Puidokas: man visiškas siurprizas, kad pažymoje yra mano pavardė

Dokumentas, apie kurį prieš kelias savaites prakalbo Lietuvos ministras pirmininkas Saulius Skvernelis, apauga vis naujais gandais. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos narys Mindaugas Puidokas DELFI sakė, kad penktadienį iš žiniasklaidos išgirdo apie tai, neva toje paslaptingoje pažymoje figūruoja ir jo pavardė. Tuo metu Vyriausybė šios informacijos nei patvirtina, nei paneigia – turinio nekomentuoja.

DELFI primena, kad premjeras S. Skvernelis anksčiau pranešė, kad dėl galimai Kremliaus darytos įtakos kreipėsi į specialiąsias tarnybas. Iš pradžių tvirtinęs, kad Kremliaus specialiosios tarnybos galimai daro įtaką opozicijoje esantiems konservatoriams, vėliau savo kaltinimus premjeras atsiėmė. S. Skvernelis pareiškė, kad į specialiąsias tarnybas kreipėsi „dėl procesų, vykstančių šalyje“, o ne dėl anksčiau minėtų konservatorių veiksmų.

„Paskambino man iš vienos žiniasklaidos priemonės ir sako: va girdėjome, kad toje pažymoje, dėl kurios premjeras kreipėsi į specialiąsias tarnybas, figūruoja Gabrieliaus Landsbergio, Andriaus Navicko (Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjungos vadovas – DELFI) ir kelių LVŽS narių pavardės, šiuo atveju Naglio Puteikio ir mano. Man buvo visiškai siurprizas. Vakar, kai buvau frakcijoje ir kai buvau Seime, bendravau ir su premjeru, klausiau, kaip situacija, ar kokių problemų, neaiškumų nėra, man buvo pasakyta, kad viskas kaip ir gerai, kontroliuojama, tokių neaiškumų ar klausimų man nėra. Niekas neužsiminė, nei frakcijos kolegos ar kažkas kitas“, – sakė M. Puidokas.

M. Puidoko pavardė pažymoje galėjo atsidurti dėl to, jog jis dalyvavo mitinge prieš „vaikų atiminėjimą“, taip pat aktyviai reiškėsi visuomenės aistras sukėlusiose vaikų paėmimų istorijose, be to, yra parengęs vaikų teisių apsaugos įstatymo pataisas. Tačiau jam keista girdėti tokią informaciją, nes G. Landsbergis, kuris taip pat neva yra minimas mistinėje pažymoje, dėl vaikų teisių apsaugos pataisų laikėsi priešingos nuomonės nei jis pats.

„Mano pozicija kritiška buvo būtent to naujojo įstatymo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) poįstatyminių aktų atžvilgiu. Aš reikalavau skubių pataisų pakeitimų tam, kad visuomenėje būtų visos diskusijos apramintos, ir kad šv. Kalėdas galėtume pasitikti ramybės būsenoje. Kam tai galėjo nepatikti, tai aš nežinau“, – sakė politikas.

ŠMM buvo tik vieną kartą

Kalbėdamas apie mokytojų streikus, dėl kurių dalis minimų asmenų ir galėjo atsidurti paslaptingoje pažymoje, M. Puidokas teigė, kad nors mokytojų nuogąstavimus ir palaikė, aktyviai streikuose nedalyvavo.

„Mokytojus palaikiau dėl to, kad dar prieš metus sakiau, jog tos problemos bus. Kada buvo rengiamos visos etatinės tvarkos pataisos, tikrai mačiau, kad yra problemų su pačia formule ir atsiras problemų įgyvendinime. Dėl to, kad mažos mokyklos pajaus tą pagerėjimą, o didžiosios, kuriose yra daug mokytojų ekspertų, kaip tik turės susidurti su tokia situacija, kad joms lėšų truks. Ir taip įvyko. Kuruoju Kauno regioną, bendrauju su mokyklų direktoriais ir jie tą įvardino, kad dabar jie pinigų turi mažiau, negu seniau turėdavo. Jiems ne tai kad neišeina didinti atlyginimų mokytojams, bet jiems labai sudėtinga net tokius pačius išlaikyti, tenka ir logopedus, ir psichologus dėl to atleidinėti“, – teigė M. Puidokas.

Jis pasakoja bandydamas gelbėti situaciją pateikęs netgi pasiūlymų, kad viskas nesibaigtų streiku, o Švietimo ir mokslo ministerijoje (ŠMM), kurioje buvo apsistoję streikuojantys mokytojai, tikina pats buvęs tik vieną kartą.

„Aš bandžiau padaryti, kad jokio streiko apskritai nereikėtų. Ir aš nematau niekaip šitoje vietoje savo kaltės. ŠMM buvau vieną kartą, labai trumpai. Išsakiau lygiai tokias pačias mintis – kad reikia tų derybų ir jeigu tos derybos bus rimtos, tai manau, kad bus ir pasiektas sutarimas“, – sakė politikas.

Jis teigia pirmasis iš „valstiečių“ viešai pasakęs, kad švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė turi trauktis. Be to, M. Puidokas atkreipė dėmesį, kad valdantieji mokytojams žadėjo 17+10 milijonų eurų, tačiau jo duomenimis, kaip buvo kalbėta LVŽS frakcijoje, 17 mln. eurų buvo paskirta, o 10 mln. eurų mokyklų ir mokytojų taip ir nepasiekė.

Neramumai užklupo valstybę

Paklaustas, kaip pačiam atrodo, kodėl jo pavardė galėjo atsidurti minėtoje pažymoje, M. Puidokas teigė, kad premjerą galėjo suklaidinti jo patarėjai.

„Nes tai yra labai keista. Kiekvienos demokratinės šalies parlamento nario teisė yra turėti savo asmeninę nuomonę, kalbant apie įvairias situacijas. Aš visą laiką deklaruodavau savo nuomonę aiškiai ir atvirai, tiek frakcijoje, tiek savo feisbuko paskyroje, tiek žiniasklaidoje. Jeigu matydavau kažkokias klaidas, visą laiką jas sąžiningai tiek žmonėms, tiek visiems įvardindavau. Lygiai taip pat kalbant apie poną Navicką, manau, kad kiekvienos demokratinės šalies neatsiejama žmonių teisė yra protestuoti. Man norisi tikėti, kad tai yra netiesa (galimas pažymos turinys – DELFI), nes žmonės protestuoti ir nesutikti su valdžios sprendimais teisę turi“, – sakė politikas.

Jis nesijaučia prisidėjęs prie neramumų, mat neramumai užklupo valstybę ir pačią visuomenę įvairiose srityse.

„O aš tiesiog į juos reagavau kaip Seimo narys. Kai į mane kreipiasi dešimtys žmonių, tai vėlgi mėginau jų problemas spręsti teisiniu keliu. Sakykime, prašė pagalbos ir advokatų, kad jie tiesiog pasiimtų tas žmonių bylas dėl vaikų teisių ir jiems padėtų, nes kai kurie neturėjo tam nei galimybių, nei lėšų. Pagal dabartinę tvarką advokatas nepriklauso toms šeimoms. Advokatai geranoriškai sutiko padėti“, – sakė M. Puidokas.

Dėl vaiko teisių apsaugos pataisų jis teigia inicijavęs darbo grupę, kurioje dirbo įvairių sričių mokslininkai, teisės mokslų daktarai, socialinės rūpybos, medicinos profesoriai ir kiti visuomenininkai, kurie rengė įstatymo pataisas.

„Mano manymu, toks Seimo nario darbas ir turėtų būti. O kad visuomenė sunerimus, kad žmonės tą problemą mato, kad jie nesijaučia saugūs ir jie protestuoja, tai čia jau reikėtų klausimą užduoti tiek atitinkamų sričių ministrams, tiek pačiam premjerui, kodėl taip yra ir kodėl tos problemos nebuvo išspręstos laiku, kodėl nebuvo užgesinta galima ugnis pačioje pradžioje, kol dar neįsiplieskė tie mitingai ir panašūs dalykai“, – sakė M. Puidokas.

Jis teigė laukiantis paneigimo iš paties premjero, kad jo pavardė figūruoja pažymoje. O jeigu paneigimo nesulauks, žada kreiptis su oficialiu paklausimu. Tačiau ministro pirmininko atstovas spaudai Tomas Beržinskas, į klausimą, ar minėtoje pažymoje yra M. Puidoko pavardė, atsakė: „turinio nekomentuojame“.