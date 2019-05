„Auksinį liūtą“ jau turi, lėšų dalyvauti visoje Venecijos bienalėje – dar ne

Šiuo metu Venecijoje esanti Lietuvos menininkių – Rugilės Barzdžiukaitės, Vaivos Grainytės ir Linos Lapelytės – komanda, apdovanota svarbiausiu Venecijos bienalės prizu, „Auksiniu liūtu“ už nacionalinį pasirodymą, dar bando suvokti, kas įvyko. Ir vis dar sprendžia klausimą, kaip surinkti lėšas, kad galėtų toliau rodyti savo darbą visu šio prestižinio renginio metu.

„Labai ypatingos nuotaikos, dabar labai daug dėmesio, bandome suvokti, kas įvyko“, – netrukus po apdovanojimo paskelbimo DELFI sakė R. Barzdžiukaitė.

Menininkių komanda prestižiniu apdovanojimu buvo įvertinta už operą-performansą „Saulė ir jūra (Marina)“: “ jo herojai pasirodo neįprastoje scenoje – lyg tikrame paplūdimyje, įsitaisę ant kelių tono smėlio, apsirengę maudymosi kostiumėliais, jie dainuoja tiek apie, regis, buitinius poilsiautojų klausimus, pavyzdžiui, būtinybę pasitepti kremu, saugančiu nuo saulės, tiek apie visą žmoniją kamuojančias problemas: klimato kaitą, visuotinį nuovargį ar mirtingumo įsisąmoninimą.

R. Barzdžiukaitė prisipažino, kad tokio pasisekimo jos net nesitikėjo. „Kad tokio rezonanso sulauks, nesitikėjome, nebuvo net kada reflektuoti apie galimą įvertinimą, mes tik norėjome, kad tas mūsų darbas būtų pamatytas, nes jis yra gana atokioje vietoje, sunkiai surandamas. Galvojome, ar bus pakankamai lankytojų jame. O dabar tas apdovanojimas stipriai pakėlė emocijas“, – neslėpė ji.

Visgi, žmonės šią atokią vietą, buvusią laivų statyklą, tikrai surado – dabar prie jos rikiuojasi eilės, norinčių pamatyti lietuvių darbą ir patiems prisijungti prie dainuojančių (menininkės siūlo tokią galimybę).

Jei viskas vyks pagal planą, lietuvių darbas turėtų būti rodomas kiekvieną šeštadienį iki pat Venecijos bienalės pabaigos, lapkričio 24 dienos. Tačiau tam kūrėjos kol kas neturi pakankamai lėšų. Dalį reikalingų pinigų yra skyrusi Lietuvos kultūros taryba (173 tūkst. eurų), o likusius bandoma surinkti sutelktinio finansavimo būdu.

„Paradoksas, turime auksą, bet tam, kad jis iš tikrųjų būtų rodomas taip, kaip suplanuota, stipriai trūksta finansavimo. Dabar tikimės, kad gal pavyks lengviau pasiekti tikslą. Norime, kad kiekvieną šeštadienį iki bienalės pabaigos galėtų ateiti lankytojai. Tačiau kadangi buvo daug netikėtumų įrenginėjant, kaip ir pakibo grėsmė, kad ir pačiam paviljonui gali prireikti atostogų dėl trūkstamo finansavimo“, – pasakojo R. Barzdžiukaitė.

Skaičiuojama, kad šiuo metu darbo rodymui iki bienalės pabaigos dar trūksta apie 60 tūkst. eurų. Informaciją, kaip paremti šį projektą, galima rasti čia.

Prestižiškiausia šiuolaikinio meno paroda

Nuo 1895 metų kas dvejus metus rengiama tarptautinė Venecijos bienalė laikoma prestižiškiausia šiuolaikinio meno paroda pasaulyje. 58-osios Bienalės parodą pavadinimu „Kad gyventum įdomiais laikais“ (angl. May You Live in Interesting Times) šiemet patikėta kuruoti Ralphui Rugoffui, daugiau nei dešimtmetį vadovaujančiam „Hayward“ galerijai Londone.

Lietuva Venecijos bienalėje prisistato vienuoliktąjį kartą. Paviljoną organizuoja Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonija. „Saulė ir jūra“ – antras bendras menininkių R. Barzdžiukaitės, V. Grainytės ir L. Lapelytės kūrinys. 2011-2013 metais jų sukurta šiuolaikinė opera „Geros dienos!“ pristatyta pasauliniuose muzikos, teatro ir operos festivaliuose, pelnė įvairius apdovanojimus, tarp kurių – „Music Theatre NOW“ prizą Švedijoje, Auksinį scenos kryžių už geriausią lietuvių autorių pastatymą. Kūrėjos taip pat 2015 m. buvo apdovanotos Jaunojo menininko premija, o 2018 m. Boriso Dauguviečio auskaru.