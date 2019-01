Pensijų chaosas Lietuvoje tęsiasi: reikalaus palūkanų už visus pensininkus, kurie badavo tas dienas

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis yra žadėjęs nutraukti sutartis su tomis įmonėmis, kurioms nepavyks išnešioti pensijų iki sausio 26-osios. Pensijas į namus gauna maždaug 200 tūkst. senjorų, kurie turi tokią teisę. Iš jų maždaug 97 tūkst. sausį turėjo sulaukti naujų pensiją atnešančių darbuotojų.

Pensininkų kantrybė baigėsi: ko žada imtis pažadais dėl kažkada pristatytų pensijų maitinami senjorai? Kodėl dar mėnesio viduryje pensijas laiku žadėjusi „Sodra“, dabar aiškina, kad sutartis pensijas išnešioti turinčia kompanija „Bastaras“ bus nutraukta? Apie tai „DELFI Dienoje“ su Pagyvenusių žmonių asociacijos prezidente ir „Sodros“ direktoriaus pavaduotoja.

„Pamokas išmokome, darysime viską, kad tai nepasikartotų“, - laidoje „DELFI diena“ sakė „Sodros“ direktoriaus pavaduotoja Violeta Latvienė.

„Pagrindinė problema yra Vilnius ir Kaunas. Pirminiais duomenimis, Vilniuje negavo apie 2,5 tūkst. gyventojų, Kaune apie 1100. Šiandien pasakyti pagrindinę priežastį, kol neturime sugrįžusių kvitų ir nesame išanalizavę situacijos, negalėtume.

Ko gero, vis tik pagrindinė priežastis išlieka netikslūs adresai. Buvę paštininkai žino, kur kas gyvena, o pasikeitus tiekėjui, ta konkreti informacija liko nedokumentuota.

Nereikia šnekėti, kas kaltas, bet situacija yra tokia, kad ilgą laiką nesikeitė tiekėjas, su paštininkais buvo susiklosčiusi situacija, kad visiems būdavo aišku, kur nešti. Situacija yra rimta ir reaguodama į tai „Sodra“ šiuo metu rengia dokumentus nutraukti sutartį su „Bastaru“ Vilniuje ir Kaune.

Tuo pačiu yra rengiama sutartis su „Lietuvos paštu“, pagal kurią bus užtikrintas pensijų išnešiojimo tęstinumas. Tuo pačiu „Lietuvos paštas“ imsis veiksmų, kad pensijos būtų išnešiotos. (…) Mes norėtume ir tikimės, kad gal mums pavyks jau penktadienį pradėti pristatymą, bet jeigu nepavyktų, tai pirmadienį „Lietuvos paštas“ tikrai pradės nešioti pensijas“, - laidoje „DELFI diena“ sakė „Sodros“ direktoriaus pavaduotoja Violeta Latvienė.

Tuo tarpu pagyvenusių žmonių asociacijos prezidentė Grasilda Makaravičienė neslėpė, kad susiklosčiusią situaciją vertina labai blogai.

„Vertinu labai blogai, šie žmonės, kurie ėjo į konkursą, turėjo būti pasiruošę, o iš kur „Sodra“ žinojo, kas laimės konkursą. Reikia baigti su tais konkursais, jei žmonės patenkinti, kam reikia tą paštą vėl į konkursą stumti, jeigu žmonės turėjo grafikus, kada jie gaus pensijas. Lietuvos pensininkai gauna mažiausią pensiją visoje ES, jie pasiskaičiuoja, kada jie gaus pinigus, susimoka paslaugas, mūsų pensininkai negali gyventi be vaistų, o kas lieka – 100 eurų visam mėnesiui. Žodžiu, nepasisekęs blynas. Aš kaltinų ne „Sodrą“, - kalbėjo G. Makaravičienė.

Anot jos, per pastarąsias dienas sulaukė daugybės pensininkų skambučių, kurie nerimavo dėl savo pinigų.

„Mano telefonai nerimo ir dieną, ir naktį, nes buvo paleista tokia žinia, kad viskas - jau „Sodra“ nemokės pensijų, lietuviai tiesiog kiršinami, to būti negali, o pensijų grafikas turi būti žinomas, žmogus turi žinoti, kada jis gaus pensiją. Buvau susitikęs su ministru, jis labai išgyvena dėl to, bankai irgi pasiruošę padėti kažkaip, kad tos kortelės būtų nemokamos. Tai reikia ir daryti. Labai noriu, kad daugiau to nepasikartotų.

(…) Bet ne pensininkai nepatikslino adresų, visi adresai, kaip aš suprantu, buvo pašte. Tai ar sunku buvo per televiziją pasakyti žmonėms, kad atsiprašome ir toks nesusipratimas įvyko, deja, nebuvo atsiprašymo. „Sodra“ nežinojo, kodėl taip atsitiko rajonuose. Ne žmonės turi ieškoti, reikia žmonėmis pasirūpinti“, - laidoje sakė G. Makaravičienė.

V. Latvienės teigimu, situacija iš tiesų buvo labai sudėtinga, nes nieko nebuvo galima padaryti iki pat sausio 26 dienos.

„Abejonių net nekelia, kad atsiprašymas žmonių tikrai buvo. Mes akcentavome, kad reikia kantrybės, kad taip įvyko šį mėnesį. Situacija yra labai skaudi, dėl to ir darome tokius žingsnius. (…) Situacija buvo sudėtinga, nes mes turėjome tikėti, ką mums sako rangovas. Jeigu jis deklaruoja, kad iki sausio 26 bus pristatytos išmokos, mes turėjome laukti tos dienos. Vienintelis kelias buvo laukti tos 26 dienos. O gavus tuos skaičius, mes priėmėme juos.

Mes matome, kad adresų problema tikrai buvo, ne vien pristatančios įstaigos problema, bet ir žmonės turėjo įsivertinti savo galimybes. Matyt, buvo priimtas per didelis srautas žmonių. (…) Sutartys bus nutraukiamos Vilniuje ir Kaune“, - sakė V. Latvienė.

„Mes pareikalausime iš tos organizacijos, kuri buvo nepasiruošusi, kad būtų mokamos palūkanos“, - sakė G. Makaravičienė.

„Reikalausime už visus, kas badavo tas dienas“, - laidoje kalbėjo G. Makaravičienė.

„Pamokas išmokome visi, kad tokį konkursą lemia ne vien įstatymo raidė, mes irgi matome, kad reikėjo kelti didesnius reikalavimus, kad būtume užsitikrinę, kad bus pajėgūs tai padaryti. Neatmetama galimybė, kad jis nesikeistų, tas rangovas, dėl to mes ir imame naują tarpinę sutartį su „Lietuvos paštu“, analizuosime aplinkybes naujam konkursui. Mes galvojame, kad kaina didžiausia yra labai didelis pensininkų nusivylimas, kad jie susidūrė su tokia situacija, kažkokių kitų finansinių nuoskaudų mes neturėsime“, - laidoje patvirtino V. Latvienė.

„Reikalavimų tiekėjams reikia daugiau ir jie turi būti griežtesni. Pagrindinė bėda buvo ta, kad nebuvo įgyvendinta“, - sakė V. Latvienė.

„Po truputį aš turiu pasakyti ačiū valdžiai, kad ji išjudino per 8 metus konservuotas pensijas. Tai du kartus buvo jos pakeltos, dabar indeksuotos, žinoma, mažai, oriai pensininkai negali gyventi, bet man, pavyzdžiui, labai pakilo, apie 32 eurais, nes turiu ilgą stažą“, - sako Grasilda Makaravičienė.

„Pensijos buvo indeksuotos, visi senjorai gavo 7 procentais didesnes pensijas“, - patvirtino V. Latvienė.

„Bastaras“ pensijų Vilniuje ir Kaune nebenešios

DELFI primena, kad Vilniuje ir Kaune pensijų laiku negavo keli tūkstančiai pensininkų, todėl naujai pasirinkta bendrovė „Bastaras“ pensijų šiuose miestuose nebenešios, sako laikinasis „Sodros“ vadovas. Pasak Ježio Miskio, kol konkurso būdu bus pasirinkta nauja įmonė, pensijas laikinai nešios Lietuvos paštas.

Anot jo, blogiausia padėtis yra Vilniuje ir Kaune, tuo metu kituose miestuose ji yra „arti normos“.

„Dabar situacija yra tokia, kad jei kalbame apie tokias vietas, kurios problematiškiausios - Vilnius ir Kaunas liko problematiškas. Jeigu anksčiau buvęs pensijų nešiotojas nepristatydavo apie 500 ir 350 Vilniuje ir Kaune, dabar turime situaciją, kad Vilniuje nepristatyta 2,5 tūkst. ir 1,1 tūkst. pensijų išmokų“, – spaudos konferencijoje pirmadienį sakė jis.

Pasak J. Miskio, „Bastaras“ nėra pajėgus išnešioti pensijas didžiausiuose Lietuvos miestuose.

„Bastarui“ nespėjus išnešioti pensijų, žiniasklaidoje pasirodė informacija, kad įmonė neturi pakankamai darbuotojų. Pasak J. Miskio, „Sodra“, pasirinkdama „Bastarą“, įtarimų neturėjo.

„Konkursas nebuvo naujas ir jo sąlygos nebuvo ruošiamos pirmą kartą. Ir „Bastaras“ nėra nauja įmonė – ji sėkmingai nešioja pensijas tiek Klaipėdoje, tiek Alytuje. Kažkokių įtarimų, kad įmonė, kuri veiklą vykdo jau keliolika metų, nepajėgs vykdyti įsipareigojimų, kuris yra įprastinis jų darbas, neturėjome“, – pripažino J. Miskis.