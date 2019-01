Dėl padėties Venesueloje parlamentarai kreipėsi į Prezidentę ir Vyriausybę

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos nariai Audronius Ažubalis ir Laurynas Kasčiūnas raštu kreipėsi į prezidentę Dalią Grybauskaitę ir užsienio reikalų ministrą Liną Linkevičių ragindami palaikyti Pasaulio lietuvių bendruomenės prašymą padėti Venesueloje esantiems lietuviams, taip pat palaikyti Lietuvos sąjungininkų JAV ir Didžiosios Britanijos poziciją pripažinti Juaną Guaidą laikinuoju Venesuelos prezidentu.

„Pritariame JAV valstybės sekretoriaus M. Pompeo žodžiams, kad atėjo laikas visoms valstybėms stoti į kurią nors pusę: arba palaikyti laisvės jėgas, arba socialistinį Maduro režimą. Be to, itin svarbu užtikrinti Venesueloje esančių tautiečių saugumą, dėl to remiame Pasaulio lietuvių bendruomenės raginimą Lietuvos Vyriausybei imtis visų priemonių padėti Venesueloje gyvenantiems lietuviams, įskaitant galimybės grįžti į Lietuvą sudarymą“, - teigė A. Ažubalis.

Pasak L. Kasčiūno, Lietuva negali likti pasyvi Venesuelos krizės stebėtoja.

„Lietuva yra pirmoji valstybė, išsivadavusi iš sovietinio-socialistinio tautų kalėjimo, ir kiekvienos tautos noras padaryti tą patį negali likti neišgirstas. Todėl raginame Lietuvos Respublikos Prezidentę ir Vyriausybę palaikyti mūsų sąjungininkų JAV ir Didžiosios Britanijos poziciją pripažinti Ch. Gvaidą laikinuoju Venesuelos prezidentu ir tapti antrąja Europos Sąjungos valstybe, kuri ištiesia ranką nuo socialistinės diktatūros kenčiančiai venesueliečių tautai, norinčiai nusimesti diktatoriškus socialisto N. Maduro pančius“, - rašto motyvus komentavo L. Kasčiūnas.

Politinė krizė ir protestai prieš diktatorių - prezidentą Nicolą Madurą - Venesueloje sulaukia vis didesnio tarptautinės bendruomenės ir artimiausių Lietuvos sąjungininkų dėmesio.

Sausio 23 d. Venesuelos Nacionalinio susirinkimo pirmininkas Ch. Gvaidas pasiskelbė laikinuoju prezidentu. Paramą jam pareiškė JAV ir didžiosios Venesuelos kaimynės: Brazilija, Kolumbija ir Argentina. Protestai prasidėjo opozicijai atsisakius pripažinti socialisto N. Maduro perrinkimą prezidentu pernai vykusiuose rinkimuose, sulaukusiuose griežtos tarptautinės kritikos.

JAV iniciatyva sausio 26 d. buvo sušauktas skubus Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdis dėl krizės Venesueloje. Protestams peraugant į kruvinus piliečių susirėmimus su N. Maduro režimą remiančiomis karinėmis pajėgomis ir žuvusiųjų skaičiui nuolat augant, situacija Venesueloje susirūpino ir kitos didžiosios valstybės.

Pasak konservatorių, JAV pavyzdžiu pripažinti Ch. Gvaidą laikinuoju Venesuelos vadovu pasekė Kanada ir Didžioji Britanija.

„Prancūzija, Vokietija kartu su Ispanija ir Didžiąja Britanija taip pat pareikalavo iš N. Maduro per aštuonias dienas surengti laisvus ir demokratiškus pirmalaikius rinkimus, kitu atveju minėtos valstybės Venesuelos prezidentu pripažins Ch. Gvaidą. Tuo metu tvirtą paramą N. Madurui pareiškė Rusija ir Kinija“, - sako A. Ažubalis ir L. Kasčiūnas.