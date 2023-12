Kvaišalus platinusi šeima stos prieš teismą: rasta daugiau nei kilogramas kanapių bei heroino ir amfetamino

Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė Violeta Bartušienė teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje nusikalstamomis veikomis, susijusiomis su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis ir kitais nusikaltimais, kaltinami 6 mažeikiškiai, praneša prokuratūra.

Ikiteisminį tyrimą atlikę Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnai nustatė asmenis, kurie praėjusių metų vasario – gegužės mėnesiais galėjo platinti narkotines ir psichotropines medžiagas.

Manoma, kad 54-erių ir 45-erių buvę sutuoktiniai ir jų 20-metis sūnus pardavinėjo kanapes ir amfetaminą kitiems mažeikiškiams.

Pas kaltinamą tėvą Mažeikiuose esančiame bute ir namo rūsyje kratų metu rasta daugiau nei 1 kg kanapių, taip pat heroino, amfetamino, nelegaliai laikytas Latvijos piliečio pasas.

Motinos namuose rasti 3 vnt. šaudmenų, kuriuos ji, manoma, buvo įgijusi iš kito mažeikiškio. Buvusių sutuoktinių sūnaus automobilyje praėjusių metų gegužę kratų metu rasti folijos lankstinukai su amfetaminu.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kaip dar vienas kaltinamasis, 35-erių mažeikiškis, šių metų kovą pirko psichotropines medžiagas iš minėto pardavėjo – šeimos tėvo. Tyrimo duomenimis, pirkėjas kvaišalus įgijo (padavė pinigus ir priėmė „prekę“) priėjęs prie praviro daugiabučio, kuriame gyveno pardavėjas, lango.

Minėtame daugiabutyje buvo du šalia esantys butai, priklausantys kaltinamojo šeimai. Policijos pareigūnams atliekant kratą viename butų, buvo bandoma paslėpti kitame bute esančias narkotines ir psichotropines medžiagas, susuktas į folijos lankstinukus. Šiame bute buvusi 46-erių mažeikiškė išmetė kvaišalus pro buto langą, bandydama juos paslėpti.

Buvusiems sutuoktiniams ir jų sūnui pareikšti kaltinimai neteisėtu disponavimu dideliu kiekiu narkotinių ir psichotropinių medžiagų turint tikslą jas platinti. Vyras ir moteris taip pat kaltinami neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. Šeimos tėvui pareikšti kaltinimai dėl fizinio asmens dokumento laikymo be teisėto pagrindo, o motinai – dėl neteisėto disponavimo šaudmenimis. Šaudmenis jai pardavęs vyras kaltinamas neteisėtu disponavimu šaudmenimis. Kvaišalus bandžiusi slėpti mažeikiškė kaltinama kito asmens padaryto sunkaus nusikaltimo slėpimu. Dar vienas kaltinamasis – amfetaminą pirkęs vyras – bus teisiamas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmams.