Laikinasis ministras persigalvojo: postą paliekančio Navicko paskirti vadovai turi progą švęsti

DELFI savo tyrimuose aprašė situaciją, kai prieš palikdamas aplinkos ministro postą Kęstutis Navickas antroms kadencijoms be konkurso savo įsakymais paskyrė direktorių pareigas eiti dviejų ministerijai pavaldžių institucijų vadovus. Laikinai aplinkos ministro pareigas einantis Žygimantas Vaičiūnas, anksčiau teigęs, kad, jo nuomone, reikėtų organizuoti naujus konkursus, ketvirtadienį paskelbė savo verdiktą. Abu K. Navicko paskirti asmenys dar ketverius metus eis vadovaujančias pareigas.

Paskirtasis vadovas atsidūrė VTEK akiratyje

DELFI jau rašė, kad K. Navickas sužinojo, jog yra atleidžiamas gruodžio 3 d. O štai gruodžio 5-ąją pasirašo įsakymą, kuriuo antra Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos vadovo kadencija patikima Albertui Stanislovaičiui. Be konkurso. Lygiai taip pat antra kadencija gruodžio 5 d. patikima ir Aplinkos projektų valdymo agentūros vadovui Ignotui Šalavėjui.

Po DELFI tyrimo apie Lietuvoje vieno įtakingiausių ir uždariausių medžiotojų klubo „Girios” medžiotojų ryšius su Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojais bei verslo grupių atstovais, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija ėmėsi tirti, ar klubo nariai – valstybės tarnautojai tinkamai deklaravo interesus.

Tačiau pradėtas VTEK tyrimas medžiotojų klubo „Girios” valdybos pirmininko A. Stanislovaičio atžvilgiu nesutrukdė K. Navickui be konkurso jį skirti antrą kartą iš eilės vadovauti VSTT.

Kalbant apie šio įsakymo pasirašymą, vertėtų prisiminti dar vieną detalę. Baltijos aplinkos forumas, kurio dalininkas ir darbuotojas iki tapdamas aplinkos ministru buvo K. Navickas, CVPP duomenimis, yra laimėjęs VSTT skelbtą viešųjų pirkimų konkursą. Sutarties sudarymo data – 2014 m. rugsėjo 26 d. Galiojimo data – 2016 metų vasario 1 d. Paslaugų pirkimo sutarties pavadinimas – „50 vnt. rekomendacijų parengimas „Natura 2000" teritorijų gerai būklei palaikyti ir standartizuotos metologijos parengimas”. Sutarties vertė – 174,628,71 Eur.

Tiesa, reikia pažymėti, kad be Baltijos aplinkos forumo paslaugą kartu teikė ir Gamtos tyrimų centras.

Be to, VSTT viešųjų ryšių specialistė Diana Rakauskaitė DELFI informavo apie dar vieną VSTT ir Baltijos aplinkos forumo bendradarbiavimą. Ji paminėjo projektą, kurį administruoja Aplinkos projektų valdymo agentūra, kurios vadovą K. Navickas kaip ir A. Stanislovaitį paskyrė antrai kadencijai vadovauti be konkurso.

„VSTT yra LIFE programos integruoto projekto „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“ partneris. Pagrindinis projekto pareiškėjas – Aplinkos projektų valdymo agentūra. Kiti partneriai - Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“, Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų biologijos ir miškininkystės institutas, VĮ „Varėnos miškų urėdija“ ir VĮ „Druskininkų miškų urėdija“, - DELFI teigė D. Rakauskaitė.

DELFI išsiaiškino, kad šis projektas K. Navicko buvusiai darbovietei atneš didžiulę finansinę naudą. APVA administruojamo projekto „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“ biudžetas sudaro 17,000,044 Eur. Iš jų ES lėšų dalis – 10.200.026 Eur.

Pasidomėjome, kaip bus padalintas lėšų pyragas. Pasirodo didžioji dalis atiteks Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai - 5 813 237 Eur. Antroje vietoje rikiuojasi Baltijos aplinkos forumas. Jam skirtas biudžetas - 3 233 450 Eur. Aplinkos projektų valdymo agentūrai numatyta - 2 756 763 Eur; Aplinkos ministerijai - 362 892 Eur; Žemės ūkio ministerijai - 132 509 Eur; Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijai - 290 739 Eur; Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijai - 548 727 Eur; Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai - 1 614 928 Eur; Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų biologijos ir miškininkystės institutui (nuo š.m. sausio 1 d. – Vytauto Didžiojo Universitetas) - 1 870 426 Eur; VĮ Valstybinių miškų urėdijai - 376 373 Eur.

Projektas iš viso tęsis 10 metų. Jis prasidėjo pernai ir baigsis 2027 metais.

Ignotas Šalavėjus Foto: APVA nuotr.

DELFI pasidomėjo, prie kiek dar APVA administruojamų projektų įgyvendinimo prisideda Baltijos aplinkos forumas. Jos vadovas I. Šalavėjus pateikė štai tokią informaciją: „VšĮ „Baltijos aplinkos forumas" yra sudaręs 3 LIFE projektų bendrojo finansavimo sutartis su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra. Atkreipiame dėmesį, kad LIFE projektų atranką ir sprendimą dėl jų patvirtinimo bei finansavimo Europos Sąjungos lėšomis priima Europos Komisija. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra sudaro LIFE bendrojo finansavimo sutartis tik dėl bendrojo finansavimo lėšų, kurios yra skiriamos iš Lietuvos Respublikos biudžeto. Sprendimą dėl šių lėšų skyrimo priima Aplinkos ministerija.”

Baltijos aplinkos forumas prisideda prie šių projektų įgyvendinimo: Integruoto planavimo įrankio sukūrimas, siekiant užtikrinti pievų biologinės įvairovės gyvybingumą; Pavojingų cheminių medžiagų pakeitimo įgyvendinimas Lietuvos, Latvijos ir Estijos mažose/vidutinėse ir pramonės 400825 įmonėse; Meldinės nendrinukės apsauga formuojant jai tinkamų kertinių buveinių tinklą Lietuvoje. Ir kartu su partneriais Baltijos aplinkos forumas dalijasi štai tokiu finansavimu: pirmojo projekto vertė – 232068 Eur; antrojo – 400825 Eur; trečiojo – 736000 Eur.

DELFI pasidomėjo, kokią finansinę naudą Baltijos aplinkos forumas jau gavo įgyvendindamas projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje”. „Šiuo metu VšĮ Baltijos aplinkos forumui iš LIFE integruoto projekto „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje” biudžeto yra pervesta 657 077 Eur. Likusi šiam partneriui skirto biudžeto dalis galės būti pervedama dalimis, atsižvelgiant į vykdomų veiklų pažangą”, - teigiama APVA pateiktame atsakyme.

Skverneliui kilo daug klausimų

Atliekant tyrimą DELFI gavo premjero Sauliaus Skvernelio poziciją šiuo klausimu. Tuomet premjeras teigė, kad jam taip pat paskutinėmis darbo dienomis dviejų institucijų vadovų paskyrimas kelia daug klausimų. Anot jo, ministro sprendimai bus įvertinti iš naujo. O kilus abejonių dėl skaidrumo, bus laukiama atsakingų tarnybų įvertinimo.

„Visi ministrai prisiima pilną atsakomybę už savo sprendimus. Buvusio aplinkos ministro K. Navicko sprendimai paskutinėmis jo darbo dienomis skirti kelių ministerijai pavaldžių įstaigų vadovus nerengiant konkurso kelia klausimų ir į juos turės būti atsakyta. Tai darbas ir pavaduojančiam ministrui, kuris turi išsiaiškinti visas tokių skyrimų aplinkybes. Taip pat tokius sprendimus turės įvertinti ir naujasis aplinkos ministras, kai jis bus paskirtas. Kilus bent mažiausioms abejonėms dėl sprendimų skaidrumo, savo darbą turės atlikti ir atsakingos tarnybos", - anuomet sakė S. Skvernelis.

Laikinasis ministras dėl konkursų persigalvojo

Laikinai Aplinkos ministerijai vadovaujantis Ž. Vaičiūnas, iš DELFI išgirdęs apie K. Navicko paskirtus asmenis, tuomet teigė manantis, kad reikėtų skelbti naujus konkursus.

„Įvertinant VSTT vadovo kadencijos pabaigos terminą situacija ir reikiamos procedūros bus įvertintos. Vis tik manau, kad būtų teisingiausia skelbti naują konkursą ir tai yra geriausias būdas atrinkti valstybinės institucijos vadovą, ar tai būtų VSTT, ar kuri kita. Konkursas visiems kandidatams, taip pat ir dabartiniam VSTT vadovui, sudaro galimybes lygiomis teisėmis konkuruoti", - anksčiau DELFI atsiųstame komentare teigė Ž. Vaičiūnas.

Tačiau ketvirtadienį DELFI iš ministro atstovės spaudai A. Vernickaitės gavo žinių, kad ministras pakeitė nuomonę ir naujų konkursų nutarė neskelbti.

Anot jos, ministras Ž. Vaičiūnas yra situacijos įkaitas, todėl paliko galioti buvusio ministro įsakymus.

„Situacija atsakingai įvertinta tiek teisiniais, tiek faktiniais aspektais. Tenka konstatuoti, kad procedūriniu požiūriu esame situacijos įkaitai, kadangi nuo laikinai einančio pareigas aplinkos ministro paskyrimo (gruodžio 8 d.) nebebuvo galimybių suorganizuoti VSTT vadovo konkursą ir spėti atrinkti vadovą iki naujos kadencijos pradžios (sausio 12 d.) ir taip pat turime atsiradusius teisėtus lūkesčius bei iš to galinčias kilti finansines pasekmes. Manome, kad viešojoje erdvėje neturėtume dabar kylančių dvejonių ir interpretacijų dėl paties proceso, jeigu būsimam ministrui – ar tai būtų pavaduojantis, ar naujasis ministras – būtų palikta apsispręsti dėl vadovų naujai kadencijai skyrimo. Žygimantas Vaičiūnas apie VSTT ir APVA vadovų paskyrimą vadovauti dar vienai kadencijai buvo informuotas po to, kai dokumentai dėl paskyrimo jau buvo pasirašyti. Toks pat sprendimas - palikti galioti buvusio ministro pasirašytą sprendimą – priimtas tiek VSTT, tiek dėl APVA vadovo", - DELFI informavo A. Vernickaitė.