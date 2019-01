Žudikas, pribloškęs visą Lietuvą: gyvenimas nestovi vietoje, noriu permainų

Dėl įvykdyto šaltakraujiško nusikaltimo daugiau kaip prieš dešimt metų visą Lietuvą šokiravęs žudikas, kuriam už septyniolikmetės išprievartavimą ir tyčinį itin žiaurų nužudymą teismas skyrė įkalinimą iki gyvos galvos, šiandien jau svajoja apie geresnį gyvenimą.

Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime bausmę atliekantis penkis kartus teistas 33 metų Justinas Juzėnas bando įrodyti, kad per dešimt metų, kuriuos praleido už grotų, pasikeitė ir jau yra vertas kalėti švelnesnėmis sąlygomis – teisėjų prašo perkelti į Pravieniškių pataisos namus. Ir tai, anot žudiko, nebūtų jokia malonė – tokią galimybę numato įstatymas, o jis esą yra pavyzdingas nuteistasis, nes šiuo metu neturi jokių nuobaudų.

„Mano elgesys bausmės atlikimo metu pasikeitė – nėra užfiksuota smurtinio elgesio, drausmės pažeidimus padariau beveik prieš trejus metus ir seniau, o tai rodo sugebėjimą paklusti vidaus tvarkos taisyklėms, – nurodė J. Juzėnas. – Pripažįstu, kad mano elgesys prieš nusikaltimą bei jį tiriant buvo netinkamas, nes visais būdais stengiausi išvengti bausmės, tačiau nuo jos atlikimo pradžios pripažinau savo kaltę ir padarytų nusikaltimų nepateisinu. Perkėlus mane į pataisos namus, bausmės dydis ir paskirtis nepasikeis, todėl nesumenkės nukentėjusiųjų interesai ir visuomenės saugumas.“

Vis dėlto J. Juzėno gyvenimo sąlygos bent kol kas nepagerės – septyniolikmetę išniekinęs, o po to nužudęs nusikaltėlis iš kalėjimo nebus perkeltas į pataisos namus. Ne tik dėl to, Lukiškėse buvo padaręs penkis pažeidimus, bet ir dėl to, jog jo elgesys iki šiol yra neprognozuojamas.

Priimdamas tokį sprendimą Vilniaus apygardos teismas rėmėsi Lukiškių tardymo izoliatoriaus- kalėjimo psichologinės tarnybos pateikta išvada. O joje teigiama, kad nuteistasis tarpasmeniniuose santykiuose stengiasi būti empatišku kitam, jei tik pats to nori, yra ramaus charakterio, konfliktų vengiantis asmuo, tačiau lengvai susierzinantis bei supykstantis, bet greitai ir atslūgstantis ir nors nuteistojo smurtinio elgesio ir seksualinės prievartos rizika šiuo metu yra maža, „remiantis įvertinimų rezultatais nuteistojo nusikalstamam elgesiui praeityje buvo būdinga instrumentinė agresija, problemų sprendimui pasitelkiant fizinę ir psichinę prievartą“.

Pavėluota atgaila: iš kalėjimo atskriejo žudiko laiškas

„Kaip matyti, nuteistojo emocinė būsena nėra stabili: jis lengvai susierzina bei supyksta ir, kaip pats pripažino, šių emocijų nebando slopinti, todėl, manytina, kad J. Juzėną perkėlus tęsti bausmės atlikimą iš kalėjimo į pataisos namus, jo elgesys galėtų turėti neigiamos įtakos kitiems bausmę atliekantiems nuteistiesiems“, – pažymėjo teisėja Virginija Pakalnytė-Tamošiūnaitė.

Pasak jos, sprendžiant klausimą dėl asmens perkėlimo iš kalėjimo į pataisos namus, privaloma atsižvelgti ir į nuteistojo padarytų nusikalstamų veikų pobūdį bei pavojingumą, dėl padarytų nusikalstamų veikų atsiradusių pasekmių vertinimą.

„J. Juzėnas nuteistas laisvės atėmimo bausme iki gyvos galvos už nusikaltimą, kuris sukėlė sunkias ir negrįžtamas pasekmes, t. y. už nužudymą, – nurodė teisėja. – Nužudyta buvo mieste sugauta nepilnametė mergina, nužudymas buvo apgalvotas ir įvykdytas siekiant nuslėpti neteisėtą laisvės atėmimą ir seksualinį prievartavimą. Taip pat J. Juzėnas anksčiau teistas keturis kartus, tame tarpe ir už sunkų sveikatos sutrikdymą. Jo padarytų nusikalstamų veikų kiekis ir pasekmės rodo nuteistojo pavojingumą. Kaltę dėl nužudymo nuteistasis pripažino tik laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės atlikimo metu ir tik bausmės atlikimo metu laišku atsiprašė nukentėjusiųjų. J. Juzėno įvykdytų nusikalstamų veikų pobūdis ir padarymo aplinkybės, neskubėjimas pripažinti savo kaltę ir atsiprašyti nukentėjusiųjų, santykinai nedidelis atlygintos žalos dydis (apie 5 tūkst. eurų, kai vykdomųjų raštų yra apie 65 tūkst. Eur) yra pagrindas abejoti J. Juzėno nuoširdžiu gailesčiu dėl jo padarytų nusikalstamų veik – tai reiškia, kad nuteistasis nėra padaręs pozityvių išvadų dėl įvykdytų nusikalstamų veikų, dėl savo elgesio ir sukeltų negatyvių padarinių.“

Teismui atsisakius J. Juzėną perkelti į Pravieniškių pataisos namus, jis toliau liks kalėti Lukiškėse, tačiau jau po pusės metų turės galimybę vėl kreiptis su analogišku prašymu į teismą. Jeigu ir vėl toks žudiko prašymas nebus patenkintas, jis vis tiek turėtų būti pervežtas į kitą įkalinimo įstaigą – šių metų pabaigoje planuojama uždaryti Lukiškių kalėjimą. Tačiau net ir tokiu atveju nuteistojo kalinimo sąlygos nepagerėtų – jis visą laiką būtų laikomas griežtai saugomoje kameroje.

Griežčiausia bausme J. Juzėnas buvo nuteistas dar 2010 m. – Panevėžio apygardos teismas nutarė, kad negalima tikėtis, jog žudikas kada nors pasitaisys, todėl jį visam laikui izoliavo nuo visuomenės. Anot nuosprendį, kurio nepakeitė ir aukštesnių instancijų teismai, priėmusių teisėjų, J. Juzėnas nusikaltimus pradėjo daryti dar būdamas nepilnametis, kaskart davė vis sunkesnes smurtines veikas, prieš įvykdant nepilnametės seksualinį prievartavimą ir nužudymą jis vienam žmogui buvo sunkiai sutrikdęs sveikatą.

„J. Juzėnas padarė nemotyvuotą nužudymą dėl itin žemų paskatų, šaltakraujiškai ir itin žiauriai atėmė gyvybę jaunai merginai, nieko blogo kaltinamajam nepadariusiai ir neturėjusiai jokios įtakos jo elgesiui – šiam nusikaltimui jis rengėsi iš anksto, nuvežė nukentėjusiąją į nuošalią vietą, kur, tyčia nužudęs, lavoną ir nusikaltimo įrankius paslėpė, o tai rodo itin didelį jo padaryto nusikaltimo pavojingumą visuomenei“, – pabrėžė teisėjai.

Auka tapo gatve ėjusi septyniolikmetė

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad dar 2008 m. rugsėjo 13 d. naktį J. Juzėnas kartu su savo bendrais Biržų mieste pamatė gatve einančią septyniolikmetę iš Kupiškio rajono, kurią ilgą laiką persekiojo, kol galop ją įsisodino į automobilį ir nusivežė į kartu buvusio bičiulio Armando Valeckio namus. Čia mergina buvo laikoma prievarta – sumuštai nepilnametei buvo liepta nusirengti ir J. Juzėną su A. Valeckiu (jam buvo skirta 8 metų laisvės atėmimo bausmė) patenkinti oraliniu būdu. Tai mergina turėjo daryti apie porą valandų.

Kai orgijas išvydo A. Valeckio motina, vyrai buvo išvaryti iš namų. Tačiau nepilnametės prievartautojai net neketino paleisti – ją įsisodino į automobilį ir nuvežė į nuošalią vietą Biržų rajono Šilų miške. Čia ji buvo nužudyta kaip nereikalinga liudytoja – J. Juzėnas buvo įsitikinęs, kad nepilnametė kreipsis į policiją, todėl ją uždaužė (ekspertai nustatė, kad suduota ne mažiau kaip aštuoniolika smūgių) ramentais ir metaliniu strypu, kuriuos vėliau išmetė ežere, o nužudytosios kūną paslėpė miške.

Nuo pat tyrimo pradžios atsakomybės dėl įvykdyto šaltakraujiško nusikaltimo vengęs J. Juzėnas buvo sulaikytas praėjus kelioms dienoms po nužudymo, tuo metu nužudytosios nepilnametės kūną dar tą pačią dieną miške aptiko grybautojai.

Kaip buvo įvykdytas 2008 m. visą Lietuvą sukrėtęs nusikaltimas, pareigūnams atskleidė išgertuvėse su J. Juzėnu dalyvavę jo draugai. Vienas jų – A. Valeckis, nuteistas dėl seksualinio nepilnametės prievartavimo. Jis prisipažino, kad mergina buvo nužudyta jo akivaizdoje, o jis draugui padėjo paslėpti jos kūną.

Per apklausas A. Valeckis pasakojo, kad tą dieną jis su draugais girtavo, taip pat ir nužudytoji, kurią į namus atsivežė J. Juzėnas. Kai kitos merginos naktį išvažiavo į namus ir liko tik septyniolikmetė, J. Juzėnas paprašė šios nusirengti. Ji nesutiko, todėl J. Juzėnas prieš ją panaudojo smurtą ir privertė jį tenkinti oraliniu būdu. „J. Juzėnas su mergaite taip santykiavo kelis kartus – išgeria alkoholio ir vėl santykiauja“, – sakė A. Valeckis.

Jis prisipažino, kad taip pat užsigeidė oralinio sekso, tačiau dėl girtumo nesugebėjo susijaudinti.

„Po to į kambarį įėjo mano mama ir pamatė, kad J. Juzėnas santykiauja su ta mergaite – ji ėmė rėkti, visus varyti iš namų, sakė, kad nenori matyti tokių cirkų“, – pasakojo A. Valeckis.

Nors ne iš karto, bet kompanija namus paliko – sėdo į automobilį ir išvažiavo. Pasak A. Valeckio, automobilį vairavo girtas J. Juzėnas, kuris kažkodėl nutarė važiuoti į mišką. Kartu su jais vyko ir šių bičiulis Marius Galvanauskas (jis taip pat buvo nuteistas dėl nepilnametės prievartavimo ir kitų nusikaltimų).

Nereikalinga liudytoja

„Maniau, kad kad važiuojame parūkyti ar išgerti, bet kai nuvažiavome į mišką, J. Juzėnas merginai alkūne trenkė per kaklą, nuo smūgio ji nukrito ant žemės, – pasakojo jis. – Tada Justinas pribėgo prie automobilio, paėmė vieną M. Galvanausko ramentą, priėjo prie merginos ir pradėjo ją mušti – nuo smūgių ramentas net sulūžo. Tada jis paėmė kitą ramentą ir vėl ėmė mušti merginą. Aš buvau labai pasimetęs, nesupratau, kas vyksta, priėjau prie Justino ir pasakiau, kad liautųsi. Tada koja paverčiau tą merginą, norėjau pažiūrėti, ar ji dar gyva. Buvau pasimetęs, nuėjau atgal į automobilį ir jį užvedžiau, norėjau išvažiuoti iš miško, bet taip ir neišvažiavau – prie automobilio atėjo Justinas ir iš bagažinės paėmė metalinį raktą, vėl nuėjo prie merginos, bet ką jis ten darė, nežinau, nenorėjau žiūrėti. Tačiau po kelių minučių jis grįžo ir liepė man padėti nutempti merginą toliau į mišką.“

A. Valeckis aiškino, kad bijojo J. Juzėno, todėl pakluso jo nurodymui – išlipo iš automobilio, nuėjo prie jau greičiausiai nebegyvos merginos, paėmė jai už kairės kojos, J. Juzėnas – už dešinės, ir kūną nutempė maždaug 20 metrų.

„Merginos kojos buvo apvyniotos polietileno maišeliu – J. Juzėnas sakė, kad taip reikėjo padaryti dėl to, jog neliktų mūsų pirštų antstpaudų“, – sakė A. Valeckis.

Jo teigimu, J. Juzėnas egzekucijos nebaigė – paėmęs metalinį raktą vėl talžė gyvybės ženklų nerodančios nepilnametės kūną. O kai grįžo, surinko sulaužytus ramentus, kitus išmėtytus daiktus ir išvažiavo – pakeliui nusikaltimo įrankius išmetė į vandens telkinį.

„Važiuojant automobiliu J. Juzėnas liepė tylėti, nieko nesakyti, nes bus blogai, – sakė A. Valeckis. – Kai M. Galvanauskas paklausė, už ką taip žiauriai, J. Juzėnas atsakė, kad nebūtų liudytojos ir kad pareiškimo policijai neparašytų.“