės paramos nuo išaugo milijardu, nuo 5,710 mlrd. eurų (2008 m.) iki 6,770 mlrd. eurų (2018 m.), t. y. 18.5 proc. Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) per dešimtmetį išaugo beveik 50 proc. ir augs toliau. Todėl būtina nuo 2020 m., o ne per dvejus metus, atstatyti bazinį pareiginės algos dydį, kuris 2008 m. buvo sumažintas“, - rašoma K. Krupavičienės pranešime.

Jos teigimu, būtina subalansuoti atlyginimų viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimo sistemą, kurią, anot profsąjungos pirmininkės, išbalansavo pastaraisiais metais nevienodai didinti įvairių viešojo sektoriaus šakų darbuotojų atlyginimai.

„Po to reikia laipsniškai pasiekti, kad viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai grįžtų į tas proporcijas su privataus sektoriaus darbuotojų atlyginimais, kurios buvo 2007-2008 m., nes nuo 2008 m. vidutinis mėnesinis atlyginimas išaugo per 40 proc., o infliacija - daugiau nei 12 proc.

Norint depolitizuoti ir užtikrinti tvarų viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimo didinimą, būtina jį susieti su objektyvia jo paskaičiavimo metodika, už pagrindą paimant ekonomisto Justo Mundeikio pateiktą skaičiavimo metodiką.

Būtina indeksuoti viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus, susiejant juos su numatoma kitų metų infliacija ir realaus vidutinio mėnesinio atlyginimo prognozėmis kitiems metams arba realaus BVP augimu. Jeigu Lietuvos bankas prognozuoja, kad infliacija kitais metais bus 2 proc., o realus BVP augimas - 2 proc., viešojo sektoriaus atlyginimai turi būti didinami 4 proc. Jei infliacija bus 2 proc., o realus atlyginimas didės 3 proc., viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai turi būti didinami 5 proc.“, - įsitikinusi K. Krupavičienė.

Jos teigimu, būtina pasiekti, kad Lietuvos BVP perskirstymas per biudžetą būtų ne vienas iš mažiausių, o pasiektų Europos Sąjungos vidurkį.

„Nepradėjus įgyvendinti šių pasiūlymų tvarus viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų augimas nebus užtikrintas, viešajam sektoriui toliau trūks darbuotojų, nes atlyginimai privačiame sektoriuje augs sparčiau, o viešųjų paslaugų kokybė kris, nes geriausi darbuotojai eis dirbti į privatų sektorių“, - rašo K. Krupavičienė.

ELTA primena, kad pernai ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio iniciatyva Vyriausybė nutarė sudaryti komisiją Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio didinimo iki 2025 metų strategijos projektui parengti.

Siekiant operatyviai spręsti viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio problemas, numatoma iki kovo 10 d. pateikti Seimui Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategijos projektą. Kad strategijos projektas būtų parengtas laiku, siūloma, jog komisija į posėdžius rinktųsi ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę.