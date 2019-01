Šalia Nausėdos – netikėtas bendramintis: užsiminė apie bendradarbiavimą per rinkimus

Kandidatas į prezidentus Gitanas Nausėda LRT.lt patvirtino pirmadienį susitikęs su ekspremjeru, buvusiu socdemu Algirdu Butkevičiumi. Tiek Seimo narys, tiek ir ekonomistas tvirtina nepažadėję vienas kitam paramos per artėjančius rinkimus, tačiau abu neneigia, kad gali bendradarbiauti.

LRT.lt šaltinių žiniomis, G. Nausėda ir A. Butkevičius pirmadienio rytą susitiko Vilniuje, restorane „Mano guru“. G. Nausėda LRT.lt patvirtino šią informaciją. Jis teigė, kad ir anksčiau buvo ne kartą susitikęs su A. Butkevičiumi. Kandidato į prezidentus teigimu, su ekspremjeru jis kalbėjosi ne tik apie dabartinę situaciją Lietuvoje, bet ir apie artėjančius rinkimus.

„Jokios paslapties nėra. Mane domino jo, kaip asmens, kaip žmogaus, planai. Taip, mes kalbėjome apie politinę padėtį, kalbėjome apie įvairius rinkimus, ar turi (A. Butkevičius – LRT.lt) planų dalyvauti kituose rinkimuose, nes čia visokių informacijų buvo. Daugiausiai į tuos klausimus labai konkrečiai buvo atsakyta. A. Butkevičius klausė, kaip mums sekasi vykdyti organizacinius rinkimų darbus. Pasakojau, kokius planus turime. Bet kol kas jokių planų vienas kitą remti tikrai neturėjome. Tiesiog draugiškai pasikalbėjome“, – pasakojo G. Nausėda.

LRT.lt primena, kad „socialdarbietis“ Juozas Bernatonis buvo užsiminęs, kad A. Butkevičius galėtų tapti partijos kandidatu į prezidentus, tačiau pats A. Butkevičius tokią galimybę paneigė.

G. Nausėda, paklaustas apie susitikimą su A. Butkevičiumi, teigė neprašęs politiko paramos prezidento rinkimuose. Vis dėlto pašnekovas patvirtino, kad yra galimybė, jog jis su buvusiu premjeru galėtų bendradarbiauti per rinkimus.

„Kalbamės su labai įvairių politinių jėgų atstovais, nes mano, kaip nepriklausomo kandidato statusas, suteikia man galimybes labai ramiai ir atvirose vietose kalbėtis su įvairių politinių pakraipų žmonėmis. Su A. Butkevičiumi mes apie tai kalbėjome. Paramos aš jo neprašiau, bet vienokios ar kitokios bendradarbiavimo formos yra visiškai įmanomos ir galbūt ateityje tuo klausimus galima bus pasakyti kažką daugiau. Bet tai nėra finansinė parama“, – komentavo G. Nausėda.

Neatsisakytų paremti

LRT.lt kalbintas A. Butkevičius taip pat patvirtino pirmadienio rytą susitikęs su G. Nausėda. Parlamentaras teigė, kad ir anksčiau ne kartą yra susitikęs su G. Nausėda, tačiau šį kartą, anot A. Butkevičiaus, kalbėta ir apie 2019 m. prezidento rinkimus.

„G. Nausėda pasidalino savo mintimis, kaip jam sekasi. Aišku, pakalbėjome ir apie dabartinę situaciją Lietuvoje – ne vien apie ekonominę, bet ir apie tam tikras nuotaikas ir Seime, ir valstybėje. Pamačiau, kad rinkiminė kampanija jo, kaip žmogaus, nepakeitė. Jis savo asmenines geras vertybes išlaikė“, – LRT.lt sakė A. Butkevičius.

A. Butkevičius pažymėjo, kad su ekonomistu kol kas nesutarė bendradarbiauti per artėjančius rinkimus. Buvęs socdemas teigė, kad iš G. Nausėdos neišgirdo prašymo jį paremti prezidento rinkimuose, tačiau užsiminė, jog paremti ekonomistą neatsisakytų. Be to, pasak apie dalyvavimą Europos Parlamento rinkimuose svarstančio A. Butkevičiaus, turas po Lietuvą su G. Nausėda jam leistų pasiekti didesnę auditoriją.

„Man jis, kaip žmogus, su savo asmeninėmis vertybėmis – intelektualus, mokantis bendrauti su visuomene, paprastas, sąžiningas, padorus – imponuoja. Jeigu kalbėti apie diskusijas ekonomine tematika, tai G. Nausėdos požiūris man taip pat yra priimtinas.

Aš sakau, kad galiu dalyvauti įvairiuose dalykuose, bet tai turi būti kandidato į prezidentus matymas, noras ir pageidavimas. Aš tikrai niekam nesisiūlau, bet, jeigu būsiu pakviestas, aš su malonumu sudalyvausiu dėl to, kad man, kaip politikui, tam tikra auditorija atsidaro ir galiu pabendrauti su žmonėmis, išreikšti savo poziciją įvairiais klausimais“, – svarstė A. Butkevičius.